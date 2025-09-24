José Antonio Ponferrada | En septiembre

Septiembre llegó, chicos y chicas… Y con él, nuestro anuncio de una nueva temporada para la Historia de la música pop, en la que es inevitable un recuerdo para uno de los pioneros del pop en España: el barcelonés Manuel de la Calva, que con su paisano Ramón Arcusa formó el Dúo Dinámico (no grabaron hasta finales de 1959). Manolo se nos murió a todos el 26 de agosto de este 2025 calurosísimo, al final del verano al que cantaron en 1963.
En un par de semanas continuaremos, cuando ya hemos alcanzado los ochenta, con dos episodios dedicados al pop español (que por esos años alcanzó su segunda edad de oro). Esto coincide con el final de los capítulos estrenados en nuestra época de los directos, en Chiclana, a finales del curso 1990-1991.
Intentaremos, desde luego, hacer la historia de los años siguientes; pero, entre tanto, continuaríamos la Historia de la música pop con una serie dedicada a la bibliografía pop, aquellos pocos libros que nos ayudaron a entender el fenómeno y conocer nuevas discografías.
A septiembre se le han dedicado un montón de canciones con su aire melancólico de final de verano. Aprovechamos la ocasión para escuchar a otro de los pioneros del pop en España, los andaluces (de La Línea de la Concepción) Rocking Boys. Lo suyo es una versión del 62, sobre el original de Bobby Darin para la película del 61 Cuando llegue septiembre. Y aquí septiembre es esperado, con verdadera emoción.
En fin, que ya no quedan días de verano y hay que volver a la labor. O quizá sí que quedan; Amaral, en su tema de 2005, lo sabrán. Saludos y hasta pronto.
