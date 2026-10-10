Envidarte acoge la II Concentración de Vehículos Históricos, Clásicos y Racing de Montilla

El Complejo Envidarte de Montilla acogerá mañana la II Concentración de Vehículos Históricos, Clásicos y, una cita organizada por el Autoclub Montilla con la colaboración del Ayuntamiento que reunirá a aficionados al mundo del motor y combinará la exposición y el encuentro de vehículos con una amplia programación de actividades dirigida al público general.La segunda edición de esta iniciativa llegará después de la buena acogida conseguida el pasado año y con una programación ampliada con la que se pretende consolidar la concentración como una jornada de convivencia en torno al automovilismo. La organización cuenta actualmente con alrededor de 70 vehículos inscritos y confía en incrementar esta cifra durante los últimos días hasta acercarse al centenar de participantes.La actividad comenzará a las 9.00 de la mañana con la apertura del recinto y la recepción de los participantes. A lo largo de la mañana se ofrecerá un desayuno molinero y, a partir de las 12.00 del mediodía, los vehículos tomarán la salida para realizar una ruta cuyo recorrido se amplía este año con respecto a la primera edición.Tras el regreso de los participantes al Complejo Envidarte, la programación continuará con una degustación de vinos y un almuerzo. A las 16.00 horas tendrá lugar la entrega de premios y los sorteos previstos por la organización, mientras que a partir de las 17.00 de la tarde llegará uno de los apartados destacados de la jornada, con una exhibición de autocross y la programación musical protagonizada por DJ Arjona y Rockabanda. Durante todo el evento habrá también una zona infantil y servicio de barra.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado el carácter abierto de esta segunda edición y la posibilidad de combinar la afición por los vehículos con una propuesta dirigida al conjunto de la población. El regidor ha señalado que la concentración permite “aunar la pasión que algunas personas tienen por el automovilismo, en este caso por sus coches de época o coches históricos, con la oportunidad de hacer un evento donde pueda participar el conjunto de la ciudadanía montillana y muchísimas personas que van a venir de fuera”.En ese sentido, Rafael Llamas ha puesto en valor tanto el dinamismo del tejido asociativo de Montilla como la capacidad de este tipo de encuentros para atraer visitantes al municipio. “Las personas amantes del motor en Montilla están de enhorabuena”, ha señalado el alcalde, quien ha invitado “a toda la ciudadanía de Montilla, a toda la comarca y a toda la provincia” a acercarse a Envidarte para disfrutar de los vehículos participantes y de una jornada planteada también como espacio de convivencia.El alcalde ha destacado igualmente la función que está adquiriendo el Complejo Envidarte como espacio destinado a albergar actividades de distinto carácter en Montilla. Rafael Llamas ha afirmado que “poco a poco, Envidarte se está convirtiendo en un centro de referencia y encuentro para el tejido asociativo de Montilla y también para la promoción de nuestra ciudad”.Por su parte, el presidente del Autoclub Montilla, Pepe Garrido, ha explicado que la concentración permitirá contemplar vehículos clásicos, históricos y, con distintas categorías y automóviles que superan los 30 años de antigüedad. En numerosos casos se trata de vehículos que han sido recuperados y restaurados por sus propios propietarios y que encontrarán en esta cita la oportunidad de ser mostrados al público y de compartir la afición con otros coleccionistas.La organización ha querido ampliar el carácter de la convocatoria más allá del propio colectivo de aficionados al automovilismo. Pepe Garrido ha señalado que el objetivo es que la concentración “no solamente sea un evento para la gente de los coches, sino también para la gente del pueblo”, una intención que ha llevado a reforzar la programación complementaria de esta segunda edición y a incorporar nuevas propuestas para quienes se acerquen hasta Envidarte.La actividad relacionada con el automovilismo tendrá continuidad en Montilla el próximo 15 de noviembre con una prueba sobre tierra que se desarrollará en el entorno del Pico del Cigarral. Será una cita diferente a la concentración prevista para este domingo, aunque vinculada igualmente al mundo del motor. Rafael Llamas ha señalado que esta nueva convocatoria representa otra oportunidad para “proyectar la marca Montilla, no solamente a nivel comarcal o provincial, sino a nivel de toda Andalucía”.