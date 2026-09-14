La Hermandad del Preso aprueba dividir su estación de penitencia entre Miércoles y Jueves Santo

Cambio de denominación

La Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza aprobó el pasado sábado, en una asamblea general extraordinaria celebrada en la Ermita de la Rosa de Montilla, la reorganización de su estación de penitencia para repartir sus cuatro pasos entre el Miércoles y el Jueves Santo, una iniciativa queLa propuesta, que salió adelante justo con la mayoría de dos tercios exigida, prevé que Jesús de la Oración en el Huerto y el Santísimo Cristo de la Columna procesionen el Miércoles Santo, mientras que Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza mantendrán su salida tradicional del Jueves Santo.La votación reunió a 175 hermanos y se saldó con 117 votos favorables, 57 en contra y una abstención. Al requerirse una mayoría de dos tercios para aprobar la modificación, eran necesarios exactamente 117 apoyos, de modo que la propuesta obtuvo el respaldo mínimo imprescindible para prosperar.El nuevo planteamiento está previsto que entre en vigor en la Semana Santa de 2028 y supondrá dividir en dos jornadas la actual estación de penitencia de la cofradía. No obstante, la modificación deberá superar ahora los trámites correspondientes y contar con las aprobaciones oportunas de la Diócesis de Córdoba y de la Agrupación de Cofradías, en la que están representadas las hermandades de la Semana Santa montillana.De acuerdo con el modelo respaldado por los hermanos, el Miércoles Santo quedaría configurado con los pasos de Jesús de la Oración en el Huerto y el Santísimo Cristo de la Columna. Por su parte, el Jueves Santo conservaría la salida de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza, los dos titulares que hasta ahora dan nombre oficialmente a la corporación.La reorganización culmina varios años de análisis dentro de la hermandad sobre la configuración de su cortejo procesional. Durante la asamblea extraordinaria se abordaron cuestiones como el descenso de participación de los hermanos de luz y la duración que alcanza actualmente la estación de penitencia, dos circunstancias que han llevado a la Junta de Gobierno a plantear una distribución diferente de los cuatro pasos.Según se trasladó durante la reunión, la medida pretende aliviar la duración de los cortejos y favorecer una mayor participación. Sin embargo, el debate también puso de manifiesto algunas dudas sobre la respuesta que pueda tener la propia hermandad ante el nuevo modelo, especialmente por el hecho de que el Miércoles Santo sea una jornada laboral y algunos hermanos deban compatibilizar sus obligaciones con la participación en la estación de penitencia.Entre los argumentos planteados durante la asamblea también estuvo el carácter que tradicionalmente ha tenido la estación de penitencia del Jueves Santo, cuando los cuatro pasos han recorrido conjuntamente las calles de Montilla ofreciendo una representación de distintos momentos de la Pasión de Jesús. La modificación aprobada supone, por tanto, alterar una de las principales características que ha definido durante los últimos años el cortejo de la corporación.La reorganización había sido planteada formalmente por la nueva Junta de Gobierno y ya formaba parte del proyecto con el que Manuel López Rubio concurrió al Cabildo General de Elecciones celebrado el pasado mes de junio. Tal y como, López Rubio fue elegido hermano mayor con el respaldo de 110 hermanos, frente a 57 votos en contra y dos abstenciones, de un total de 169 votos emitidos.La propuesta sometida ahora a votación implica también modificar los estatutos de la hermandad. En la actualidad, el artículo 4 del título segundo establece que la corporación realizará cada Jueves Santo su estación de penitencia acompañando a las imágenes de sus titulares. El nuevo modelo sustituiría esta organización por dos jornadas diferenciadas, con una primera salida el Miércoles Santo y otra el Jueves Santo.El planteamiento recupera, además, parte de la vinculación histórica de la corporación con el Miércoles Santo. Los orígenes del cortejo se remontan a la Cofradía de la Concepción Dolorosa, existente en Montilla a comienzos del siglo XVII, que ya realizaba su estación de penitencia durante esa jornada de la Semana Santa.En la futura salida del Miércoles Santo participarían Jesús de la Oración en el Huerto y el Santísimo Cristo de la Columna. Esta última imagen, una talla de Juan de Mesa, es portada actualmente a hombros por un grupo de mujeres de la cofradía. Ambos pasos configurarían el primero de los dos cortejos previstos en la reorganización aprobada por los hermanos.El Jueves Santo seguirían procesionando el misterio de Jesús Preso y el palio de María Santísima de la Esperanza. El primero recorre las calles de Montilla sobre un paso que calza 45 costaleros distribuidos en nueve trabajaderas, mientras que la Virgen de la Esperanza constituye una de las imágenes vinculadas de manera más directa a la identidad de la corporación.La asamblea extraordinaria también aprobó una segunda modificación estatutaria relacionada con la denominación oficial de la hermandad. La propuesta recibió 135 votos favorables, 37 en contra y tres abstenciones, superando igualmente la mayoría de dos tercios necesaria.De esta forma, la actual denominación de Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza será sustituida por "Hermandad de Jesús Preso, Jesús de la Oración del Huerto, Santísimo Cristo de la Columna y María Santísima de la Esperanza", incorporando expresamente a los cuatro titulares que integran la corporación.El cambio afecta al título primero de los estatutos, relativo al nombre, la naturaleza, la sede canónica y el domicilio de la hermandad, y deberá trasladarse también a aquellos apartados de las normas internas en los que aparezca la denominación anterior.Queda todavía pendiente otra de las cuestiones que han generado debate durante los últimos meses dentro de la corporación: la posibilidad de que María Santísima de la Esperanza vuelva a ser portada a costal. La propuesta será sometida a una nueva asamblea general extraordinaria que tendrá lugar el próximo viernes 9 de octubre.La Junta de Gobierno ha decidido llevar esta cuestión a los hermanos pese a que los estatutos no establecen expresamente que una modificación de estas características tenga que ser aprobada por la asamblea. La decisión responde a la diversidad de opiniones surgida dentro de la hermandad en torno al posible cambio del sistema de carga.La recuperación de una cuadrilla de costaleros para el palio de María Santísima de la Esperanza figuraba asimismo entre los proyectos de la nueva Junta de Gobierno. La imagen ya fue portada a costal entre los años 2015 y 2019, y la intención de recuperar ese modelo generó debate interno entre los integrantes de la cuadrilla, dirigida hasta ahora por Gonzalo Bellido Vela, queexpresaron su “decepción” e “indignación” por la decisión y por la “falta de información”.La reorganización de la estación de penitencia y la reforma de los estatutos forman parte de un programa más amplio de la Junta de Gobierno presidida por Manuel López Rubio. El proyecto incluye el fortalecimiento institucional, social y económico de la hermandad, una mayor participación de la juventud, iniciativas de formación, la dignificación del patrimonio y distintas actuaciones destinadas a reforzar la identidad estética de la cofradía.Entre las medidas previstas figuran igualmente la actualización del censo de hermanos, el impulso de un Grupo Joven estructurado por edades, la recuperación de los grupos de Confirmación y la realización de distintas mejoras en la Ermita de la Rosa. La aprobación del nuevo reparto de los pasos entre el Miércoles y el Jueves Santo constituye, en cualquier caso, una de las principales modificaciones planteadas por la corporación para los próximos años.