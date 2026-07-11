Montilla se prepara para adaptar su estación al paso de grandes trenes de mercancías



FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO GUIJARRO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO GUIJARRO

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ultima ya los detalles para el inicio de las obras de adaptación de la estación de Montilla a la futura Autopista Ferroviaria Algeciras–Zaragoza. En los últimos días, operarios de la empresa constructora han comenzado con el acopio de materiales entre la propia estación y el antiguo paso a nivel de La Algodonera, junto a las instalaciones deLa actuación,, está impulsada a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y permitirá adecuar la infraestructura ferroviaria local al paso y estacionamiento de trenes de mercancías de hasta 750 metros de longitud, dentro de uno de los principales corredores logísticos del país.La intervención sitúa de nuevo a Montilla en el mapa de uno de los proyectos ferroviarios más relevantes para el transporte de mercancías en España. La actuación forma parte del eje Algeciras–Madrid–Zaragoza, una ruta considerada estratégica para reforzar la conexión logística entre el sur peninsular, el centro y el norte del país, así como para favorecer el desarrollo de la denominada "Autopista Ferroviaria", concebida para trasladar parte del tráfico pesado de la carretera al tren.En ese sentido, el inicio del acopio de materiales supone un paso visible hacia la materialización de unas obras que fueron adjudicadas el pasado año dentro de un paquete de actuaciones más amplio en la provincia de Córdoba. En el caso de las vías de apartado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó un contrato de 20,8 millones de euros que incluye intervenciones en las estaciones de Montilla, Fernán Núñez y Puente Genil, con el objetivo de permitir el paso y estacionamiento de convoyes de hasta 750 metros de longitud.La actuación prevista en la estación de Montilla contempla la ampliación de la plataforma ferroviaria, el reacondicionamiento del trazado en la zona de andenes y la instalación de nueva vía. Además, el proyecto incluye la electrificación del nuevo tramo, la adaptación de la catenaria, mejoras en el sistema de drenaje y el cerramiento de las vías, así como la sustitución del actual paso superior por una estructura renovada.Por otro lado, Montilla también figura entre los municipios incluidos en las obras de adaptación de pasos superiores para la futura Autopista Ferroviaria Algeciras–Zaragoza. Esta segunda actuación, adjudicada por ADIF por un importe de 12,77 millones de euros, contempla la adecuación de 46 pasos superiores y seis puentes metálicos en el tramo comprendido entre Bobadilla, en Málaga, y Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real.En el caso de Montilla, estas obras persiguen adaptar el paso ferroviario al nuevo gálibo requerido por los trenes que transportarán semirremolques por ferrocarril. Este tipo de convoyes exige una mayor altura y un mayor espacio libre en túneles, pasos elevados y otros puntos de la infraestructura. Para ello, las actuaciones previstas incluyen modificaciones en elementos clave como la altura de la catenaria y del hilo de contacto, además de trabajos en la plataforma ferroviaria.Y es que la futura Autopista Ferroviaria necesita una red preparada para acoger trenes de gran longitud y con gálibos compatibles con el transporte de semirremolques. La adaptación de estaciones, pasos superiores, túneles y sistemas de circulación permitirá mejorar la eficiencia del transporte ferroviario de mercancías y facilitar una alternativa más sostenible al desplazamiento de camiones por carretera.La inclusión de Montilla en este proyecto responde a su ubicación dentro de la línea Bifurcación Córdoba–Los Prados, conectada con el puerto de Algeciras y con la terminal logística de Zaragoza. El refuerzo de la estación montillana permitirá una mejor gestión de la circulación ferroviaria, facilitará los cruces de trenes y contribuirá a reducir tiempos de espera sin interferir en el tráfico ferroviario general.Además, el proyecto se enmarca en una inversión global superior a los 500 millones de euros destinada a mejorar el eje Algeciras–Madrid–Zaragoza. El plan general incluye la ampliación de vías de apartado en 17 estaciones, la adaptación de túneles y pasos superiores —más de 180 estructuras entre Algeciras y Zaragoza— y la implantación de sistemas modernos como el Bloqueo Automático Banalizado.De igual modo, estas inversiones se consideran estratégicas tanto para el Corredor Mediterráneo como para el Atlántico, al favorecer la intermodalidad entre ferrocarril y carretera. La mejora de la infraestructura busca reforzar un modelo de transporte más equilibrado, competitivo y sostenible, con capacidad para responder a las necesidades logísticas del tejido productivo y reducir el peso del tráfico pesado en las carreteras.Según las previsiones vinculadas al proyecto, que, la Autopista Ferroviaria operará en su fase inicial con dos trenes diarios por sentido, lo que permitirá trasladar sobre raíles hasta 360 camiones al día. Esta transformación evitaría más de 360.000 kilómetros diarios de tráfico rodado y contribuiría a una reducción significativa de las emisiones contaminantes.En esa misma línea, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha subrayado que las emisiones del transporte por carretera son 4,7 veces superiores a las del ferrocarril, lo que se traduciría en un ahorro anual estimado de 620.000 toneladas de dióxido de carbono. La adaptación de la infraestructura ferroviaria no solo responde, por tanto, a una necesidad técnica, sino también a un cambio de modelo en el transporte de mercancías.Montilla, tradicionalmente vinculada a la industria agroalimentaria del marco Montilla-Moriles, podría verse beneficiada también desde un punto de vista logístico. La mejora de su infraestructura ferroviaria abre nuevas posibilidades para el movimiento de mercancías hacia destinos más lejanos, con una mayor eficiencia operativa y con menores costes asociados al transporte.La actuación está cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos, lo que incorpora al proyecto una dimensión vinculada a la sostenibilidad y a la modernización de las infraestructuras. La intervención conecta, además, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, centrado en infraestructuras resilientes, sostenibles e innovadoras.