El artista montillano Manuel Portero protagoniza el proyecto 'A pie de calle'

Manuel Portero Laguna ha vuelto a llevar el arte a la vida cotidiana de Montilla con su obra, la pieza escogida para protagonizar este mes el proyecto cultural, una iniciativa impulsada por el propio artista montillano con la que busca acercar la creación contemporánea a la ciudadanía. Hasta el próximo martes, 30 de septiembre, podrá contemplarse en el escaparate de Nude, un establecimiento situado en el número 35 de la calle Corredera.El, que da continuidad a la línea geométrica y abstracta que caracteriza la trayectoria del creador montillano, se presenta como un ejercicio de lirismo visual en el que la madera cobra protagonismo. En palabras de José Galisteo Martínez, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, “hay obras que se miran. Y otras, como 'Rojo Taurino', que se enfrentan. No buscan complacer ni explicarse. Se alzan en silencio y respiran. Hablan desde la madera y el rojo, desde lo que no dicen, desde lo que callan”.Lejos de ofrecer una representación literal, la pieza de Manuel Portero se adentra en un terreno simbólico y evocador. En ese sentido, Galisteo subraya que “este rojo es un color cargado: de plaza y de altar, de herida y celebración, de piel y pigmento antiguo. No hay representación figurativa de la tauromaquia, y sin embargo, el toro embiste en la memoria: la cornada es aquí conceptual, simbólica, filtrada por la alquimia del arte”.En ese sentido, la creación de Manuel Portero no se limita a decorar un escaparate: busca transformar un espacio cotidiano en un punto de encuentro con el arte. La obra se apoya sobre una silla marcada con una “P” de Palop —la emblemática casa de la calle Escuelas donde el artista tiene su estudio—, a modo de soporte simbólico. Como explica Galisteo, “es un altar mínimo, profano, desde el que la obra se entrega como ofrenda muda”.Nacido en Montilla hace 71 años, Portero ha desarrollado una trayectoria autodidacta que lo ha llevado del naturalismo y la acuarela hasta losy, más recientemente, hasta lostridimensionales. Sus composiciones, reconocibles por el uso de geometrías pintadas sobre madera, son definidas como una “geometría lírica de buen calado”, en palabras de Pisco Lira, santo y seña de La Carbonería en Sevilla.Para José Galisteo —que llegó a dirigir la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco—,se convierte en “un acto de fidelidad: al material, al pensamiento lento, a la composición meditada. Una pieza que no busca agradar, sino permanecer; que no quiere ser comprendida de inmediato, sino recordada mucho después”.Con esta nueva obra a la vista de todo el mundo en la calle Corredera, el proyectovuelve a poner de relieve que el arte puede y debe formar parte del día a día, ofreciendo al público la posibilidad de detenerse y dialogar con la creación sin necesidad de acudir a una sala de exposiciones.