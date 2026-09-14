Un triunfo para creer en el proceso

Montilla C.F. 2 – 1 U.P. Viso

Montilla Club de Fútbol: Molero, Yiyo, Fraile, Alfonso Carraña, Fran González, Rafa Alcaide, Agudo, Antonio, Amara, Yeye y Fran Cano. También jugó: Antonio Pino, Iván Sánchez, Oli, Alvarito, Pedro y Abraham Nelson.

Molero, Yiyo, Fraile, Alfonso Carraña, Fran González, Rafa Alcaide, Agudo, Antonio, Amara, Yeye y Fran Cano. También jugó: Antonio Pino, Iván Sánchez, Oli, Alvarito, Pedro y Abraham Nelson.

Unión Polideportivo Viso: Tiziano, Paquito, Kike, Jiménez, Miguelito, Alvarito, Osuna, Juanje, Samoré, Cristian y Salvat. También jugaron: David Carmona, Rodrigo, Imanol, Nolasco, David y Salmero.

Tiziano, Paquito, Kike, Jiménez, Miguelito, Alvarito, Osuna, Juanje, Samoré, Cristian y Salvat. También jugaron: David Carmona, Rodrigo, Imanol, Nolasco, David y Salmero.

Goles: 1–0 Agudo, de penalti (m. 12); 2–0 Amara (m. 24); 2–1 Alvarito (m. 77).

Agudo, de penalti (m. 12); Amara (m. 24); Alvarito (m. 77).

Árbitro: Bernabé Peña Serrano (Jaén). Amonestó por el cuadro local a Fraile, Antonio y Yeye. En el lado visitante amonestó a Kike.

Bernabé Peña Serrano (Jaén). Amonestó por el cuadro local a Fraile, Antonio y Yeye. En el lado visitante amonestó a Kike.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio, ante unos 300 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol sumó ayer sus tres primeros puntos de la temporada en el estreno de la competición liguera ante el Unión Polideportivo Viso. Los de Isaac de la Cuesta se alzaron con un triunfo en un encuentro con dos partes bien diferenciadas, viéndose a un Montilla de más a menos que tuvo que resistir en la recta final de la contienda para mantener la ventaja adquirida.El encuentro comenzó sin un dominador claro, viéndose alternancias en la posesión del esférico. La primera oportunidad sería para el cuadro visitante, con un intento de vaselina de Paquito ante la salida de Molero que se marchó por encima del larguero. Respondió el conjunto vinícola con un lanzamiento de Fran Cano que desvió a córner con dificultades la defensa visueña.En el posterior saque de esquina, Fran González remató con la testa un esférico medido, estrellándose su remate en el brazo de un jugador visitante; ante esta situación, el colegiado no dudó y señaló el punto de penalti. Agudo sería el encargado de ejecutar la pena máxima, mandando el balón al fondo de las mallas para establecer el uno a cero a los 12 minutos de juego.El tanto dio alas a los montillanos, iniciándose una fase del encuentro con protagonismo vinícola. La fluidez en el juego fue en aumento, el juego por el costado izquierdo a través de Amara sería una de las herramientas determinantes, viéndose a un Montilla vertical y que buscaba la meta contraria.En una de estas acciones, llegó el dos a cero. Amara controló dentro del área, se fue de su par y con un disparo raso entre las piernas del cancerbero, mandó el cuero a la red ante el jolgorio de la grada. Corría el minuto 24 de partido. Con dos goles de ventaja, los auriverdes manejaron el balón y se apoderaron de la medular a través de Rafa Alcaide y Antonio, apenas sufriendo ante un Unión Polideportivo Viso que no encontraba el camino hacia la meta local.Pese a ello, el conjunto sevillano tuvo una clara oportunidad al borde del descanso. En una jugada de Alvarito por banda permitió un pase en boca de gol a Osuna, errando el ataque completamente solo a escasos centímetros de la portería. Un error inesperado que hizo respirar a los montillanos, pudiéndose ir al descanso los de Isaac Cuesta con los dos goles de ventaja.Tras el paso por vestuarios, el Montilla quiso tomar las riendas con largas posesiones, no obstante, con el paso de los minutos, el encuentro fue declinándose del lado visueño. A los 57 minutos, Miguelito recibió en la frontal y colocó un disparo en la cruceta de la meta auriverde, dando el primer aviso a los locales.Minutos después, Osuna estrelló otro lanzamiento en larguero tras rematar dentro del área un centro desde el costado. El Montilla no se sentía cómodo, la intensidad en el encuentro fue en aumento y los visitantes dieron un paso al frente. Como consecuencia de ello, el marcador se ajustó a los 77 minutos.Un balónfácil para Alfonso Carraña no fue manejado por el jugador vinícola, robando el esférico Alvarito que, tras driblar a Molero, anotó el dos a uno. La incertidumbre se apoderó del feudo vinícola, debiendo los montillanos manejar la recta final ante el impulso de un Unión Polideportivo Viso que lo intentó en varias ocasiones, atajando el Montilla la situación con mucho oficio y sacrificio.Por suerte para los intereses auriverdes, el marcador no se movió y los tres puntos se adjuntaron al casillero del Montilla Club de Fútbol. La próxima cita para los de Isaac de la Cuesta será ante La Palma Club de Fútbol, en tierras onubenses.