Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Arquitecto/-a (Palma del Río)El Ayuntamiento de Palma del Río oferta una plaza de arquitecto o arquitecta en régimen de interinidad y con jornada completa. El salario bruto mensual asciende a 3.890 euros, con pagas extras prorrateadas, y el horario laboral se establece de 08:00 a 15:00 horas. Entre las funciones del puesto se encuentran la redacción de proyectos de obras y planeamiento urbanístico, la dirección de actuaciones municipales, la elaboración de informes y valoraciones, así como la supervisión de expedientes y la inspección de obras. Se requiere titulación universitaria en Arquitectura o estudios equivalentes y permiso de conducir tipo B. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/08/2025
Personal de limpieza (Lucena)Una residencia de mayores en Lucena oferta un puesto de personal de limpieza mediante contrato de interinidad y a jornada completa. El salario bruto mensual asciende a 1.184 euros, sin pagas extras prorrateadas, y el horario se organizará en turnos de mañana o tarde según el cuadrante establecido. La incorporación está prevista de manera inmediata. La persona seleccionada deberá desempeñar las funciones propias de su categoría, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, garantizando así el correcto funcionamiento del centro. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/08/2025
Camareros de sala (Córdoba)Un restaurante de Córdoba busca incorporar a dos camareros o camareras de sala mediante contrato laboral indefinido y con jornada completa. El salario bruto mensual es de 1.660 euros, con pagas extras prorrateadas, y el horario se desarrollará de martes a sábado. Las funciones del puesto incluyen la atención a clientes, el servicio de mesas y las tareas propias de la categoría profesional. Se requiere, como mínimo, el título de Graduado Escolar o equivalente, además de conocimientos de inglés a nivel medio. También se valoran competencias en correo electrónico, mensajería y manejo de herramientas básicas de Microsoft Office. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/08/2025
Jefes de partida (Córdoba)Un restaurante de muy alto nivel en Córdoba oferta dos puestos de jefe o jefa de partida para incorporarse mediante contrato laboral indefinido y con jornada completa. El salario bruto mensual asciende a 1.660 euros, con pagas extras prorrateadas, y el horario laboral será de martes a sábado. La persona seleccionada será responsable de una partida de cocina, asumiendo la organización y control de su área de trabajo. Se requiere experiencia mínima de seis meses en el puesto de cocinero o cocinera, formación de grado superior en áreas relacionadas y conocimientos de inglés a nivel medio para el desempeño profesional. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/08/2025
Docente de formación para el empleo (Puente Genil)Un centro de formación en Puente Genil oferta un puesto de docente de formación para el empleo con contrato laboral fijo discontinuo y jornada parcial de 30 horas semanales. El salario bruto mensual es de 2.500 euros, con pagas extras prorrateadas, y el horario se desarrollará de 8 a 14 horas o de 15 a 21 horas, según turno. La persona seleccionada impartirá certificados de profesionalidad en soldadura MIG-MAG, TIG y electrodo revestido, además de diseñar y preparar sesiones teóricas y prácticas, evaluar al alumnado y velar por la seguridad en el taller. Se exige cumplir los requisitos del Real Decreto 658/2024 y acreditar competencia docente. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/08/2025
Delineante (Priego de Córdoba)Una industria de procesado de piedra natural en Priego de Córdoba oferta un puesto de dibujante delineante mediante contrato laboral indefinido y a jornada completa. El salario bruto mensual es de 1.400 euros y el horario será flexible de mañana y tarde. La persona seleccionada realizará dibujos técnicos sencillos en dos dimensiones con herramientas tipo CAD, recogiendo los cálculos y mediciones realizados por los medidores y adaptándolos para su validación y posterior paso a fabricación en corte y montaje. Se requiere titulación mínima de Graduado Escolar o equivalente y se valorarán conocimientos en programas de diseño 2D y 3D. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/08/2025
Enfermero/-a (Almedinilla)Una residencia de mayores en Almedinilla busca incorporar a un enfermero o enfermera con contrato laboral indefinido y jornada completa. El salario bruto mensual es de 1.530 euros, sin pagas extras prorrateadas, y el horario se establecerá en turno de mañana o tarde, a convenir con la empresa. La persona seleccionada asumirá las tareas propias de su puesto, orientadas a la atención y cuidados generales de los residentes. Para acceder a la vacante es necesario contar con titulación universitaria en Enfermería, ya sea diplomatura o grado, cumpliendo con el nivel formativo mínimo requerido para el desempeño profesional en el centro. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/08/2025
Albañil (Córdoba)Una empresa de Córdoba oferta un puesto de albañil mediante contrato laboral temporal con una duración estimada de 180 días y a jornada completa. El salario bruto mensual es de 1.600 euros, conforme al convenio de construcción de Córdoba, y el horario laboral se desarrollará de 8:00 a 15:00 horas. Entre las funciones asignadas se incluyen trabajos de albañilería en general, reparaciones en escayola, alicatados y enlosados. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación, el título de Graduado Escolar o equivalente y disponer del permiso de conducir tipo B para poder acceder a la vacante ofertada. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/08/2025
Técnicos superiores en Educacion Infantil (Montalbán)Se ofrecen en Montalbán de Córdoba dos vacantes para técnico superior en Educación Infantil, dirigida a profesionales con formación en Técnico Superior en Educación Infantil, Magisterio o Grado en Educación Infantil, así como formación en higiene alimentaria. Entre las funciones destacan diseñar, implantar o modificar planes de instrucción, programar actividades complementarias, evaluar el progreso de los alumnos, fomentar su desarrollo personal, supervisar en aulas y colaborar en higiene y alimentación. El contrato es laboral temporal, con una duración estimada de 365 días, jornada completa de 10.00 a 17.00 horas y un salario bruto mensual de 2.132 euros, con pagas extras prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/08/2025
Graduado/-a en Enfermería (Montilla)El Centro Residencial para Personas Mayores "San Juan de Dios", anexo a la iglesia de San Agustín de Montilla, ofrece una vacante de graduado o graduada en Enfermería para desempeñar funciones propias de la profesión centradas en la atención de personas mayores dependientes. El contrato es laboral indefinido a jornada parcial de 30 horas semanales, en horario de 15.00 a 21.00 horas, con salario de 1.300 euros mensuales y pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere titulación universitaria en Enfermería, ya sea grado o diplomatura. La ocupación corresponde al ámbito de enfermería geriátrica, con un único puesto disponible en este centro sociosanitario. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/08/2025
Supervisor/-a para Centro Especial de Empleo (Córdoba)Un Centro Especial de Empleo de Córdoba incorpora a su plantilla un puesto de supervisor o supervisora, cuya labor consistirá en cubrir absentismos, supervisar equipos y centros de trabajo externos, controlar y realizar seguimiento de tareas, detectar necesidades de apoyo individual, favorecer la integración de nuevos trabajadores y asistir en procesos de incorporación. También deberá intervenir en posibles deterioros evolutivos y mantener las relaciones necesarias con los clientes. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de mañana, tarde o noche según planificación, y un salario bruto mensual de 1.497 euros con pagas extras prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/08/2025
