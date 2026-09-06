El corte de la N-331 podría triplicar el tiempo de acceso al Hospital desde Aguilar

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aguilar de la Frontera reclama "coordinación" entre las administraciones y la adopción de medidas específicas ante el corte total de la carretera N-331, previsto desde mañana lunes y hasta el próximo 1 de marzo por las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ejecutará en el paso superior situado sobre la línea ferroviaria entre Aguilar de la Frontera y Montilla.La portavoz del colectivo, María del Carmen Toro Cabezas, ha advertido de que el cierre afectará a la conexión de los vecinos de Aguilar de la Frontera con el Hospital de Montilla, su centro hospitalario de referencia, y ha pedido que las posibles consecuencias sanitarias se analicen antes del inicio de los trabajos.“Hay problemas que pueden medirse en kilómetros. Otros, en minutos. Y cuando hablamos de salud, hay minutos que pueden marcar la diferencia”, señaló Toro Cabezas, quien recordó que los vecinos de Aguilar se desplazan al Hospital de Montilla para recibir consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos, además de afrontar ingresos y situaciones de urgencia.Las obras obligarán a cortar completamente la N-331 en ambos sentidos y afectarán al acceso a Montilla por el enlace 36 de la autovía Córdoba–Málaga (A-45). Durante el desarrollo de los trabajos, la conexión entre Montilla y la autovía deberá realizarse a través del enlace 27 La Rambla–Montemayor–Montilla, situado en la zona de El Portichuelo.La representante de la plataforma sostuvo que la existencia de este itinerario alternativo no garantiza por sí sola que estén resueltas las consecuencias sanitarias del cierre. Según los datos expuestos por el colectivo, el desplazamiento entre Aguilar de la Frontera y Montilla, que actualmente puede realizarse en unos 15 minutos, podría prolongarse hasta alrededor de 45 minutos a través del recorrido alternativo.“Estamos hablando de 30 minutos adicionales de desplazamiento. Treinta minutos que, en un trayecto cualquiera, pueden parecer simplemente una molestia. Pero en una emergencia sanitaria, treinta minutos pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o morir”, manifestó María del Carmen Toro.La portavoz ciudadana se refirió especialmente a patologías en las que el tiempo de respuesta resulta determinante. “Un infarto no entiende de desvíos; un ictus no entiende de obras; una hemorragia no entiende de enlaces de autovía. Una emergencia sanitaria no puede esperar a que el tráfico se reorganice”, afirmó.La portavoz de la plataforma aclaró que no cuestiona la necesidad de las obras ferroviarias, aunque reclamó que las administraciones implicadas tengan previsto su impacto sobre los desplazamientos sanitarios. A su juicio, el cierre de una vía que conecta directamente a una población con su hospital de referencia no puede tratarse únicamente como un problema de tráfico o movilidad.En ese sentido, el colectivo planteó si se ha estudiado específicamente cómo afectará el corte a una emergencia sanitaria entre Aguilar de la Frontera y el Hospital de Montilla y si se han coordinado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), los servicios de emergencias, Adif, los ayuntamientos y las administraciones responsables de las carreteras.También se preguntó si existe un protocolo específico para garantizar los tiempos de asistencia, qué ocurrirá con las personas que deben acudir periódicamente al hospital y carecen de vehículo particular y si se garantizará el transporte público hasta el centro hospitalario montillano.“Son preguntas demasiado importantes como para dejarlas para cuando aparezca el primer problema. Precisamente porque el corte todavía no ha comenzado, estamos a tiempo de responderlas. Porque gobernar también consiste en anticiparse a los problemas”, declaró Toro Cabezas.La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aguilar de la Frontera solicitó que las soluciones estén preparadas antes de mañana, 7 de septiembre. Entre las posibilidades señaladas por el colectivo figuran el establecimiento de protocolos especiales para las emergencias, el refuerzo de determinados recursos sanitarios o de transporte y el estudio de cualquier alternativa técnicamente viable y segura que permita reducir los tiempos de acceso al Hospital de Montilla.“Las administraciones tienen competencias diferentes, pero la salud de los ciudadanos no entiende de competencias administrativas. Al ciudadano le da igual si la carretera depende del Ministerio, las obras de Adif, el transporte de la Junta o la asistencia sanitaria del SAS: cuando alguien necesita llegar a un hospital, lo único que importa es llegar”, indicó la portavoz ciudadana.El Ayuntamiento de Montilla, por su parte, recomendó planificar los desplazamientos con antelación y respetar la señalización de los itinerarios alternativos. El Consistorio mantendrá además una reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para abordar las afecciones derivadas de las obras y volverá a reclamar una conexión directa entre la autovía Córdoba-Málaga (A-45) y el polígono industrial Llanos de Jarata., las actuaciones que motivan el corte de la N-331 forman parte de la adaptación del corredor ferroviario Algeciras–Madrid–Zaragoza a la futura Autopista Ferroviaria. El proyecto contempla la modificación de pasos superiores para permitir la circulación de convoyes que transportarán semirremolques por ferrocarril, ya que estos trenes necesitan una mayor altura y más espacio libre.En el paso superior de la N-331, la intervención permitirá adecuar la estructura al nuevo gálibo requerido. Los trabajos previstos en el corredor también incluyen modificaciones en la altura de la catenaria y del hilo de contacto, así como actuaciones sobre la plataforma ferroviaria.Montilla forma parte, asimismo, del proyecto para ampliar hasta los 750 metros las vías de apartado de varias estaciones de la provincia de Córdoba. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 20,8 millones de euros el contrato que comprende las intervenciones en las estaciones de Montilla, Fernán Núñez y Puente Genil.En la estación montillana están previstas la ampliación de la plataforma ferroviaria, la adaptación del trazado en la zona de los andenes, la instalación de una nueva vía, la electrificación del nuevo tramo, mejoras en el drenaje y el cerramiento de las vías. El proyecto también contempla la sustitución del actual paso superior por una estructura renovada.La adecuación de los pasos superiores de la futura Autopista Ferroviaria Algeciras–Zaragoza fue adjudicada por 12,77 millones de euros e incluye 46 pasos superiores y seis puentes metálicos en el tramo comprendido entre Bobadilla, en Málaga, y Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real.La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública insistió en que la planificación de estas obras debe incorporar las necesidades de los pacientes de Aguilar de la Frontera durante los meses de cierre. “El 7 de septiembre puede comenzar el corte de una carretera. Lo que no puede comenzar ese día es la improvisación sanitaria”, concluyó María del Carmen Toro.