La Paella Gigante de los Romanos ofrecerá arroz para 3.500 personas y música en directo

Montilla acoge este sábado, Día de Todos los Santos, la trigésimo quinta edición de la Paella Gigante organizada por la Centuria Romana Munda, que volverá a llenar la Plaza de la Aurora de aroma a leña y sabor a tradición. A partir de las 12.00 del mediodía, los romanos se enfundarán sus mandiles para cocinar el que será, según avanza la organización, “el arroz más grande de Andalucía”, con raciones para unas 3.500 personas.La cita, que año tras año congrega a centenares de vecinos y visitantes, alcanza en esta ocasión una cifra redonda y muy simbólica: tres décadas y media de una costumbre que ya forma parte del alma festiva de Montilla. Y es que la Centuria Romana Munda, heredera de las antiguas tradiciones del barrio de El Gran Capitán, ha sabido convertir una comida popular en una auténtica celebración de identidad local.Durante toda la jornada, quienes se acerquen hasta la Plaza de la Aurora podrán degustar la tradicional paella gigante y las gachas caseras propias del Día de Todos los Santos, acompañadas de los inconfundibles vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.En ediciones anteriores, y bajo la dirección de Antonio Salido, el equipo de cocineros utiliza para la elaboración de esta Paella Gigante 200 kilos de arroz, 80 de carne, 50 de tomate, 40 de pimientos y 15 litros de aceite de oliva, ingredientes que, en esta ocasión, serán más amplios y removidos con paletas de cuatro metros sobre una candela alimentada por mil kilos de leña.Pero en este año 2025 la cita llega con novedades. Con motivo del 35.º aniversario, la Centuria Romana Munda ha preparado una programación más amplia y variada que de costumbre. La jornada arrancará con la primera "Quedada Motera de Vespas y Harley Davidson", cuyos participantes se unirán posteriormente a la Paella Gigante, aportando un toque de color y rugido de motores a la mañana.De igual modo, los amantes del deporte y de la naturaleza podrán participar en una ruta de senderismo por los alrededores de Montilla, promovida por MundaEventos. Una oportunidad perfecta para descubrir el paisaje otoñal del municipio antes de disfrutar del arroz.Como colofón, la música pondrá el broche final a la celebración. El grupo Los Hombres Rana, tributo a El Último de la Fila, ofrecerá a partir de las 18.30 de la tarde un concierto en directo que promete hacer cantar y bailar a todos los presentes con los temas más emblemáticos del mítico dúo formado por Manolo García y Quimi Portet.Esta cita gastronómica y festiva se consolida así como una de las más queridas por los montillanos, no solo por su sabor sino también por su carácter solidario y comunitario. Cabe recordar que hace un año, en 2024, la Centuria Romana Mundaen señal de duelo por las víctimas de las inundaciones que afectaron a distintas poblaciones de la Comunidad Valenciana, demostrando una vez más su compromiso social y su sensibilidad hacia acontecimientos que conmueven a la ciudadanía.Muy cerca de la Plaza de la Aurora, otra cita tradicional acompañará esta festividad del 1 de noviembre. La Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas celebrará su ya habitual merienda de sopaipas con chocolate, una actividad que no solo endulza la tarde sino que permite recaudar fondos para los gastos de esta cofradía fundada en 1956 por un grupo de jóvenes trabajadores del sector vinícola, impulsados por el escritor y bodeguero José Cobos Jiménez.De este modo, Montilla vivirá una jornada repleta de sabor, música y solidaridad, en la que el humo de la leña se mezclará con la emoción del reencuentro y el orgullo de mantener vivas las costumbres. Porque, como recuerdan desde la Centuria Romana Munda, “la paella no es solo un plato: es una manera de celebrar juntos lo que somos”.