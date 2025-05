'No pude': el nuevo tema del artista montillano Luis Salido

Una vida con banda sonora

El artista montillano Luis Salido continúa consolidando su carrera en el panorama musical. Apenas han pasado dos años desde que debutó con su primer sencillo,, una emotiva balada pop. En este 2025, da un paso más allá con el lanzamiento de su proyecto más ambicioso hasta la fecha: un(EP) que promete no dejar indiferente a nadie.El primer adelanto de este nuevo trabajo se titula, disponible en todas las plataformas digitales. Con este tema, Luis Salido rompe con el estilo de sus lanzamientos anteriores y apuesta por un enérgico pop-rock que invita a bailar desde la primera nota. El propio artista confiesa sentirse “más cómodo y con más ganas a la hora de interpretarla”, deseando comprobar cómo sonará en sus próximos conciertos en directo.Luis Salido no solo interpreta, sino que también firma la composición y producción del tema, en colaboración con dos reconocidos nombres del panorama musical: el cantautor y productor colombiano Rob Suárez, y Mariana Hernández (EMEH 97), también colombiana y residente en Bogotá."Son las personas adecuadas para dar un cambio y con las que trabajo muy a gusto", afirma el artista montillano. La complicidad entre los tres se refleja en una canción vibrante, que narra una historia de desamor con la que “cualquiera puede sentirse identificado”.es fruto de una colaboración internacional con sello latino. La producción del tema se llevó a cabo entre Estados Unidos, España y Colombia: la voz fue grabada en Madrid, donde Luis Salido reside actualmente; la producción musical se desarrolló en Bogotá, ciudad donde viven y trabajan Rob y Mariana; mientras que la producción ejecutiva corrió a cargo de los puertorriqueños María Luna y Josué Ricardo Rivas, radicados en Estados Unidos. Un trabajo a tres bandas que refleja la riqueza de influencias que nutren el sonido de este nuevo EP.La relación de Luis Salido con la música comenzó desde muy pequeño. A los 3 años ya tocaba la batería; a los 12, la guitarra; y a los 14 componía sus primeras canciones. Con solo 20 años se mudó a Madrid con un objetivo claro: apostar por su carrera artística.El resultado no tardó en llegar. Su primer tema,, fue una. Le siguierony, más recientemente,, un tema que ya es considerado uno de sus mayores éxitos. Con, Luis Salido inaugura una nueva etapa musical en la que explora sonidos latinos y pop, sentando las bases de lo que será su primer EP: una colección de canciones personales, bailables y con mucho corazón.Las redes sociales han sido testigo del crecimiento de Luis Salido. Uno de los momentos más virales de su carrera ocurrió en plena Gran Vía de Madrid, cuandopara cantar juntos. El vídeo dio la vuelta al mundo con millones de reproducciones, colocando a Luis en el foco mediático y confirmándole que estaba en el camino correcto. Tanto impactó este suceso que está patentado en el libro en viñetas de Fito Cabrales:(2023).Nacido hace 24 años en Montilla, Luis Salido es cantante, compositor y músico, con una proyección artística en constante ascenso. Desde muy joven se ha dedicado a la música, comenzando con la batería y evolucionando hacia la guitarra, el canto y la composición. A los 19 años, tomó la decisión de mudarse a Madrid y comenzar a lanzar su propio repertorio.Durante estos años ha compartido escenario con artistas como Fito Cabrales y Andrés Suárez, y ha participado en eventos de gran relevancia, como el Especial de Nochevieja de TVE, donde actuó junto a Antonio Garrido y Los Secretos. También ha trabajado con profesionales de prestigio como Mariana Hernández, productora de artistas como Luis Fonsi y Ela Taubert, y el reconocido cantante y compositor colombiano Rob Suárez. Con una combinación de talento, carisma y trabajo constante, Luis Salido se posiciona como una de las voces más prometedoras del pop en español.