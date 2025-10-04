El Teatro Garnelo acoge esta tarde la V Gala Benéfico-Cultural de la Asociación Cultura Viva

Artes Plásticas y Menciones Especiales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo de Montilla acogerá esta tarde, a partir de las 19.00 horas, la quinta edición de la Gala Benéfico-Cultural de la Asociación Cultura Viva, una cita que logra reunir lo mejor del talento local y comarcal en torno a las artes y, al mismo tiempo, sumar un gesto solidario.En esta ocasión, los fondos recaudados durante el transcurso de este evento se destinarán a la Asociación Montillana de Ayuda, Reeducación y Esperanza (Amdaré), un colectivo que trabaja con especial sensibilidad en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.La velada contará con un ingrediente histórico de enorme interés: la conferencia de la historiadora montillana María Dolores Ramírez Ponferrada sobre Catalina Fernández de Córdoba, hija del primer marqués de Priego y una de las mujeres más influyentes de la nobleza castellana en los albores de la Edad Moderna.Y es que, aunque Catalina Fernández de Córdoba no fue escritora ni activista en el sentido contemporáneo del término, supo transformar su condición femenina en ventaja dentro del ámbito familiar, ejerciendo una influencia decisiva en el linaje Fernández de Córdoba. De este modo, su vida es un espejo en el que mirar el papel de las mujeres nobles de la época: discretas en apariencia, pero con un poder real en las estructuras familiares y sociales.En paralelo, Cultura Viva reconocerá esta tarde a diez nombres propios y colectivos que han dejado huella en la vida cultural de Montilla y de la comarca. En el ámbito literario, la galardonada será Elena Bellido Vela, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, cuyo trabajo silencioso y constante la ha llevado aen la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.Doctora en Historia por la Universidad de Córdoba, Elena Bellido Vela representa a esa generación de investigadores que han hecho de la historia del arte y del patrimonio una causa vital, impulsando proyectos que han proyectado el legado montillano más allá de sus fronteras.En la modalidad de Artes Escénicas, el premio se concederá de forma compartida al Grupo de Teatro La Columna y, a título póstumo, a Jose de la Torre, el. La memoria de este joven intérprete, que se abrió camino en series televisivas como, sigue viva en el Teatro Garnelo, dondetras un emotivo homenaje. Esta tarde, la distinción de Cultura Viva volverá a subrayar que Montilla no olvida a uno de sus embajadores culturales más carismáticos.Por su parte, El Grupo de Teatro La Columna fue fundado en el mes de septiembre de 2006 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los colectivos culturales más emblemáticos de Montilla. De hecho, sus representaciones en el Teatro Garnelo se han convertido en cita obligada para varias generaciones de montillanos, y su labor no solo ha sido artística, sino también pedagógica, pues muchos jóvenes han encontrado en La Columna un espacio de formación y de primera experiencia escénica.Compartir este reconocimiento con Jose de la Torre añade un matiz especialmente emotivo a la gala. Mientras La Columna representa la memoria colectiva del teatro montillano, Jose de la Torre simboliza el talento individual que supo dar el salto a escenarios profesionales de ámbito nacional. Dos trayectorias distintas que confluyen en un mismo escenario para rendir homenaje a la pasión por el teatro en Montilla.En la categoría de Artes Plásticas, el reconocimiento recaerá en Rafael Sánchez García, escultor y pintor formado en la Escuela de Artes Mateo Inurria de Córdoba, con experiencia en talleres de maestros como Antonio Bernal Redondo o Francisco Romero Zafra. Con un amplio recorrido en exposiciones de arte sacro y proyectos para hermandades, su trabajo combina la tradición de la imaginería con una sensibilidad contemporánea.El premio denominadolo recibirá Miguel Cruz Marqués, enólogo de prestigio internacional y uno de los grandes defensores de los vinos de Montilla-Moriles. Su trayectoria, reconocida en certámenes como los, lo sitúa como referencia en la elaboración de generosos y licores, un ámbito en el que ha sabido conjugar la herencia familiar con la investigación y la innovación enológica.Por su parte, en el ámbito musical, la Banda de Romanos de la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza será distinguida por mantener viva una tradición única: la escenificación del Prendimiento, que cada Jueves Santo transforma la Plaza de la Rosa en un teatro al aire libre donde arte, fe e historia se entrelazan. Esta corporación, cuya trayectoria se remonta a más de un siglo, simboliza la fuerza de la cultura popular montillana.La gala se completará con dos menciones de honor. Una de ellas será para Soledad Gómez Navarro, catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba (UCO) y académica de número de la Academia Andaluza de la Historia, cuya carrera académica se ha combinado siempre con un vínculo estrecho con laLa segunda recaerá en Virginia Requena Cid, periodista montillana y, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional vinculada a la información cultural y cofrade, ahora al frente del diario digitalEl ambiente que se espera en el Teatro Garnelo no será únicamente el de una entrega de premios. La gala de Cultura Viva es, desde su primera edición, un espacio de encuentro en el que la cultura se mezcla con la emoción y el compromiso social. No se trata solo de celebrar trayectorias o talentos, sino también de recordar que la cultura, en todas sus formas, es un bien común capaz de tender puentes y de sostener causas solidarias como la que encarna Amdaré.Precisamente el Teatro Garnelo, donde tendrá lugar hoy la V Gala Benéfico-Cultural de la Asociación Cultura Viva, acogió hace ya una década la puesta de largo de la Asociación Montillana de Ayuda, Reeducación y Esperanza (Amdaré), un colectivo que, de la mano de Proyecto Hombre Antequera, trabaja para prevenir y ayudar a personas que sufran adicciones o trastornos de comportamiento.Las personas que tengan invitación para asistir al evento encontrarán esta tarde un mosaico de historias: la de Catalina Fernández de Córdoba, noble luchadora en su tiempo; la de Elena Bellido, investigadora infatigable; la de Jose de la Torre, artista cuya memoria se multiplica en cada homenaje; la de Miguel Cruz, maestro del vino; o la de la Banda de Romanos, que da vida al Prendimiento año tras año. Todas ellas, distintas en forma, comparten un mismo fondo: el de una Montilla que, a través de sus gentes, hace de la cultura un acto de generosidad y pertenencia.