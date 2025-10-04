El Montilla Club de Fútbol apuesta por Pepe Pineda para el estreno de su sección de Fútbol-Sala

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol ha alcanzado un principio de acuerdo con el técnico lucentino José Pineda Delgado para que se convierta en el primer entrenador de la historia de su recién estrenada sección de Fútbol-Sala. Con este nombramiento, el club vinícola da un paso decisivo en un proyecto que apenas comienza a dar sus primeros toques de balón y que ha despertado una ilusión palpable en la ciudad.Pepe Pineda, como se le conoce en el ámbito deportivo, nació en Lucena en 1975 y llega al banquillo montillano avalado por una dilatada trayectoria en la modalidad. En más de dos décadas, ha dirigido conjuntos como el Club Deportivo Monteros Fútbol-Sala, donde permaneció entre 2000 y 2008 o el Club Deportivo Lucecor Fútbol-Sala en la campaña 2008/2009.A su vez, ha tenido a sus órdenes el Club Deportivo Espejo Fútbol-Sala entre 2011 y 2013; la Selección de Córdoba Infantil y Cadete en 2013/2014; el Club Deportivo Lucena Fútbol-Sala entre 2015 y 2017; La Rambla Fútbol-Sala en 2019/2020; y, más recientemente, al Miragenil Fútbol-Sala en la temporada 2023/2024.El nuevo técnico trabaja desde hace semanas con el grupo para asentar las bases de un plantel competitivo y cohesionado que pueda afrontar con garantías su estreno en la Segunda Andaluza. En ese sentido, el club ha recalcado que su objetivo no pasa únicamente por competir, sino por consolidar un equipo que represente con orgullo al escudo vinícola en las pistas.La designación de Pineda se produce en un contexto de crecimiento sostenido del Montilla Club de Fútbol., la entidad ya había confirmado la creación de la sección de Fútbol-Sala, un paso inédito en su trayectoria que respondía a la vocación de ampliar horizontes.A lo largo de los últimos años, el club ha reforzado su estructura: primero consolidó el proyecto del primer equipo Sénior de fútbol; después, en 2022,con un marcado carácter social y formativo, y en 2024para volver a trabajar con jóvenes de todas las edades.Ahora, la apuesta se extiende hacia una modalidad con creciente protagonismo en Andalucía. Y el arranque de esta aventura tuvo lugar a comienzos de agosto, con una reunión informativa en la sede del Estadio Municipal de Fútbol que reunió a unas treinta personas interesadas en el proyecto.Posteriormente, llegaron las jornadas de captación en el Pabellón Municipal de Deportes, que congregaron a más de cuarenta aspirantes y superaron todas las expectativas iniciales. El interés despertado fue tan alto que el club convocó una segunda sesión, también con gran respuesta.Todo ello ha evidenciado que el fútbol-sala no solo tiene cabida en Montilla, sino que puede convertirse en un foco de entusiasmo y pertenencia para jugadores y aficionados. Con Pepe Pineda al frente, el reto inmediato será dotar de identidad y carácter al equipo en una categoría exigente como la Segunda Andaluza. El futuro, como ha demostrado la trayectoria de la entidad en otros proyectos, se escribirá con la combinación de planificación, compromiso y un respaldo social cada vez más sólido.