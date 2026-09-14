Un paso de emergencia en la N-331 permitirá el acceso al Hospital de Montilla desde Aguilar



FOTOGRAFÍA: SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido esta mañana una reunión de trabajo entre las administraciones implicadas en el corte temporal de la carretera nacional N-331 para coordinar las medidas necesarias durante las obras vinculadas al Corredor Ferroviario Algeciras-Zaragoza.El encuentro ha permitido acordar la habilitación permanente de un paso para vehículos de emergencia entre Aguilar de la Frontera y el Hospital de Montilla, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria durante el desarrollo de los trabajos.En la reunión han participado la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla; la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Francisca Araceli Herrador Cosano; la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Campos Aguilera; y la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, Raquel Casado García, junto con el director del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Manuel Castro Cobos.La coordinación entre las distintas Administraciones ha permitido alcanzar una solución consensuada para mantener la prestación de los servicios esenciales y, de manera especial, la atención sanitaria a la población durante las obras. La medida acordada permitirá que los vehículos de emergencia dispongan de un paso entre Aguilar de la Frontera y el Hospital de Montilla pese a las restricciones de circulación derivadas de los trabajos.La conexión con el centro hospitalario de La Retamosa había centrado una de las principales preocupaciones planteadas en Aguilar de la Frontera desde que se conocieron las afecciones provocadas por la intervención. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aguilar de la Frontera"coordinación" entre las administraciones y medidas específicas ante el corte total de la N-331, previsto por las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ejecuta en el paso superior situado sobre la línea ferroviaria entre Aguilar de la Frontera y Montilla.El cierre de la carretera afecta a la comunicación habitual entre ambas localidades y al acceso a Montilla por el enlace 36 de la autovía Córdoba-Málaga (A-45). Durante el desarrollo de los trabajos, la conexión entre Montilla y la autovía debe efectuarse a través del enlace 27 La Rambla-Montemayor-Montilla, situado en la zona de El Portichuelo.La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública había advertido de las consecuencias que este itinerario alternativo podía tener para los desplazamientos al Hospital de Montilla, centro hospitalario de referencia para los vecinos de Aguilar de la Frontera. Según los datos expuestos entonces por el colectivo, un trayecto que habitualmente podía realizarse en unos 15 minutos podría prolongarse hasta alrededor de 45 minutos utilizando el recorrido alternativo.La portavoz de la plataforma, María del Carmen Toro Cabezas, manifestó entonces que "hay problemas que pueden medirse en kilómetros. Otros, en minutos. Y cuando hablamos de salud, hay minutos que pueden marcar la diferencia", al tiempo que recordó que los vecinos de Aguilar de la Frontera se desplazan hasta el Hospital de Montilla para consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos, además de ingresos y situaciones de urgencia.El colectivo había solicitado que las Administraciones analizaran específicamente la incidencia del cierre sobre las emergencias sanitarias y planteó la necesidad de coordinar al Servicio Andaluz de Salud, los servicios de emergencias, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), los ayuntamientos y las administraciones responsables de las carreteras. Entre las alternativas que señaló figuraban protocolos especiales para las emergencias, el refuerzo de determinados recursos sanitarios o de transporte y el estudio de cualquier solución técnicamente viable y segura que redujera los tiempos de acceso al hospital.La solución acordada esta mañana responde a una de esas principales preocupaciones mediante la habilitación permanente del paso destinado a los vehículos de emergencia. A ello se suma el establecimiento de un canal de comunicación permanente y directo entre las administraciones participantes para responder con agilidad ante cualquier incidencia que pueda afectar a la movilidad o a la prestación de los servicios públicos durante las obras.Las instituciones participantes han destacado la colaboración mantenida durante el proceso y la capacidad de entendimiento para compatibilizar la ejecución de las actuaciones ferroviarias con la prestación de los servicios esenciales. La coordinación institucional, según se ha puesto de manifiesto tras la reunión, ha permitido alcanzar una solución destinada a preservar la seguridad y la atención a la ciudadanía mientras continúan los trabajos.El corte de la N-331 está relacionado con las actuaciones para adaptar el corredor ferroviario Algeciras-Madrid-Zaragoza a la futura Autopista Ferroviaria. El proyecto, que, contempla la modificación de pasos superiores para posibilitar la circulación de convoyes destinados al transporte de semirremolques por ferrocarril, que necesitan una mayor altura y un mayor espacio libre.En el paso superior de la N-331, la intervención permitirá adecuar la estructura al nuevo gálibo requerido. Las actuaciones previstas en el corredor incluyen igualmente modificaciones en la altura de la catenaria y del hilo de contacto, además de trabajos sobre la plataforma ferroviaria.La adecuación de los pasos superiores de la futura Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza fue adjudicada por 12,77 millones de euros e incluye 46 pasos superiores y seis puentes metálicos en el tramo comprendido entre Bobadilla, en Málaga, y Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real.Montilla forma parte también del proyecto destinado a ampliar hasta los 750 metros las vías de apartado de varias estaciones ferroviarias de la provincia de Córdoba. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 20,8 millones de euros el contrato que comprende las intervenciones en las estaciones de Montilla, Fernán Núñez y Puente Genil.En la estación de Montilla están previstas la ampliación de la plataforma ferroviaria, la adaptación del trazado en la zona de los andenes, la instalación de una nueva vía, la electrificación del nuevo tramo, mejoras en el drenaje y el cerramiento de las vías. El proyecto incorpora asimismo la sustitución del actual paso superior por una estructura renovada.Durante la reunión celebrada esta mañana también se ha puesto de relieve el alcance de las actuaciones vinculadas al Corredor Ferroviario Algeciras-Zaragoza y su incidencia en la posición de Córdoba dentro de los grandes ejes de transporte de mercancías. El proyecto pretende mejorar la conexión entre puertos, centros logísticos y mercados nacionales e internacionales, además de favorecer una movilidad más sostenible y reducir el transporte pesado por carretera.Las administraciones participantes han considerado estas actuaciones una inversión estratégica para el futuro de la provincia de Córdoba y de Andalucía y han reafirmado su compromiso de continuar trabajando de forma coordinada para reducir las afecciones temporales derivadas de su ejecución. La reunión ha concluido con el compromiso de mantener el diálogo y la cooperación institucional durante el desarrollo de las obras para hacer compatible el avance de las infraestructuras ferroviarias con la garantía de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.