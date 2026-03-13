Más de 35 empresas se dan cita en la XII Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán

Amplia presencia montillana en la feria

La XII Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán reunirá a partir de esta noche y hasta este próximo domingo a más de 35 empresas vinculadas al sector vitivinícola y agroalimentario del marco Montilla-Moriles, en un encuentro que aspira a poner en valor el fino de tinaja, la gastronomía local y el potencial turístico del municipio.El evento, que cuenta con el apoyo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, se ha consolidado como una cita destacada dentro del calendario enológico de la provincia. Así lo señaló el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, quien subrayó que “nos encontramos ante un evento consolidado que cuenta con un diseño dirigido a dinamizar la economía local, a través de la promoción del sector vitivinícola del marco Montilla-Moriles”.Además, Romero destacó el papel que desempeña la feria en la proyección del territorio y de su cultura gastronómica. En ese sentido, afirmó que “es una oportunidad para dar a conocer una gastronomía muy vinculada al territorio y a unos productos agrarios de máxima calidad cultivados en el municipio, sumando a todo ello una oferta turística que tiene en cuenta el patrimonio histórico-artístico, etnográfico, natural y paisajístico”.El responsable provincial también puso el acento en la participación empresarial prevista para esta edición. Según detalló, “en esta edición, la Feria del Vino de Tinaja de Montalbán contará con la participación de más de 35 empresas, incluyendo bodegas y largares amparados bajo la Denominación de Origen Protegido, lo que evidencia la importancia de un encuentro que avanza año tras año”.De igual modo, Romero incidió en la singularidad de esta propuesta dentro del conjunto de eventos dedicados al vino que se celebran en la provincia. Tal y como explicó, “en la provincia de Córdoba celebramos muchas ferias en torno al vino, pero hay que destacar la singularidad de esta propuesta que se centra en el fino de tinaja, un producto con unas características propias que ha ido cogiendo peso en el marco de la DOP”.En esa misma línea, el delegado provincial defendió el impacto económico que puede generar la cita durante su desarrollo. “Se trata así de una clara apuesta por un sector productivo, en este caso por el vino Montilla-Moriles y por el comercio local, comarcal y provincial con la intención de crear oportunidades de negocio durante estos días y dar a conocer las singularidades de este municipio más allá de la feria”, concluyó.Por su parte, el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, recordó el recorrido que ha seguido esta iniciativa desde su puesta en marcha hace más de una década. Según afirmó, “este año celebramos la duodécima edición de una iniciativa que surgió en 2013 y que año tras año ha ido alcanzando una mayor repercusión no solo en nuestra comarca, sino en toda la provincia de Córdoba”.En ese sentido, el regidor destacó la estrecha vinculación del evento con la identidad cultural y productiva del municipio. Tal y como indicó, “este evento aparece vinculado al patrimonio cultural y gastronómico de Montalbán de Córdoba y de los caldos Montilla-Moriles y se configura como una herramienta estratégica de desarrollo económico y creación de empleo”.Además, la feria se acompañará de un amplio programa de actividades destinadas a acercar al visitante a la cultura del vino y al patrimonio local. En palabras de Ruz, “en esta ocasión, nuestra Feria del Vino de Tinaja se acompaña de un amplio programa de actividades en el que cobrará protagonismo nuestro desayuno molinero, además de contar con visitas guiadas a nuestro centro histórico y a empresas agroalimentarias, exhibiciones ecuestres y una ruta senderista”.Entre las más de 35 firmas que participarán en esta edición destacan bodegas y lagares del marco Montilla-Moriles que representan distintas generaciones de tradición vitivinícola y que contribuyen a reforzar la identidad del vino de tinaja.Una de ellas es, una bodega vinculada a la cuarta y quinta generación de vitivinicultores que elaboran vinos desde finales del siglo XIX. A lo largo de su historia, la familia ha afrontado distintos retos, desde la devastadora plaga de la filoxera hasta la modernización de la maquinaria o el desarrollo de nuevas líneas de productos.Sus viñedos se encuentran situados en el sur de la provincia de Córdoba, dentro de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, y sus vinos se elaboran en rama, lo que significa que no están sometidos a procesos de estabilización y conservan íntegros su aroma y sabor.La bodega mantiene además la histórica denominación de lagar, que alude tanto a la prensa donde antaño se pisaba la uva como al edificio que la albergaba. Su enclave, en plena Sierra de Montilla y sobre suelos de albariza ricos en carbonato cálcico capaces de absorber hasta un 30 por ciento de humedad, ofrece un microclima y unas condiciones naturales que han sido tradicionalmente asociadas a vinos de gran calidad.También estará presente, una firma familiar considerada una de las referencias de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de la Asociación de Lagares de la Sierra de Montilla. La empresa ha apostado por la innovación en ámbitos como el oleoturismo y el enoturismo, además de desarrollar un comercio gourmet dentro de su histórico lagar, situado en el corazón de la sierra.En los últimos años, la bodega ha intensificado su colaboración con proyectos orientados a compatibilizar la producción agrícola con la conservación del medio natural. Entre sus iniciativas destacan la instalación de cajas nido para aves insectívoras con el fin de controlar plagas de forma natural o la preservación de arbustos y árboles colindantes al viñedo, evitando el uso de herbicidas o productos tóxicos.Asimismo, la firma participa en proyectos de conservación comoy en la iniciativa, centrada en fomentar ecosistemas agrarios equilibrados y biodiversos mediante la repoblación con especies autóctonas o la construcción de refugios para murciélagos.La XII Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán contará igualmente con la participación de, referente de la viticultura ecológica en Andalucía y una de las firmas emblemáticas de Montilla-Moriles. Fundada en 1927, la bodega decidió a comienzos de la década de 2000 apostar por la agricultura ecológica y el uso de levaduras autóctonas, impulsando un modelo centrado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental.Según explica su gerente, Francisco Robles, “el mensaje es sencillo: cuanto más cuidamos el ecosistema, mejor producción de vino y de uva obtenemos a largo plazo”. En sus viñedos se ha implantado una cubierta vegetal formada por especies silvestres autóctonas de raíz corta y fijadoras de nitrógeno, como trebolinas, amapolas o leguminosas, que contribuyen a mejorar la fertilidad del suelo y a combatir los efectos del cambio climático.Este modelo de producción ecológica representa actualmente el 40 por ciento de las hectáreas de viñedo ecológico de la provincia de Córdoba. La bodega ha recibido además numerosos reconocimientos, como su inclusión en el TOP15 Bodegas de la Década (2011 a 2020) de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV).Otra de las firmas destacadas será, fundada en 1729 y considerada la segunda bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía. Con casi tres siglos de historia y ocho generaciones dedicadas al vino, la empresa ha mantenido su carácter familiar y su compromiso con la tierra y la vid.En 2024, la Federación Española del Vino certificó su compromiso medioambiental a través del sello, que reconoce las prácticas sostenibles en el ámbito vitivinícola. Según explicó entonces su director general, Luis Giménez Alvear, “esta nueva certificación no solo refleja el compromiso inquebrantable de Alvear con la excelencia y la calidad de sus vinos y vinagres, sino también con nuestro entorno natural”.A lo largo de su trayectoria, Bodegas Alvear ha combinado la modernización técnica con la conservación de su patrimonio arquitectónico y con la incorporación de criterios de sostenibilidad social, económica y de buena gobernanza en su actividad.Junto a estas bodegas también participará el Taller Carrasco & González Artesanía en Acero Inoxidable, una firma montillana especializada en la fabricación artesanal de accesorios vinculados al mundo del vino. El empresario Antonio Carrasco García recibió el 1 de abril del pasado año la placa que acredita a su empresa como integrante de la Zona de Interés Artesanal de Montilla.Desde su establecimiento, situado en la Avenida del Marqués de la Vega y Armijo, frente a las instalaciones de la Funeraria y Tanatorio "San Francisco Solano", la firma elabora venencias, jarras, rociadores o canoas de trasiego fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.“Siempre decimos que el vino merece lo mejor y nosotros lo ofrecemos con una amplia gama de accesorios artesanales, creados en acero inoxidable de la máxima calidad por artesanos expertos que combinan durabilidad y sofisticación, elevando la experiencia de cada elemento con su funcionalidad y su diseño únicos”, destacan desde la empresa.Sus exclusivos y originales productos incluyen también sacacorchos de diseño, jamoneros o jarras pensadas para mantener la temperatura y el sabor óptimos del vino, elementos que combinan tradición e innovación dentro del universo de la cultura vitivinícola.