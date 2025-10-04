'Mis Llamadas': el nuevo videoclip que Luis Salido ha filmado en Bodegas Pérez Barquero

Las instalaciones de, firma de referencia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha acogido el rodaje del videoclip de, el nuevo sencillo del joven artista montillano Luis Salido.La emblemática Bodega Los Amigos se ha convertido en el escenario elegido para dar vida a una canción que simboliza el inicio de una nueva etapa en la carrera del músico que, con tan solo 24 años, ha vuelto a irrumpir en la escena musical con un sonido vibrante, alejado de sus baladas iniciales y más cercano al pop-rock enérgico que, según confesó, le representa “al cien por cien”.“Es una canción que me representa al 100 por cien: me siento cómodo interpretándola y con muchas ganas de llevarla al directo”, afirmó Luis Salido, quien recordó quesupone el segundo adelanto de su primer EP y llega tras el buen recibimiento de, del queEl nuevo tema de Luis Salido habla de una ruptura desde una perspectiva honesta, pero lo hace con cadencia y ritmo, alejándose de los lamentos y apostando por un sonido bailable que conecta con un público amplio. En ese sentido, el videoclip, dirigido por la actriz y realizadora Romina Chávez, refuerza ese mensaje desde un lugar cargado de simbolismo. “Buscábamos un lugar mágico y no podía ser otro. Es un homenaje a mis raíces”, señaló el propio artista sobre su decisión de rodar en Montilla.La producción del tema también refleja el carácter internacional que Luis Salido quiere imprimir a su proyecto. El artista ha trabajado mano a mano con el productor y cantautor colombiano Rob Suárez y con la productora Mariana Hernández (EMEH 97), mientras que la producción ejecutiva ha corrido a cargo de los puertorriqueños María Luna y Josué Ricardo Rivas. El resultado es un sencillo en el que se entrelazan el pop contemporáneo, las raíces latinas y la fuerza emocional de su autor.La trayectoria de Luis Salido, aunque breve en tiempo, ha estado marcada por la intensidad y la constancia. Nacido en Montilla en 2001, a los tres años ya tocaba la batería y a los catorce componía sus primeras canciones. En 2021 dio un giro a su vida mudándose a Madrid para impulsar su carrera, debutando con el sencillo. Desde entonces, ha lanzado varios temas que han conquistado al público, como, y ha compartido micrófono cony Andrés Suárez.Ahora, con, el joven montillano da un paso más en su evolución artística. Más maduro, con un sonido internacional y con la mirada puesta en escenarios cada vez más amplios, el músico ha querido que el corazón de Montilla y sus bodegas históricas fuesen testigos de este nuevo capítulo. Una mezcla de talento, raíces y ambición que promete no dejar indiferente.