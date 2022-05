El creador Dany Ruz invita a realizar un "viaje musical" por los sentimientos de la mano de su disco 'Alexitimia'

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

El creador audiovisual Dany Ruz acaba de lanzar su último proyecto musical,, un disco "muy personal" en el que el joven productor montillano transita a través de la música los diferentes sentimientos que atravesó durante el confinamiento con motivo de la pandemia del coronavirus. Este trabajo, el segundo disco creado y producido por Dany Ruz, está disponible a través de su"Para mí la música es una forma de extraerme, es una relación muy personal e íntima, y con este disco intento reflejar todos esos sentimientos que he atravesado a lo largo de estos dos años tan difíciles, todas esas emociones primarias y secundarias que he vivido", destacó Ruz sobreun título que, como recoge el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia a "la incapacidad para reconocer las propias emociones y expresarlas, especialmente de manera verbal".El proyecto, que ha contado con la colaboración del actor Kelvin Akpaloo, "que aporta muchos de los sonidos africanos que caracterizan este trabajo", pretende convertirse en esa herramienta para transitar a lo largo de los diferentes estados de ánimo de las personas. "Mi música no tiene afán de vender o gustar, pero me siento satisfecho si alguien puede percibir en ella esas emociones y sentimientos", apuntó Ruz, quien adelanta que ya trabaja en el que será su tercer disco.Nacido en Montilla en 1992, Dany Ruz estudió Comunicación Audiovisual y Filosofía en la Universidad de Málaga. Hace ahora siete años volvió a establecer su residencia en Montilla, donde ha llevado a cabo diferentes proyectos audiovisuales y culturales, destacando la marca de contenidos–que hace cinco años obtuvo elen la modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)– y el proyecto videomusical, una iniciativa puesta en marcha a principios del año 2018 con el objetivo de vincular la creación musical con los recursos culturales e históricos de Montilla.Bajo su productora Imprevisible Films, Dany Ruz ha creado una gran cantidad de contenidos audiovisuales, culturales y musicales en muy poco tiempo. Teniendo como centro de operaciones la localidad cordobesa de Montilla, el joven creador ha desarrollado diferentes trabajos audiovisuales en las Islas Canarias con el colectivo de voluntariado Soy Mamut y el proyecto de huella positivaProductor audiovisual y musical del grupo madrileño La Cuerda Floja, Dany Ruz colabora con la empresa sevillana La Red Van y es docente en el Centro de Educación Permanente "Antonio Gala", así como en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda, ambos en Montilla.Dany Ruz es autor también de los cortometrajes, ambos escritos por el prestigioso dramaturgo Juan Carlos Rubio. Gracias al primero de ellos ha conseguido, además de una gira de proyecciones por toda España, uno de loso eldel 41.º Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque (FICSAN).Asimismo,, un cortometraje que aborda el confinamiento y la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Sobre una serie de planos rodados en distintos enclaves de su localidad natal, la cinta gira en torno al mensaje de voz que una nieta deja por teléfono a su abuela, en el que le cuenta qué ha estado haciendo durante las semanas marcadas por la alerta sanitaria del covid-19.Además de haber dirigido y producido eventos musicales como el, Dany Ruz ha creado el primer certamen de cine en Montilla, el, que celebró su primera edición el año 2019. Además, ha formado parte de equipos de trabajos de otros rodajes como, cortometraje ganador del festival de Casares.En su faceta musical, Dany Ruz ha publicado ya dos discos –el primero, bautizado como– y, en enero del año 2020 publicó, junto a Julián Carrasco,, un proyecto de improvisación musical y audiovisual.