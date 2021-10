El joven montillano Luis Salido protagoniza un dúo con el cantante Fito en una de sus actuaciones en Madrid

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El joven montillano Luis Salido tomó la decisión el pasado mes de septiembre de trasladarse a Madrid con el objetivo de desplegar su carrera musical. Desde entonces, compagina sus estudios universitarios con actuaciones musicales y la grabación de sus primeros temas propios. Fue el pasado jueves cuando, en una de sus sesiones callejeras, fue sorprendido con la presencia de Fito Cabrales, cantante, guitarrista y compositor del grupo Platero y Tú y Fito & Fitipaldis, quien no dudó en compartir un dueto con el joven montillano.Según ha explicado Salido a Montilla Digital el encuentro tuvo lugar cuando Fito se dirigía a participar en el programa televisivo, "pero no dudó en pararse a escucharme, hablar un poco y cantar a dúo su canción". "Para mí ha sido todo un lujo porque Fito es uno de los cantantes que me han acompañado durante mi vida, personalmente, y en mis primeras melodías y primeros conciertos", señaló el joven montillano.Un encuentro que, más allá de lo anecdótico y la visibilidad que le ha reportado en los últimos días a través de las redes sociales –más de 600.000 visitas en uno de los videos subidos a Facebook –, le ha permitido compartir algunas experiencias en torno a la música ."Para mí ha sido todo un lujo porque no sólo tuve la posibilidad de cantar con Fito su canción, sino que después del programa volvió hacia donde estaba para hablar conmigo sobre cómo está el sector y lo complicado que puede resultar abrirse camino", detalló Salido.Un encuentro inesperado del que, apuntó el montillano, agradece los ánimos de "quien ha pasado situaciones similares a las que yo vivo para abrirme camino", y con dos "grandes detalles" de Fito: que le pidiera la púa, y que se arrodillara como reconocimiento a la actuación, "Nadie se espera que un artista de la talla de Fito haga eso, pero así fue", aseveró Salido, quien confían en que este pueda ser uno de los sorprendentes momentos que le depare la música. quizás el próximo venga de la mano de su próximo sencillo,, que pronto verá la luz.