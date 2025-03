La Gala Málaga Cinema recuerda a Jose de la Torre

El actor montillano Jose de la Torre , que falleció el pasado 5 de diciembre a los 37 años de edad , ha protagonizado hoy el momento más emotivo de la Gala Málaga Cinema, un evento que se ha desarrollado en el Teatro Cervantes, en el marco del, y que sirve para reconocer a figuras del panorama cinematográfico malagueño, además de dar a conocer a los ganadores de las Ayudas a la Creación Audiovisual que concede este certamen."A pesar de nacer en Montilla, el actor estuvo muy ligado a Málaga durante su etapa profesional", ha recordado la organización del festival, para añadir que Jose de la Torre estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y participó en ficciones como, entre otras producciones.Nacido en Montilla en 1987, José Antonio de la Torre Delgado se formó, en efecto, en la. "Cuando entré era el único de mi clase que no había formado parte de ninguna compañía o había hecho alguna obra anteriormente en el colegio o en el instituto", recordaba el joven artista montillano en una entrevista concedida a Montilla Digital . La primera vez que recitó un texto frente a un público fue para las pruebas de ingreso a la escuela, pero sintió "como si lo llevara haciendo toda la vida". Fueron, por cierto, unos versos deque jamás olvidaría.El artista disfrutó de una meteórica carrera desde que comenzara su aventura profesional como actor hace más de una década, con su participación en un videoclip de la cantante. Diez años después, y tras su exitoso paso por 'Toy Boy' , una serie producida porque forma parte del catálogo de, el actor montillano se embarcó en 2020 en uno de los buques insignia de Antena 3 Televisión : la serieA partir de ese momento, el apuesto y simpático actor montillano compaginó su trabajo como modelo para reconocidas firmas de moda, joyería y complementos con su gran pasión: la interpretación. "Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio", explicaba a"Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello", apuntaba Jose de la Torre que, aunque residía habitualmente en Málaga, cada Viernes Santo volvía a su ciudad natal para participar como costalero en la estación de penitencia de laEl homenaje que hoy ha rendido el festival de Málaga a Jose de la Torre no ha sido el único en las últimas semanas. No en vano, los Premios Carmen del Cine Andaluz , que celebraron su gala anual en Córdoba hace varias semanas, también dedicaron un momento de recuerdo al actor montillano, al igual que la 39.ª edición de los, que celebró su gala en el