'Sigh': el suspiro musical de Dany Ruz a través de nueve paisajes sonoros

Un palmarés cargado de éxitos

. Así se titula el último disco del director y productor montillano Dany Ruz, una obra instrumental compuesta por nueve canciones que encapsulan casi tres años de creación, búsquedas, rupturas y silencios transformados en sonido. Más que un álbum,es el cierre de una etapa vital. Un trabajo íntimo, de digestión lenta, que invita al público a caminar por dentro, con calma y sin prisas.“Estoy realmente feliz de compartir estas nueve canciones porque es la primera vez en mi vida que estoy realmente contento con el resultado final de algo que hago”, comenta el autor. Y lo dice sin estridencias, como quien habla desde una pequeña cima después de una travesía larga, con los zapatos llenos de barro y la mirada abierta.Tras sus anteriores trabajos –Tótem fue el primero, mientras que–, enno hay letras ni voz que guíen la narración. Todo se cuenta con música. Ruz juega con géneros que aparentemente no tienen nada que ver entre sí: jazz, reggaetón, música clásica, funk… Y, sin embargo, lo que en otras manos podría resultar uncaótico, en este disco se transforma en un relato emocional lleno de coherencia interna.“Sigh” significa “suspiro” en inglés. Y no es un título escogido al azar. “Refleja mi forma de componer y crear ya que son pequeños destellos de mi alma que se traducen en suspiros musicales”, afirma. Cada pista es una exhalación emocional, una forma de decir sin palabras lo que, a veces, no se puede nombrar. No hay casualidades aquí. “Confieso que cada nota que hay en este disco no es puro azar, sino que están pensadas, creadas, escuchadas y reinterpretadas desde el corazón”.El proceso de gestación ha sido largo, casi secreto. “Durante tres años he estado creando en mi tiempo libre melodías, ritmos y ambientes sin saber muy bien hacia dónde se dirigía”, explica. Fue a finales de octubre y principios de noviembre del pasado año, tras un momento personal complicado, cuando todo comenzó a tener sentido. “Conseguí ver que detrás de estas canciones había un concepto, había un mensaje: quizás uno que solo entiendo yo”.Detrás de los casi 60 minutos de música, hay mucho más que técnica o estilo: hay cuerpo, fragilidad, memoria. “Solo puedo decir que en estas canciones está mi alma y mi corazón, a veces exaltados y otras totalmente rotos. Hay más de mí en estas canciones que en mi propio cuerpo”, confiesa, en declaraciones aY es queno es un producto. No se vende. No se lanza en físico. No hay gira ni promoción calculada. Es, sobre todo, una forma de cerrar heridas. “Con este disco no pretendo vender nada. De hecho, no saldrá en formato físico ni pretendo hacer negocio de él: lo hago como un gesto terapéutico, como salvavidas de esta vida que a veces cuesta”.El disco ha sido compuesto íntegramente por el propio Dany Ruz, masterizado por el también montillano Francis Rosa y acompañado por las ilustraciones de Saioa Ispizua, que ha dado forma visual al universo sonoro del álbum. En la portada aparece un elefante. Y no es un adorno cualquiera. Es, en realidad, una metáfora central del disco. “¿Qué escucharía un elefante si empieza a andar sin parar?”, sugiere el autor. Una imagen extraña, casi onírica, que invita a pensar la escucha como un acto de movimiento, de tránsito, de viaje interior.Y ese viaje, como todo lo que no tiene mapa, puede hacerse de muchas formas. “Puedes escuchar el disco mientras cocinas, mientras conduces, incluso puede servirte para dormir. Puedes escucharlo de fondo mientras estás en una reunión con amigos. Y también puedes utilizarla como música para alguna obra que estés haciendo. Todo es válido”, relata el artífice de la obra.Pero si hay una recomendación personal, esta es su favorita: “Si me preguntas cómo sería la mejor forma de escuchar este disco te diría que te vayas al campo, que comiences a andar, y que cuando lleves diez minutos andando, habiéndote conectado con la naturaleza, le des al play”.No hay pretensión de éxito, solo el deseo profundo de ser escuchado. De que alguien, aunque solo sea un rato, se deje atravesar por las notas, por esos suspiros musicales que Dany Ruz ha dejado caer uno a uno a lo largo de estos tres años. Como si cada canción fuera una carta sin remitente que, de algún modo, encuentra su destino. Como si, en el fondo, todos tuviéramos un elefante dentro que también camina y escucha.Nacido en Montilla en 1992, Dany Ruz estudió Comunicación Audiovisual y Filosofía en la Universidad de Málaga. Hace ahora ocho años volvió a establecer su residencia en Montilla, donde ha llevado a cabo diferentes proyectos audiovisuales y culturales, destacando la marca de contenidos–que hace ocho años obtuvo el Premio Córdoba Joven 2017 en la modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)– y el proyecto videomusical Soma Club Band , una iniciativa puesta en marcha a principios del año 2018 con el objetivo de vincular la creación musical con los recursos culturales e históricos de Montilla.Bajo su productora Imprevisible Films, Dany Ruz ha creado una gran cantidad de contenidos audiovisuales, culturales y musicales en muy poco tiempo. Teniendo como centro de operaciones la localidad cordobesa de Montilla, el joven creador ha desarrollado diferentes trabajos audiovisuales en las Islas Canarias con el colectivo de voluntariado Soy Mamut y el proyecto de huella positivaProductor audiovisual y musical del grupo madrileño La Cuerda Floja, Dany Ruz colabora con la empresa sevillana La Red Van y es docente en el, así como en el, ambos en Montilla.Dany Ruz es autor también de los cortometrajes, ambos escritos por el prestigioso dramaturgo Juan Carlos Rubio. Gracias al primero de ellos ha conseguido, además de una gira de proyecciones por toda España, uno de los Premios LGTB Andalucía 2019 o el Premio Especial del Público del 41.º Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque (FICSAN).Asimismo, en mayo de 2020 presentó 'El ciprés' , un cortometraje que aborda el confinamiento y la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Sobre una serie de planos rodados en distintos enclaves de su localidad natal, la cinta gira en torno al mensaje de voz que una nieta deja por teléfono a su abuela, en el que le cuenta qué ha estado haciendo durante las semanas marcadas por la alerta sanitaria del covid-19.Además de haber dirigido y producido eventos musicales como el Soma Club Festival , Dany Ruz ha creado el primer certamen de cine en Montilla, el Soma Club Film , que celebró su primera edición el año 2019. Además, ha formado parte de equipos de trabajos de otros rodajes como, cortometraje ganador del festival de Casares. En su faceta musical, Dany Ruz ha publicado varios discos –el primero, bautizado como– y, en enero del año 2020 publicó, junto a Julián Carrasco, Baile Nómada de Mali , un proyecto de improvisación musical y audiovisual.