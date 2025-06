José Antonio Hernández | La vacuna contra la insensatez

Ficha técnica



Aunque pensar es una necesidad humana –de todos los humanos–, cultivarla a veces nos resulta difícil, sobre todo cuando los problemas son complejos o cuando nos dominan los intereses y las pasiones. Fíjense cómo, en la actualidad, a pesar de que algunas verdades como la redondez de la Tierra o la eficacia de las vacunas ya están demostradas, abundan quienes proclaman que nuestro planeta es plano y quienes sostienen que las vacunas son productos venenosos.Es cierto que los seres humanos nos definimos –nos deberíamos definir– por el uso de la razón, pero los hechos nos confirman que, con excesiva frecuencia, todos –tú y yo– cometemos errores que generan graves consecuencias individuales y sociales.José Antonio Marina en esta obra nos muestra cómo el ambiente social se infecta con ideas perniciosas que, como virus, “distorsionan nuestra memoria, sesgan nuestros juicios y nos vuelven vulnerables a la manipulación política, económica e ideológica”.Él nos descubre algunos de los “trucos elementales” que los poderosos emplean para convencernos de sus, a veces, perniciosas ideas. Muchos descubrimos que son burdos recursos para ganar adictos a sus causas, pero no siempre advertimos la gravedad de esos venenos tan contagiosos.Lo peor quizás sea que caemos en la trampa de creer que todo es igualmente falso y que, por lo tanto, nos es posible “pensar” para conocer la realidad. Aunque el conocimiento no garantiza la buena conducta, la ignorancia es casi siempre una garantía de lo contrario.Marina afirma categóricamente que “no hay mayor manifestación de estupidez que la de quien, poniendo cara de autenticidad virtuosa, no es capaz de reconocer sus ignorancias y sus errores: “Eso equivale a decir que no ha aprendido nada”.En esta obra nos proporciona abundantes sugerencias para que nosotros reflexionemos sobre nuestras maneras de pensar, de hablar y de actuar. Cuando decimos que el “poder corrompe”, estamos afirmando que el poder abre un campo donde los errores se expanden con facilidad en un marco de insensatez.Explica cómo la bipolaridad feroz de los partidos políticos disminuye permanentemente su capacidad para resolver los problemas reales de la sociedad. Tras distinguir los fracasos cognitivos, los afectivos y los volitivos, califica de “ingenuidad” ese ingenuo e interesado aplauso a la “sabiduría de multitudes” que, en realidad es la “insensatez de las multitudes”.En mi opinión, además de la claridad de sus escritos sobre el pensamiento, en esta ocasión sus análisis resultan oportunos para que reflexionemos sobre la importancia ética, social y política de unas ideas que influyen de manera determinante en la vida individual y colectiva de todos nosotros. Ojalá su lectura resulte orientadora para quienes ejercen poderes políticos, sociales, económicos y culturales. Una obra oportuna e imprescindible para quienes, quizás, no la leerán.José Antonio Marina.Ariel.2025.978-84-344-3870-5.