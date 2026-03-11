Montilla Cofrade celebra mañana una mesa redonda sobre comunicación en las hermandades

La Casa del Inca acoge mañana, a partir de las 20.00 de la tarde, una mesa redonda sobre comunicación en las cofradías, que se enmarca en la presentación del cartel depara la Semana Santa de 2026. El acto, abierto al público, reunirá a diferentes voces vinculadas al ámbito cofrade y servirá también para desvelar una obra gráfica dedicada en esta ocasión al Santo Cristo de Zacatecas.La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por, una plataforma que en los últimos años se ha consolidado como el principal espacio dedicado a la difusión de la Semana Santa local y de su patrimonio histórico y religioso. Gracias al trabajo de su equipo, dirigido por Álvaro Carrasco González, este portal informativo ofrece información actualizada, reportajes y cobertura de cultos y actos vinculados a las hermandades de Pasión y Gloria de la localidad.El acto de mañana contará con la presentación del historiador montillano Antonio Luis Jiménez Barranco, reconocido estudioso de la Semana Santa de Montilla y principal impulsor de la reorganización de la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra.Uno de los momentos centrales de la velada será la presentación del cartel anunciador depara la Semana Santa de 2026. La fotografía que protagoniza esta obra es del fotógrafo montillano, ganador del. La tipografía utilizada en el cartel ha sido diseñada por Antonio Armada y se inspira en los antiguos carteles de Semana Santa de Montilla, lo que refuerza el vínculo entre tradición y lenguaje visual contemporáneo.El cartel tiene como protagonista al Santísimo Cristo de Zacatecas, una imagen de gran valor histórico y devocional que durante décadas presidió el altar mayor de la Parroquia de Santiago. La talla está realizada con una mezcla de fibras vegetales de caña de maíz y encolados y alcanza una altura de 210 centímetros.La historia de esta imagen. En concreto, fue donada a la Cofradía de la Santa Vera Cruz por el montillano Andrés de Mesa en el año 1576. Desde entonces pasó a presidir el altar mayor de la desaparecida Ermita de la Vera Cruz, uno de los templos más antiguos de Montilla, situado en la cumbre de la hoy conocida como Cuesta del Silencio.Tras la presentación del cartel se celebrará la mesa redonda titulada. Este encuentro pretende reflexionar sobre los nuevos lenguajes y herramientas que utilizan actualmente las hermandades para difundir su actividad, así como sobre el papel que desempeñan las redes sociales, los medios digitales y las iniciativas culturales en la proyección pública de la tradición cofrade.La mesa redonda estará moderada por Álvaro Carrasco, director de, un joven montillano profundamente vinculado al mundo de las hermandades y de la música procesional. Graduado en Educación Primaria por la Universidad de Córdoba, Carrasco fundó en 2022 el portal, una iniciativa que tiene su origen en el blogy que con el paso del tiempo se ha convertido en un referente informativo para cofrades y devotos tanto de la localidad como de otros puntos de España.En el debate participarán tres invitados con trayectorias muy vinculadas a la vida cofrade montillana. Por un lado, intervendrá Inmaculada Riobóo Jiménez, costalera del Santísimo Cristo del Perdón y responsable de redes sociales de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.Junto a ella estará el compositor montillano Carlos Ramírez Raya, integrante de la Agrupación Musical La Unión de Montilla y responsable de Redes Sociales de la formación. Precisamente, hace solo unos días, la Parroquia de Santiago Apóstol acogió el estreno de, una composición firmada por el propio Ramírez Raya y dedicada a la ciudad de Montilla con motivo del cuadragésimo quinto aniversario de la banda.Completa el panel de participantes Carmina Leiva Repiso,y también pregonera, en 2014, del primer centenario de la salida procesional de la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza, corporación a la que se encuentra vinculada desde su infancia.De este modo, la cita de mañana jueves en la Casa del Inca reunirá diferentes miradas sobre la evolución de la comunicación en el ámbito cofrade, al tiempo que servirá para presentar una nueva imagen promocional de la Semana Santa de Montilla, una de las manifestaciones religiosas y culturales más arraigadas en la Ciudad del Vino.