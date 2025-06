El Teatro Garnelo honra la memoria del actor montillano Jose de la Torre

El Ayuntamiento de Montilla celebró en la tarde de ayer un emotivo homenaje al actor montillano Jose de la Torre, que falleció el pasado 5 de diciembre a los 37 años de edad , en un acto cargado de emoción, gratitud y memoria que tuvo lugar en el Teatro Garnelo, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.La velada, coordinada y presentada por el reconocido director y dramaturgo Juan Carlos Rubio,, sirvió para evocar la figura de un artista que, con apenas una década de trayectoria profesional, supo ganarse el cariño del público y el respeto de sus compañeros de profesión.Bajo los focos del principal escenario de Montilla, familiares, amigos, representantes institucionales y vecinos de la localidad se reunieron para rendir tributo a quien se convirtió, por derecho propio, en uno de los grandes embajadores culturales del municipio. Y entre las invitadas más distinguidas a la gala sobresalieron las actrices Belén Rueda y Luisa Martín, que coincidieron con Jose de la Torre en el reparto de, la revisión del mito que llegó a representarse en el Teatro Romano de Mérida.Junto con las intervenciones de sus padres y de uno de sus mejores amigos, Álvaro Molina, uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia fue la designación oficial de la butaca número 5 del Teatro Garnelo con el nombre de Jose de la Torre. Un gesto sencillo pero cargado de significado, que convierte su recuerdo en presencia permanente. Así, cada función que se represente en este teatro contará con una silla de terciopelo rojo y madera noble que evocará sus sueños cumplidos, su talento natural y la huella imborrable que deja alguien cuando vive intensamente.Nacido en Montilla en 1987, José Antonio de la Torre Delgado se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Comenzó desde cero, sin haber pisado antes un escenario, y, sin embargo, en sus primeras pruebas de acceso, recitando unos versos de, sintió —como él mismo confesó en una entrevista concedida a Montilla Digital — “como si lo llevara haciendo toda la vida”. Aquella certeza fue el primer paso de una carrera que lo llevó desde un videoclip de Nena Daconte hasta grandes producciones televisivas.Su rostro se hizo conocido gracias a su papel en Toy Boy , una serie de Atresmedia incluida en el catálogo de Netflix, y se consolidó con su incorporación en 2020 a la serie Amar es para siempre , uno de los proyectos más longevos y seguidos de la parrilla de Antena 3 Televisión. En paralelo, compatibilizó su trabajo como actor con su labor como modelo para destacadas firmas del mundo del estilismo y la joyería.Pero más allá del personaje público, Jose de la Torre era también un joven con profundas raíces montillanas. Aunque residía habitualmente en Málaga, regresaba cada Semana Santa a su ciudad natal para portar el paso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Precisamente, esa faceta más cofrade del artista montillano estuvo presente en la clausura del homenaje, con una brillante coreografía bellamente interpretada por su creadora, Úrsula López, protagonista del último"Desde muy pequeño encontré refugio en el cine", contaba Jose de la Torre. "No tanto en la interpretación, al menos al principio", matizaba. Las películas fueron su vía de escape, su aprendizaje invisible, el lugar donde empezó a soñar sin saberlo con escenarios como el del Teatro Garnelo que, ayer, se rindió a su talento y a su recuerdo.El homenaje celebrado ayer en Montilla se suma a los tributos que otras instituciones culturales han dedicado al actor en los últimos meses. El pasado mes de marzo,. También lo hicieron los Premios Carmen del Cine Andaluz y, posteriormente, la, celebrada en Granada, que incluyó su imagen en su habitual espacio de homenaje a figuras fallecidas.A través de este entrañable acto, bellamente concebido por Juan Carlos Rubio, Montilla no solo ha querido recordar a uno de sus artistas más queridos, sino también ofrecer un espacio de encuentro para el recuerdo compartido. Porque hay personas que no necesitan presencia física para seguir vivas. Y Jose de la Torre, con su sonrisa amplia y su pasión desbordante, ya forma parte de la memoria colectiva de Montilla. Para siempre.