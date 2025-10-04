'Mis Llamadas': el nuevo videoclip que Luis Salido ha filmado en Bodegas Pérez Barquero

Las instalaciones de Bodegas Pérez Barquero, firma de referencia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha acogido el rodaje del videoclip de Mis Llamadas, el nuevo sencillo del joven artista montillano Luis Salido.
La emblemática Bodega Los Amigos se ha convertido en el escenario elegido para dar vida a una canción que simboliza el inicio de una nueva etapa en la carrera del músico que, con tan solo 24 años, ha vuelto a irrumpir en la escena musical con un sonido vibrante, alejado de sus baladas iniciales y más cercano al pop-rock enérgico que, según confesó, le representa “al cien por cien”.
“Es una canción que me representa al 100 por cien: me siento cómodo interpretándola y con muchas ganas de llevarla al directo”, afirmó Luis Salido, quien recordó que Mis Llamadas supone el segundo adelanto de su primer EP y llega tras el buen recibimiento de No Pude, del que informó en primicia Montilla Digital.
El nuevo tema de Luis Salido habla de una ruptura desde una perspectiva honesta, pero lo hace con cadencia y ritmo, alejándose de los lamentos y apostando por un sonido bailable que conecta con un público amplio. En ese sentido, el videoclip, dirigido por la actriz y realizadora Romina Chávez, refuerza ese mensaje desde un lugar cargado de simbolismo. “Buscábamos un lugar mágico y no podía ser otro. Es un homenaje a mis raíces”, señaló el propio artista sobre su decisión de rodar en Montilla.
La producción del tema también refleja el carácter internacional que Luis Salido quiere imprimir a su proyecto. El artista ha trabajado mano a mano con el productor y cantautor colombiano Rob Suárez y con la productora Mariana Hernández (EMEH 97), mientras que la producción ejecutiva ha corrido a cargo de los puertorriqueños María Luna y Josué Ricardo Rivas. El resultado es un sencillo en el que se entrelazan el pop contemporáneo, las raíces latinas y la fuerza emocional de su autor.
La trayectoria de Luis Salido, aunque breve en tiempo, ha estado marcada por la intensidad y la constancia. Nacido en Montilla en 2001, a los tres años ya tocaba la batería y a los catorce componía sus primeras canciones. En 2021 dio un giro a su vida mudándose a Madrid para impulsar su carrera, debutando con el sencillo Madrid. Desde entonces, ha lanzado varios temas que han conquistado al público, como Amor a primera risa, Quédate o No Pude, y ha compartido micrófono con figuras como Fito Cabrales y Andrés Suárez.
Ahora, con Mis Llamadas, el joven montillano da un paso más en su evolución artística. Más maduro, con un sonido internacional y con la mirada puesta en escenarios cada vez más amplios, el músico ha querido que el corazón de Montilla y sus bodegas históricas fuesen testigos de este nuevo capítulo. Una mezcla de talento, raíces y ambición que promete no dejar indiferente.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: LUIS SALIDO
FOTOGRAFÍA: LUIS SALIDO