La historiadora montillana Elena Bellido se incorpora a la Real Academia de Córdoba

La huella montillana en la Real Academia

La historiadora montillana Elena Bellido Vela se ha convertido en académica correspondiente a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. El reconocimiento, aprobado oficialmente el pasado 12 de junio, permitirá a la actual directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla formar parte de una institución bicentenaria dedicada al estudio y a la difusión del conocimiento y, a su vez, consolida una trayectoria marcada por la investigación rigurosa, la gestión cultural y el firme compromiso con el patrimonio de Montilla.Y es que detrás de este nombramiento que su protagonista ha querido llevar de manera discreta hay, en realidad, décadas de estudio, publicaciones, conferencias y proyectos. Doctora en Historia por la Universidad de Córdoba, Elena Bellido Vela ha hecho de la historia del arte, el patrimonio y la memoria su campo de acción constante.Su tesis, centrada en el desaparecido convento franciscano de San Lorenzo de Montilla, no solo mereció la calificación depor unanimidad, sino que supuso el punto de partida para una carrera investigadora con una identidad clara: recuperar y divulgar el legado artístico y documental de su tierra.Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, Elena Bellido completó su formación con dos másteres —uno en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura, y otro en Mediación y Gestión del Patrimonio Cultural en Europa— y un notable número de cursos de especialización en historia del arte, museología y gestión del patrimonio. A lo largo de los años ha compaginado la formación académica con una intensa labor práctica en archivos, museos y bibliotecas, casi siempre vinculada a su Montilla natal., una de las instituciones bibliográficas más singulares del país, dedicada a custodiar y difundir un fondo excepcional de libros antiguos y documentos históricos, reunidos durante más de medio siglo por el bibliófilo montillano Manuel Ruiz Luque.Al frente de la fundación, que tiene su sede en la segunda planta de la Casa de las Aguas, Elena Bellido ha impulsado la divulgación y la celebración de exposiciones, publicaciones y actividades que han proyectado el valor de los fondos de la Biblioteca Manuel Ruiz Luque más allá del ámbito estrictamente local.Pero su implicación con la cultura no empezó ahí. Antes de asumir la dirección de la Fundación, trabajó durante más de una década en el Ayuntamiento de Montilla, donde elaboró el plan museológico del Museo Garnelo y desempeñó funciones técnicas en los museos locales. También ha participado en numerosas tareas de catalogación de bienes patrimoniales y de asesoramiento histórico.Autora de tres libros —el más reciente de ellos,, editado por la Diputación de Córdoba–, ha publicado decenas de artículos en revistas científicas y divulgativas y es ponente habitual en congresos sobre franciscanismo, patrimonio, historia del arte o imaginería. No en vano, Elena Bellido ha convertido su labor investigadora en una herramienta de transmisión cultural.Su conocimiento sobre figuras como José Santiago Garnelo y Alda o las religiosas de los conventos montillanos, su participación en exposiciones como “Libros y documentos escogidos de El Gran Capitán” o sus colaboraciones en medios locales y especializados, han dejado huella en la comunidad académica.De este modo, la Real Academia de Córdoba no solo acoge así a una investigadora con una dilatada trayectoria, sino también a una mujer montillana que ha hecho del trabajo silencioso, metódico y comprometido su sello personal. Y es que, como tantas veces ha demostrado, para cuidar el patrimonio no hacen falta grandes focos, sino una mirada larga y unas manos pacientes.La incorporación de Elena Bellido a la Real Academia de Córdoba viene a enriquecer un vínculo ya histórico entre la ciudad de Montilla y esta institución nacida en 1810 con la vocación de impulsar el saber y las artes en la provincia.A lo largo de los años, varias figuras montillanas —o muy ligadas a la localidad— han formado parte de esta corporación de Derecho Público que fomenta la investigación científica, literaria, artística e histórica. De hecho, en la Sección Quinta, dedicada a las Nobles Artes, destacan los nombres del reputado arquitecto—que ingresó el 1 de junio de 1995– y de la reconocida artista plástica, que forma parte de la institución desde el 10 de octubre de 2019.En la Sección Primera, dedicada a las Ciencias Morales y Políticas, figura en situación de excedencia el sacerdote, reputado experto en Sagradas Escrituras y actual director del Centro Bíblico Santa María Madre de la Iglesia, que se incorporó a la institución el 5 de marzo del año 1987.El grupo más nutrido de académicos corresponde a quienes han sido nombrados precisamente por su vinculación con Montilla. Entre ellos figura el periodista, pregonero de la Feria en honor de San Francisco Solano en 2015, quien ingresó en la entidad el 4 de mayo de 1989.También destaca el bibliófilo, Hijo Predilecto de Montilla y Medalla de Andalucía, cuya pasión por los libros ha dado lugar a la colección de historias locales más importante de España. Conocido cariñosamente como, fue nombrado académico el 1 de junio de 1995.En este listado también figura el docente y escritor, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba (UCO) y colaborador habitual de, que ingresó en la Real Academia de Córdoba el 6 de mayo de 2010.A esa lista se suman la catedrática de Historia de la Universidad de Córdoba (UCO),y el médico y poeta, ambos académicos desde el 12 de mayo de 2011; el artista, desde el 3 de noviembre de 2022; el catedrático de Fisiología Vegetal de la UCO,, y el cronista oficial de Montilla,, ambos incorporados recientemente, el 9 de mayo de 2024.No menos significativo es el caso de quienes, aunque nacidos fuera de Montilla, han establecido un estrecho lazo con la ciudad y han sido reconocidos también como académicos correspondientes por esta localidad. Es el caso de la jurista—que en 2003 pronunció la Sentencia Romana a Jesús—; del médico estomatólogo; del pintor y grabadory de la decana de la Facultad de Veterinaria de Córdoba,, los tres incorporados el 9 de mayo de 2024.En este contexto de reconocimientos, la incorporación de Elena Bellido Vela supone no solo un paso más en la proyección cultural de Montilla, sino también una muestra más de una ciudad que no ha dejado de brindar talento a la provincia y que sigue escribiendo su historia con nombres propios.