El paso de la Esperanza volverá al costal tras una tensa asamblea en la Ermita de la Rosa

La Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza aprobó anoche, en una asamblea general extraordinaria celebrada en la Ermita de la Rosa de Montilla, el cambio de varal a costal del paso de María Santísima de la Esperanza. La propuesta salió adelante por una amplia mayoría en una reunión marcada por una enorme tensión en la que, según diversos testimonios recabados por, se produjeron insultos y se habría llegado a registrar, incluso, hasta una agresión física.La asamblea dio comienzo a las 21.00 de la noche y contó con una elevada asistencia de hermanos, que se incrementó todavía más en el momento de la votación. Según varios de los asistentes consultados por este periódico, "la tensión ya se percibía antes del inicio de la asamblea" y habría ido aumentando a medida que avanzaba una reunión en la que también estuvo presente el consiliario de la hermandad, Fernando Suárez, párroco de Santiago Apóstol y rector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila.La convocatoria establecía como primer punto del orden del día las preces de rigor. A continuación figuraban la lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea extraordinaria y, como asunto central de la reunión, el proyecto de cambio de varal a costal del paso de María Santísima de la Esperanza antes de la Semana Santa de 2027. El cuarto y último punto estaba dedicado a ruegos y preguntas.La propia convocatoria precisaba que, conforme a lo expuesto en la anterior asamblea extraordinaria del 12 de septiembre, la viabilidad del proyecto sería sometida a votación secreta. Finalmente, el cambio de varal a costal obtuvo un respaldo amplio —97 votos favorables, frente a 33 votos en contra y cinco abstenciones—.El resultado puso fin, al menos en lo relativo a la decisión formal de los hermanos, a uno de los asuntos que más debate interno había generado en la corporación de La Rosa durante los últimos meses. Sin embargo, el desarrollo de la propia asamblea estuvo condicionado por un ambiente de fuerte enfrentamiento. No en vano, varios de los hermanos presentes han calificado de "bochornoso espectáculo" lo ocurrido anoche en la sede canónica de la hermandad.Los testimonios recabados porcoinciden en señalar la proliferación de algunos insultos e improperios durante la asamblea y aseguran que, en el transcurso de los enfrentamientos, llegó a producirse una agresión física en la que se habrían visto implicadas varias personas.La decisión adoptada anoche afecta al paso de palio de María Santísima de la Esperanza que, hasta ahora, había sido portado mediante el sistema de varales. La intención de recuperar el costal figuraba entre los proyectos de la nueva Junta de Gobierno presidida por Manuel López Rubio y ya había generado un intenso debate antes de que la propuesta llegara formalmente a las dos últimas asambleas de la cofradía.Con todo, la Virgen de la Esperanza ya había sido portada a costal entre los años 2015 y 2019. La posibilidad de volver a este sistema había provocado discrepancias entre integrantes de la actual cuadrilla, que a finales de junio expresósu "decepción" e "indignación" ante el proyecto.En el escrito difundido el pasado 28 de junio, los costaleros explicaban que habían conocido de manera oficiosa el 8 de junio la intención de la nueva Junta de Gobierno de sustituir el sistema tradicional de varales por otro de trabajaderas. El escrito remitido a este periódico señalaba que la información había llegado apenas unos días antes del cabildo general de elecciones en el queAquella elección se resolvió con 110 votos favorables a López Rubio, 57 votos en contra y dos abstenciones, de un total de 169 votos emitidos. La recuperación de una cuadrilla a costal para María Santísima de la Esperanza formaba parte del proyecto de la nueva Junta de Gobierno, aunque los integrantes de la cuadrilla de varales defendieron desde el principio la continuidad de un grupo que consideraban sólido, consolidado y vinculado durante años a la vida de la cofradía.En aquel escrito, la cuadrilla recordaba asimismo la vinculación histórica del sistema de varales con la Virgen de la Esperanza y cuestionaba tanto los plazos previstos para ejecutar el cambio como la forma en la que se había trasladado la iniciativa. Entre otras cuestiones, sus integrantes preguntaban cómo se financiaría el nuevo paso, si estaba ya configurada una nueva cuadrilla y por qué no habían recibido una comunicación oficial antes de conocer el proyecto por otras vías.El debate sobre el cambio de varal a costal quedó pendiente después de la, en la que los hermanos aprobaron otras dos modificaciones de especial trascendencia para el futuro de la corporación: la reorganización de su estación de penitencia entre el Miércoles y el Jueves Santo y el cambio de la denominación oficial de la hermandad.En aquella reunión, la propuesta de repartir los cuatro pasos entre dos jornadas obtuvo exactamente la mayoría de dos tercios exigida, con 117 votos favorables, 57 en contra y una abstención entre 175 hermanos participantes. El planteamiento aprobado prevé que Jesús de la Oración en el Huerto y el Santísimo Cristo de la Columna procesionen el Miércoles Santo, mientras que Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza mantendrán su salida el Jueves Santo.La reorganización está prevista para la Semana Santa de 2028 y deberá superar los trámites correspondientes y obtener las autorizaciones oportunas de la Diócesis de Córdoba y de la Agrupación de Cofradías. La medida supone dividir en dos jornadas la estación de penitencia que hasta ahora ha reunido conjuntamente a los cuatro pasos de la corporación durante el Jueves Santo.La asamblea del 12 de septiembre aprobó también modificar la denominación oficial de la corporación. La propuesta recibió 135 votos favorables, 37 en contra y tres abstenciones y establece que la actual Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza pase a denominarse "Hermandad de Jesús Preso, Jesús de la Oración del Huerto, Santísimo Cristo de la Columna y María Santísima de la Esperanza", incorporando expresamente a sus cuatro titulares.La votación celebrada anoche resolvió, por tanto, otra de las principales cuestiones incluidas en el programa de la Junta de Gobierno surgida del cabildo electoral de junio. El amplio respaldo al cambio de varal a costal permitirá ahora avanzar en el proyecto para que María Santísima de la Esperanza pueda ser portada nuevamente mediante este sistema antes de la Semana Santa de 2027, después de una asamblea cuyo desarrollo estuvo marcado por una enorme tensión.