El cortometraje 'All You Need is Love' consolida su éxito con un nuevo premio en el Festival de Cabra

El cortometraje, dirigido por el montillano Dany Ruz y escrito por Juan Carlos Rubio, conquistó este fin de semana el Premio del Público en el Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra, una cita que celebraba su trigésimo aniversario y que reunió 512 obras en concurso.El reconocimiento llegó en una sala repleta, donde el público se volcó con esta historia ambientada en la España de los años sesenta, una trama filmada en Montilla y que combina memoria, resistencia y ternura, y que ha sabido conectar con espectadores de todas las edades."La sensibilidad de la narración y la fuerza interpretativa han vuelto a marcar la diferencia", coincidieron en señalar desde la organización del certamen, donde la película del tándem formado por Dany Ruz y Juan Carlos Rubio destacó entre decenas de producciones nacionales e internacionales.Con este galardón, la obra suma ya dieciséis premios y más de cuarenta selecciones en festivales de toda España, además de una presencia en Nueva Zelanda, dentro de un certamen que califica para los Premios Oscar. Cada paso ha reforzado la trayectoria ascendente de un proyecto que nació en Montilla y que hoy se ha convertido en referente del cine social.La cinta, producida por La Favorita e Imprevisible Films, ha contado con un sólido respaldo institucional y privado: la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla,y Finca Buytrón, escenario de algunas de las secuencias más simbólicas. Ese entramado de apoyos ha permitido que la historia viajara desde lo local hacia lo universal, con un sello marcadamente montillano y andaluz.Y es que tanto el equipo técnico como el artístico está integrado en su mayoría por profesionales de la tierra. Andrés Berlanga, María Garal, Marta Ruz, Noah Rodríguez, María Cariñanos, Francis Rosa y el propio Juan Carlos Rubio figuran entre los nombres que han dado forma al cortometraje. Todos ellos han puesto voz, rostro y sensibilidad a un relato que, bajo su apariencia sencilla, encierra una hondura emocional que ha calado en la crítica y en el público.La edición de este año del Certamen de Creación Audiovisual de Cabra ha tenido un sabor especial. No solo porque cumplía tres décadas de vida, sino también porque ha confirmado el papel central de la localidad en el mapa del cine español. La delegada municipal de Cultura, María Sierra Sabariego, ya lo adelantó en julio, cuando recordó que “fuimos pioneros y nos hemos convertido en un referente dentro del audiovisual andaluz y nacional”.En la misma línea, Francisco J. Díaz subrayó durante la presentación que “la consolidación en el tiempo del certamen en el panorama cinematográfico español” se refleja en cifras: 338 cortos profesionales, 88 amateurs, 45 andaluces y ocho cordobeses formaron parte de esta trigésima edición que terminó coronando la cinta de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio.Dentro de ese marco,no solo ha recogido un premio más. Ha evidenciado que el cine hecho en Montilla puede emocionar dentro y fuera de sus fronteras, que la suma de talento y compromiso social abre camino, y que lo que comenzó como una “historia pequeña con alma grande” hoy se proyecta como un relato imprescindible en el panorama cinematográfico.