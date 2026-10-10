Salud mental: por qué escuchar sin juzgar es clave para cuidar a los demás

Las circunstancias personales, las relaciones familiares y sociales, el entorno laboral o determinados acontecimientos pueden afectar al bienestar psicológico y generar situaciones de ansiedad, estrés, duelo, depresión u otras dificultades emocionales. En este contexto, escuchar las experiencias de quienes han atravesado estas situaciones resulta fundamental para comprender mejor sus necesidades y avanzar hacia una atención más humana y centrada en cada persona, según afirma el doctor, jefe de serviciodely delEl doctor Lara afirma, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que es preciso “poner el foco en las experiencias de las personas que viven o han vivido problemas de salud mental y en el valor de su participación para impulsar cambios en la forma de abordar estas situaciones”.Hablar de salud mental supone, por tanto, ir más allá de los síntomas o los diagnósticos. Cada persona vive las dificultades psicológicas de una manera diferente y está condicionada por su propia historia y sus circunstancias. “Escuchar estas experiencias permite comprender mejor qué necesitan las personas y ayuda a reducir los prejuicios que todavía existen en torno a la salud mental”, explica doctor Lara.Entre los factores que pueden influir en el bienestar emocional se encuentra también la exposición continuada a información, especialmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Catástrofes naturales, conflictos, pérdidas o situaciones de incertidumbre pueden generar preocupación y un importante impacto emocional, que puede verse intensificado cuando existe una situación previa de vulnerabilidad.En este sentido, el doctor Lara considera importante gestionar la cantidad de información que se consume, recurrir a fuentes fiables y establecer momentos de desconexión cuando determinadas noticias generan malestar. “No se trata de ignorar lo que sucede a nuestro alrededor, sino de encontrar una manera saludable de estar informados sin permanecer constantemente en un estado de alerta”, señala.La prevención constituye asimismo una herramienta relevante para proteger el bienestar psicológico. Reconocer las propias emociones, mantener relaciones saludables, establecer límites, descansar adecuadamente, cuidar los hábitos y disponer de espacios de desconexión son algunas medidas que pueden ayudar a desarrollar recursos para afrontar situaciones difíciles.No obstante, cuando el malestar se mantiene en el tiempo o comienza a interferir en el trabajo, los estudios, las relaciones personales o las actividades cotidianas, solicitar ayuda profesional puede ser un paso importante. Identificar estas señales permite intervenir antes de que las dificultades lleguen a tener un impacto mayor en la vida diaria.El Día Mundial de la Salud Mental invita este año a prestar especial atención a quienes viven estas experiencias, pero también a la manera en que la sociedad se relaciona con ellas. Escuchar sin juzgar, hablar con naturalidad sobre el bienestar psicológico y reconocer la importancia de pedir ayuda contribuyen a construir una visión de la salud mental alejada de los estigmas. Así, cuidar la salud mental forma parte del cuidado integral de la salud y “escuchar a las personas y dar valor a sus experiencias es también una forma de cuidar”, concluye.