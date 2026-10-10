Montilla abre hoy sus VI Jornadas de Memoria Democrática con 'La luz de Andalucía'

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Montilla abrirá esta tarde las VI Jornadas de Memoria Democrática, una programación promovida por el Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Cultura, que durante el mes de octubre acercará la historia reciente a la ciudadanía mediante la literatura, el cine documental, el coloquio, la danza y la creación colectiva.La primera cita tendrá lugar a las 18:00 de esta tarde en el salón de actos del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio con la presentación de, la tercera novela del escritor valenciano Marcos Navarro Buendía, una obra ambientada en Montilla y vinculada a la historia de su propia familia.El libro parte de la historia de Trini, abuela paterna del autor y nacida en Montilla, para adentrarse en la memoria familiar y colectiva y rendir homenaje a una generación de mujeres cuyas vidas estuvieron atravesadas por algunos de los acontecimientos fundamentales de la historia reciente de España. A través de esta historia, la novela recupera también la memoria de la emigración andaluza, las tradiciones populares y la evolución de la vida cotidiana desde la década de 1920 hasta prácticamente la actualidad.Marcos Navarro Buendía nació en Valencia el 18 de mayo de 1980 y es hijo y nieto de emigrantes andaluces afincados en tierras valencianas. Informático y escritor, ha situado en Montilla el escenario principal de esta nueva narración, nacida de un impulso íntimo y generacional relacionado con el legado recibido de sus mayores y con su voluntad de conservar las historias familiares para sus propias hijas.El autor explicó aque “el motivo de escribir este libro es sencillo: soy padre de dos hijas, que conocieron en vida a tres bisabuelas y he querido dejar escrito el legado de vida que cada una de ellas me narró mientras vivieron. Por ello, he querido dedicar un libro a cada una de ellas”.La experiencia familiar funciona encomo vehículo narrativo para retratar un tiempo, una cultura y una forma de entender la vida. La obra incorpora, junto a las historias personales, elementos relacionados con las tradiciones, la gastronomía, la etnografía y las transformaciones sociales experimentadas durante el último siglo.En ese sentido, Marcos Navarro señaló que “en cada una de estas novelas no solo relato la vida familiar, sino que utilizo a la familia y a sus coetáneos como personajes para tratar de transmitir las tradiciones, la forma de vida de la zona y de la época, la gastronomía, la etnografía y la evolución del estilo de vida en la época que les tocó vivir, desde 1920 hasta prácticamente la actualidad”.La protagonista de la novela, Trini, nació en Montilla “bajo el sol implacable de una Andalucía marcada por la lucha por la tierra, el hambre y el analfabetismo”. Hija de una generación atravesada por las consecuencias de la Guerra Civil, su vida se desarrolla inicialmente en un contexto de limitaciones, sacrificio y resignación, aunque la búsqueda de un futuro mejor y su relación con Antonio impulsan un recorrido vital por distintos lugares de una España en transformación.La tercera novela de Marcos Navarro se plantea, asimismo, como una reflexión sobre la memoria compartida de quienes abandonaron sus lugares de origen. El escritor detalló que“no es solo la biografía de una mujer excepcional; es un viaje sensorial por la memoria colectiva de España, un recordatorio de que nuestras raíces no están en un solo lugar, sino en cada paso dado con dignidad”.El autor concibe además esta publicación como “un homenaje a todas aquellas mujeres que se fueron en silencio después de haberlo dado todo y cuyo sacrificio ha supuesto el porvenir de todo un pueblo”. El libro, que está disponible en la Librería Nobel, se incorpora a una trayectoria literaria construida en torno a diferentes territorios y memorias familiares.Su primera novela,, está ambientada en Castellón, lugar de origen de la familia de su esposa, mientras que la segunda,, se sitúa en una localidad conquense vinculada a la denominada España vaciada. Con, el escritor dirige ahora su mirada hacia el sur y hacia la tierra de sus antepasados, al tiempo que aborda el fenómeno migratorio y sus consecuencias sociales y humanas.Marcos Navarro consideró que las historias recogidas en sus libros van más allá del ámbito estrictamente autobiográfico. “Considero que podrían ser la historia de cualquiera de las familias emigrantes que dejaron sus raíces para tratar de encontrar un porvenir mejor, así como a cualquier montillano interesado en la vida de Montilla y de la provincia en el último siglo”, detalló.La presentación de esta tarde abrirá una programación que se prolongará durante buena parte del mes de octubre. La concejala de Cultura, Soledad Raya, explicó que esta sexta edición se celebra coincidiendo con el mes dedicado a la memoria e invitó a la ciudadanía a participar en unas jornadas concebidas para “acompañarnos a descubrir esos momentos de nuestra historia reciente”, mediante testimonios, historias familiares y distintas disciplinas artísticas.La segunda cita llegará el 25 de octubre, a las 18:00 horas, en el Teatro Garnelo, donde se proyectará el largometraje documental, de Marco Potyomkin, seguido de un coloquio. La película aborda la memoria y los derechos humanos a partir de las experiencias de mujeres víctimas y resistentes de la Guerra Civil y la dictadura, con un recorrido temporal comprendido entre 1936 y 1977 y una estética inspirada en la novela gráfica.Soledad Raya señaló que “tenemos la gran oportunidad de poder contar con esta película también aquí, en Montilla” y destacó el recorrido realizado por el documental desde su estreno en 2024, con numerosas proyecciones y reconocimientos en festivales. Las invitaciones para esta sesión serán gratuitas y podrán recogerse en la taquilla del Teatro Garnelo desde una hora antes del comienzo.Las VI Jornadas de Memoria Democrática continuarán del 26 al 29 de octubre, de 19:00 a 20:00 horas, en el Edificio San Juan de Dios, con el taller intergeneracional, una experiencia que combinará danza y cine para trabajar la memoria desde el cuerpo, la creación colectiva y el diálogo entre generaciones.La actividad partirá de historias y contenidos audiovisuales para generar un espacio de encuentro y participación ciudadana mediante la expresión corporal. Estará dirigida a personas de todas las edades y no requerirá experiencia previa, con el propósito de propiciar que distintas generaciones compartan experiencias y diferentes formas de interpretar y transmitir la memoria.El taller contará con plazas limitadas, por lo que será necesaria una inscripción previa entre el 12 y el 23 de octubre, a través del teléfono 957 664 559 o del correo electrónico. Como cierre de esta experiencia, el 30 de octubre se celebrará en el Salón Municipal San Juan de Dios un acto final abierto al público.La responsable municipal de Cultura destacó el carácter participativo de esta propuesta, que permitirá abordar la memoria más allá de los formatos tradicionales y convertirla en una experiencia compartida a través del movimiento, la creación y el encuentro entre personas de diferentes edades.Soledad Raya recordó también que Montilla ha sido seleccionada como finalista en los, promovidos por la Asociación Triángulo Azul, cuya entrega está prevista para el 31 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta cita no forma parte de la programación municipal de las VI Jornadas, aunque la concejala destacó el reconocimiento dentro de un mes especialmente dedicado a la memoria.Con esta sexta edición, el Ayuntamiento de Montilla dará continuidad a una programación que utiliza la cultura como espacio para conocer y transmitir la historia reciente, favorecer el diálogo entre generaciones y fomentar la participación de la ciudadanía en torno a la memoria colectiva.