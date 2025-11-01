'All You Need is Love' continúa su brillante recorrido y suma siete nuevos premios

El cortometraje, dirigido por el montillano Dany Ruz y escrito por Juan Carlos Rubio, ha sumado en los últimos días siete nuevos premios que consolidan su trayectoria como una de las obras más reconocidas del panorama del cortometraje español.El filme, rodado íntegramente en Montilla y ambientado en la España de los años sesenta, ha conquistado al público y a los jurados de distintos certámenes nacionales. En Arnedo, La Rioja, obtuvo el Premio del Público, mientras que en Villafranca de los Barros, en Badajoz, el jurado reconoció la cinta con tres galardones: Premio del Público, Mejor Guion y Mejor Cortometraje. Por su parte, en Guadalcanal, el trabajo de Ruz y Rubio se alzó con el premio a Mejor Corto Andaluz, Mejor Comedia y Mejor Interpretación.Con este nuevo reconocimiento múltiple, la obra alcanza ya un total de veintisiete premios, una cifra que confirma el impacto que ha tenido entre espectadores y críticos. La sensibilidad de su historia, su factura técnica y el compromiso emocional de sus intérpretes han convertidoen una de esas pequeñas joyas que logran trascender el circuito provincial para emocionar a públicos muy diversos.Estos galardones se suman a una trayectoria imparable. Hace apenas unas semanas, el cortometraje fue noticia al conquistar el Premio del Público en el, que celebraba su trigésimo aniversario con más de quinientas obras en concurso.Aquella noche, la emoción llenó la sala cuando el público votó de forma mayoritaria por la cinta dirigida por Dany Ruz. “La sensibilidad de la narración y la fuerza interpretativa han vuelto a marcar la diferencia”, destacaron entonces desde la organización del certamen.Y es que el proyecto, producido por La Favorita e Imprevisible Films, ha sabido combinar con acierto la memoria y la ternura en una historia que habla de amor, resistencia y dignidad en tiempos difíciles. Con un equipo técnico y artístico formado mayoritariamente por profesionales andaluces, entre ellos Andrés Berlanga, María Garal, Marta Ruz, Noah Rodríguez, María Cariñanos, Francis Rosa y el propio Juan Carlos Rubio, el cortometraje refleja el talento emergente de una nueva generación de creadores del sur.Además, el respaldo institucional y privado —con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla,y Finca Buytrón— ha permitido que la película trascienda fronteras y se proyecte en festivales de todo el país, e incluso fuera de él, con una selección en Nueva Zelanda dentro de un certamen que califica para los Premios Oscar.En ese sentido, el recorrido dees también una historia de orgullo local. Lo que comenzó como un proyecto profundamente montillano ha terminado convirtiéndose en un referente del cine social contemporáneo, un ejemplo de cómo el arte nacido en un rincón concreto puede alcanzar dimensiones universales. Cada nuevo reconocimiento es, en palabras de muchos de los espectadores que han acompañado su recorrido, “una recompensa merecida a una historia que late desde lo más humano”.Con veintisiete premios ya en su haber, la película de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio sigue creciendo festival tras festival, demostrando que el amor —como sugiere su propio título— continúa siendo el motor más poderoso del cine y de la vida.