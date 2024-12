Fallece a los 37 años el actor montillano Jose de la Torre

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: CONCHA GONZALO (CEDIDA)

Conmoción en el mundo de la cultura de Montilla. El actor José Antonio de la Torre Delgado, más conocido como Jose de la Torre , ha fallecido esta tarde a los 37 años de edad, tras no haber podido superar una cruel enfermedad que le fue diagnosticada hace apenas unos meses.Nacido en Montilla en 1987, Jose de la Torre se formó en la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Málaga. "Cuando entré era el único de mi clase que no había formado parte de ninguna compañía o había hecho alguna obra anteriormente en el colegio o en el instituto", recordaba el joven artista montillano en una entrevista concedida a Montilla Digital . La primera vez que recitó un texto frente a un público fue para las pruebas de ingreso a la escuela, pero sintió "como si lo llevara haciendo toda la vida". Fueron, por cierto, unos versos deque jamás olvidaría.El artista disfrutó de una meteórica carrera desde que comenzara su aventura profesional como actor hace más de una década, con su participación en un videoclip de la cantante Nena Daconte. Diez años después, y tras su exitoso paso por 'Toy Boy' , una serie producida por Atresmedia que forma parte del catálogo de Netflix, el actor montillano se embarcó en 2020 en uno de los buques insignia de Antena 3 Televisión : la serieA partir de ese momento, el apuesto y simpático actor montillano compaginó su trabajo como modelo para reconocidas firmas de moda, joyería y complementos con su gran pasión: la interpretación. "Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio", explicaba a"Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello", apuntaba Jose de la Torre que, aunque residía habitualmente en Málaga, cada Viernes Santo volvía a su ciudad natal para participar como costalero en la estación de penitencia de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.El inesperado fallecimiento de Jose de la Torre ha provocado una profunda conmoción en Montilla, donde el joven actor era muy querido, al igual que sus padres, Antonio de la Torre Hidalgo y María José Delgado Espejo, y su hermana Marina. Hace ahora cinco años, José Antonio de la Torre reconocía que, en el ámbito del teatro, uno de sus sueños era poder trabajar con su paisano Juan Carlos Rubio, pregonero y capataz de honor de la última edición de la Fiesta de la Vendimia La misaen memoria de José Antonio de la Torre Delgado tendrá lugar mañana viernes 6 de diciembre, a las 17.30 de la tarde, en la Parroquia de San Francisco Solano. El equipo humano que conforma Montilla Digital se une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y personas vinculadas a la cultura de la localidad. Si desea consultar la esquela, puede pulsar en este enlace