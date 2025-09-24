'Sinfonía del Cerebro': el espectáculo que combina música y neurociencia



El Teatro Garnelo acogerá el próximo martes 30 de septiembre la conferencia-espectáculo, una cita organizada por la Asociación Musical Capachos con motivo de su decimoquinto aniversario y que contará con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Montilla.La actividad, abierta al público y con entrada gratuita hasta completar aforo, se celebrará a partir de las 19:30 de la tarde y combinará divulgación científica y música en directo. Las invitaciones pueden recogerse en Doncopymon, en la calle General Jiménez Castellanos, o en la taquilla del Teatro Garnelo, desde una hora antes del inicio de la función.Durante la presentación del evento, la concejala de Cultura, Soledad Raya, subrayó “la importancia de apoyar propuestas que no solo fomentan la cultura, sino que además conectan con la ciencia y la salud, ampliando la oferta cultural de Montilla con una iniciativa innovadora y de calidad”. Una reflexión que puso de relieve el carácter singular de esta propuesta, que rompe las fronteras habituales entre disciplinas.En la misma línea, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, destacó “el valor social de esta conferencia, ya que acerca de manera divulgativa cómo la música puede ser una herramienta terapéutica en enfermedades neurológicas, lo que supone un beneficio no solo cultural, sino también humano”. Sus palabras incidieron en la dimensión social y emocional que esta cita promovida por Capachos pretende alcanzar.La velada estará dirigida por el neurólogo y divulgador Javier Romero Imbroda, que abordará la relación entre la música y el cerebro a través de ejemplos musicales en directo. A modo de cierre, el grupo Dique Sur aportará el componente artístico con un concierto que servirá como colofón a una tarde diseñada para emocionar y despertar conciencias.El presidente de la Asociación Musical Capachos, José Antonio Alcaide Sánchez, agradeció el respaldo institucional y señaló que “este aniversario es una oportunidad para seguir generando propuestas culturales que sumen a la ciudad, y hacerlo de la mano del Ayuntamiento nos permite dar un salto de calidad en nuestra programación”. Con estas palabras quiso remarcar el espíritu de celebración que rodea a un colectivo que, con quince años de trayectoria, sigue apostando por propuestas originales.La actividad se enmarca dentro de la programación conmemorativa del decimoquinto aniversario de la Asociación Musical Capachos, impulsada con recursos propios de la entidad y con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, a través de la convocatoria anual de subvenciones. Una programación que busca no solo celebrar el camino recorrido, sino también abrir nuevas vías de diálogo entre la música y otras disciplinas.De este modo, Montilla se prepara para vivir una cita en la que la emoción, la ciencia y el arte se entrelazarán en el escenario del Garnelo, ofreciendo al público una experiencia cultural poco habitual, donde la música no solo se escucha, sino que se entiende como una aliada de la memoria y la salud.