Montilla rinde homenaje a la bailaora y coreógrafa Úrsula López

Pasión por la danza y el flamenco

Else vistió ayer de gala con motivo del, una emotiva cita promovida por elen el marco de lasque, en esta ocasión, estuvo protagonizada por la bailaora y coreógrafa"Frente a las brechas,", afirmó Úrsula López, quién confesó que cada día intenta "y a no ponerse límites" para pedir, a continuación, que "sigamos trabajando juntos, quepara que ninguna mujer se enfrente sola a los retos del mañana". Según la artista montillana, "solo alcanzaremos unacuando llegue el día que no sea necesario conmemorar esta fecha".La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad,, fue la encargada de abrir el acto y de pasar el testigo al alcalde de Montilla,, quien quiso subrayar el "" que convoca este reconocimiento a Úrsula López, "de un", que acompaña con "una trayectoria personal y profesional que marca camino".El primer edil reconoció que Úrsula López es unde "otros tantos montillanos que desarrollan por el mundo susy a los quen por no tenerlos tan presentes como merecen en el día a día del Ayuntamiento".Nacida en Montilla en 1976,obtuvo su titulación académica en el, en las disciplinas de. Inició su carrera profesional a los 18 años en la ópera, dirigida pory coreografiada porpara elEn 1996, ingresó en la–hoy–, con la que participó durante los siguientes ocho años, como, en todos los espectáculos recorriendo los más. Destacan, de, de, para la inauguración del, de, de, de, de, conHa sidoen ely ha aparecido con varias producciones en la, elo elde Querétaro (México), el certamen de danza española y flamencaAdemás, la artista montillanaen 2007. A comienzos de 2019, López se reincorporó alcomocon el encargo del montaje coreográfico de la obrapara el Festival de Jerez.En febrero de 2020 fue nombrada directora del Ballet Flamenco de Andalucía , a cuyo frente estuvo durante tres años, en los que impulsó proyectos como, en homenaje al centenario del nacimiento de, junto al coreógrafoActualmente, Úrsula López está de gira con su espectáculo, un montaje con el que la bailaora y coreógrafa montillana ha querido rescatar los bailes que resucitaron el eco de la obra detras su muerte en 1936 y hasta el fin de la dictadura."Lade Úrsula López guarda uny hemos queridocon el año en el que, con una mujer que, sin duda,en su trayectoria profesional y que, por eso, es unque empiezan en la danza y el baile", subrayó la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad,, quien recordó que esta distinción fue acordada en consenso con el