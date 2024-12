Un estudio impulsa la diferenciación de pagos vitivinícolas en tres comarcas de Andalucía

Labores de investigación para la zonificación objetiva

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Grupo Operativo GO Pagos ha finalizado sus labores de investigación y análisis para la zonificación de viñedos en las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles, Málaga y Sierras de Málaga, y Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva.El Grupo Operativo GO Pagos inició su andadura hace dos años con dos metas claramente diferenciadas: la zonificación objetiva del territorio y la digitalización de la gestión del sector del vino tradicional andaluz de las denominaciones de origen implicadas, para aportar valor al territorio y a los vinos que allí se producen.Tras las investigaciones realizadas, se ha confirmado la influencia de los factores climáticos y edafológicos en la calidad de determinados pagos vitivinícolas. Ahora se puede establecer una relación clara, basada en datos científicos, entre las características ambientales, los suelos y la calidad en el desarrollo de la vid, de los pagos vitivinícolas estudiados.En el caso de los territorios de Montilla-Moriles y Condado de Huelva se podrán dar los siguientes pasos para incluir, en un futuro en sus respectivos pliegos de condiciones, aquellos pagos de mayor valor histórico o de calidad excepcional o destacando aquellos parámetros diferenciadores que los hacen únicos.Por otro lado, en Málaga y Sierras de Málaga, el análisis de Manilva da un impulso para el desarrollo de la vid y la elaboración de vinos de calidad, y preservar así la actividad vitivinícola, en una zona sometida a una gran presión urbanística y al consiguiente abandono de la viña.Los representantes de las denominaciones de origen que han participado en este grupo operativo se muestran satisfechos y optimistas con los resultados obtenidos con GO Pagos. Gracias a los resultados de este grupo operativo se refuerzan otros estudios y clasificaciones previos, poniendo en valor ely facilitando además a las bodegas una herramienta digital para localizar las tierras que den la calidad de uva más adecuada para el vino que quieren hacer.Tal y como explica Enrique Garrido, secretario general de Montilla-Moriles, “tras esta investigación, se da un paso más para definir las mejores tierras para producir los mejores vinos y poder certificar el origen específico de esos vinos, más allá de la propia DOP. Poder mencionarlo en la etiqueta es una oportunidad para las bodegas y una garantía más para el consumidor”.Para Antonio Izquierdo, secretario general del Condado de Huelva, la zonificación ayudará a agricultores y bodegas a dar “más valor añadido a sus vinos, mejorando por tanto los márgenes de explotación, siendo un sector más rentable, en el que se realicen más inversiones. Una vía para fomentar el respeto y el mantenimiento del entorno en el que nos encontramos como es Doñana y el Condado de Huelva”.Por último, Francisco Javier Aranda, secretario general de las DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, explica que “esta zonificación supone un impulso para el cultivo de la vid en el área de Manilva. Aportará valor al sector vitivinícola de la zona que, si bien goza de una prolongada historia, no resulta tan atractivo como otros que han tomado el protagonismo en los últimos años, sobre todo aquellos relacionados con el turismo”.GO Pagos ha analizado previamente la documentación histórica y catastral disponible para definir cada una de las zonas, y después poder realizar una caracterización del territorio basada en criterios edafo-climáticos y culturales.Para el análisis de suelos, el grupo de investigación AGR-165 de Edafología del departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba realizó un estudio detallado del suelo en cada DOP partiendo de los mapas litológicos y de suelos regionales y nacionales.Este análisis, junto con las posteriores visitas al terreno y la información obtenida de agricultores y de las muestras tomadas de las diferentes ubicaciones, ha proporcionado la base para comprender las características edáficas de cada zona.En total, se han realizado un total de 21 evaluaciones del perfil del suelo, mediante la excavación de calicatas, distribuidas entre la zona de Manilva (DOP Málaga y Sierras de Málaga), la DOP Condado de Huelva y Montilla-Moriles. Y se han recolectado muestras de 85 horizontes de interés, y 56 sondeos con barrena, para verificar la información cartográfica.Estas muestras se han analizado en laboratorio, abarcando una variedad de parámetros como humedad, textura del suelo, contenido de carbonatos, materia orgánica, pH, entre otros; proporcionando una base sólida para identificar y delimitar los pagos históricos. Este estudio es esencial para comprender las características distintivas de cada territorio y los resultados contribuyen a la definición de la zonificación de cada denominación de origen.Paralelamente, el grupo de investigación AGR-124 de Teledetección y agricultura de precisión de la Universidad de Córdoba ha integrado todas las bases gráficas del registro vitícola de las DOP implicadas en un sistema de información geográfico que ha sido la base gráfica de trabajo del proyecto y que ha servido para dar cobertura al posterior análisis digital requerido.