El Barrio de Tenerías celebra desde esta noche los cultos de El Santico

Procesión de El Santico

La Asociación Cultural de El Santico inicia esta noche, a partir de las 21.00 horas, las fiestas en honor de San Francisco Solano en el Barrio de Tenerías, con el tradicional besapiés a la pequeña imagen del patrón de Montilla en su ermita de la calle Córdoba, las coplas populares dedicadas a El Santico y una programación que tendrá continuidad mañana con la diana floreada, la procesión y la solemne función religiosa en la Parroquia de Santiago Apóstol.El Barrio de Tenerías vuelve así a engalanarse para rendir culto a El Santico, la pequeña imagen de San Francisco Solano que se venera en la ermita de la calle Córdoba, levantada en 1821 por Alonso Delgado gracias a las aportaciones del gremio de curtidores y zapateros. La cita mantiene vivo uno de los vínculos devocionales más arraigados de Montilla con su patrón, especialmente en un enclave urbano que conserva una memoria muy estrecha con la infancia del santo.La programación comenzará esta noche, a partir de las 21.00 horas, con el besapiés de la imagen de El Santico en su ermita de la calle Córdoba. Durante el acto no faltarán las coplas a El Santico, uno de los elementos más característicos de estas celebraciones populares, donde la organización obsequiará a los asistentes con una copa de vino.Esas coplas forman parte del acervo sentimental de la ciudad y rememoran la vida y los milagros de San Francisco Solano. Desde el año 2015, las fiestas patronales de Montilla están incorporadas al Patrimonio Inmaterial de Andalucía, después de que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) decidiera incluirlas en su Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales, conocido como Mosaico, una guía interactiva orientada a la salvaguarda del patrimonio inmaterial andaluz.La tradición asegura que, siendo niño, El Santo acercaba cada día el almuerzo a su padre, Mateo Sánchez Solano, quien trabajaba cultivando la tierra en la Huerta de las Minas. En su camino hasta el paraje de Huelma, el pequeño Francisco solía detenerse en la calle Córdoba con los muchachos desfavorecidos de las tenerías, a quienes entregaba, además de sus enseñanzas, algunas limosnas y parte del fardel que llevaba a su progenitor.Por otro lado, la jornada central de estas fiestas tendrá lugar mañana domingo, 12 de julio. A las 9.00 horas, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Montemayor protagonizará la diana floreada por las calles de la ciudad, acompañada por el repique de El Campanillo.A las 10.15 horas dará comienzo la tradicional procesión de la imagen de El Santico, que seguirá el itinerario formado por las calles Altillos, Ciprés, Don Gonzalo, Corredera, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, hasta llegar a la Parroquia de Santiago Apóstol. La comitiva volverá a poner en la calle una de las estampas más singulares de la religiosidad popular montillana.A las 10.45 horas, en la Parroquia de Santiago Apóstol, se celebrará la solemne función religiosa, que estará a cargo de Fernando Suárez Tapiador, párroco de Santiago Apóstol y rector de la Basílica de San Juan de Ávila. La celebración volverá a reunir a los devotos de San Francisco Solano en el templo en el que fue bautizado el santo montillano.A continuación, la procesión seguirá por las calles Iglesia, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Luis, Escuelas, Fernández y Canivell, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Hermanos Garnelo y Córdoba, hasta regresar a su ermita. Durante todo el recorrido, la imagen irá acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Montemayor. De igual modo, la organización facilitará velas gratuitamente a los asistentes que deseen acompañar el paso procesional por las calles de Montilla.Los cultos en torno a la popular imagen tendrán continuidad con la novena, que comenzará el jueves 16 de julio a las 20.30 de la tarde. Con ello, la ermita de la calle Córdoba volverá a convertirse en punto de encuentro para los devotos de San Francisco Solano, en unas celebraciones que conservan su sabor añejo y su estrecha relación con la memoria religiosa y popular del Barrio de Tenerías.