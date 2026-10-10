Isabel Villar protagoniza la nueva propuesta cultural de ‘A pie de calle’

El proyecto cultural, impulsado por Manuel Portero Laguna con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía mediante exposiciones accesibles en espacios cotidianos, dedica su propuesta de octubre a la artista salmantina Isabel Villar.Desde el pasado 1 de octubre y hasta el próximo día 31, el escaparate de Nude, establecimiento situado en la Puerta de Aguilar, acoge, una serigrafía a siete tintas editada en 1985 por el taller de la Galería Sen de Madrid.La iniciativa vuelve así a convertir un espacio comercial situado a pie de calle en lugar de exposición, en consonancia con el planteamiento que da nombre al proyecto. La propuesta impulsada por Manuel Portero Laguna busca aproximar las obras de arte al público mediante su presencia en lugares cotidianos y accesibles, de manera que puedan ser contempladas por quienes transitan por la zona durante el periodo de exhibición.La obra seleccionada para este mes pertenece a Isabel Villar Ortiz de Urbina, nacida en Salamanca el 8 de marzo de 1934. La pintora es especialmente reconocida por el tratamiento de la mujer como sujeto protagonista de su producción artística, tanto en escenas cotidianas como en composiciones en las que aparece sola en jardines de carácter utópico acompañada por fieras o formando parte de escenas familiares. Su trayectoria se desarrolló en un contexto marcado, durante los años sesenta del siglo XX, por el predominio de la pintura abstracta.Villar comenzó a dibujar desde muy joven. En 1948 empezó a acudir, después del colegio, a clases de pintura en la Escuela de Bellas Artes San Eloy. Su primer estudio estuvo en una parte de la galería que su abuela Ana Mirat le cedió en su vivienda de la Plaza Mayor de Salamanca.Tras su etapa formativa en San Eloy, donde obtuvo los Premios de Pintura y Dibujo, se trasladó en 1953 a Madrid para continuar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde entonces estudiaban únicamente diez mujeres.Su llegada a Madrid supuso un cambio importante en su trayectoria. Allí entró en contacto con el grupo conocido como La Cepa, integrado por Alfredo Alcaín, Manuel Alcorlo, Vicente Vela, Ángel Doreste, Antonio Zarco y Eduardo Sanz, quien con el tiempo se convertiría en su marido.En 1957 participó en su primera exposición colectiva, celebrada en la Casa de Salamanca en Madrid junto a otros artistas de la provincia, entre ellos Tere Gaite, Malocha Pombo, María Victoria Alcántara, Manolo Marcos, Manolo Martín Sánchez, Luis González Sierra y Jacinto Orejudo.Un año después, en 1958, Isabel Villar protagonizó su primera exposición individual en la sala Miranda de Salamanca y, en diciembre de ese mismo año, tomó parte en la Novena Exposición de Arte organizada por el Casino de Salamanca. Tras completar sus estudios regresó a su ciudad natal y formó parte del Grupo Koiné y del Grupo Tormes, este último creado a iniciativa de la Galería Artis.En el verano de 1963 contrajo matrimonio con el también pintor Eduardo Sanz y ambos se trasladaron a Santander, ciudad natal del artista. El 20 de julio de 1964 nació Sergio, único hijo del matrimonio, que también se dedicaría posteriormente a la pintura. La familia abandonó Santander en 1967 y se estableció definitivamente en Madrid.La Galería Sen, precisamente el espacio cuyo taller editó en 1985 la serigrafíaque ahora se exhibe en Montilla, ocupa un lugar relevante en la trayectoria de Isabel Villar. En mayo de 1970, la artista participó en la exposición colectiva con la que se inauguró la galería madrileña junto a Alfredo Alcaín, Luis de Cámara, Luis Fernando Aguirre, José Miguel Rodríguez, Luis Gordillo y Eduardo Úrculo.Un año después, en 1971, Villar realizó en la Galería Sen su primera exposición individual en Madrid. Aquella muestra supuso su revelación artística y marcó el momento a partir del cual encontró una senda propia y comenzó a dar a conocer el universo pictórico que caracterizaría su producción posterior.La mujer, sola o acompañada por otros personajes, aparece con frecuencia como protagonista fundamental de sus cuadros. La propia artista las ha definido como "mujeres libres". Su iconografía incorpora también paisajes y personajes fantásticos, aunque Villar ha rechazado que su obra pueda encuadrarse dentro del ingenuismo.Algunos sectores de la crítica han calificado su pintura como, una clasificación que Isabel Villar rechaza. La artista lo expresó de forma directa al explicar su formación y dominio técnico: "naif es el señor que nunca ha estudiado pintura, y se nota. Yo te puedo hacer unos retratos si quiero. No soy naif". Con estas palabras reivindicaba tanto sus conocimientos pictóricos como la intencionalidad poética, lúdica y crítica de su obra.Sus composiciones suelen desarrollarse en espacios abiertos y jardines verdes. En ellos aparecen mujeres o retratos familiares junto a animales selváticos, una combinación que forma parte de un universo reconocible dentro de su producción. Villar desarrolla una pintura minuciosa y detallista, con una técnica casi puntillista, y concede especial importancia al color mediante una amplia gama de tonos brillantes y luminosos en la que destaca especialmente el verde.La condición de mujer pintora ha formado igualmente parte de su reflexión sobre su propia trayectoria. En una entrevista realizada en 2018 explicaba: "lo tuve yo muy claro, porque en mi época las mujeres que pintaban firmaban con la inicial y el apellido, para disimular que eran mujeres. Si se llamaba por ejemplo Matilde Fernández, pues firmaba M. Fernández. Se escondían. Incluso yo firmé varias cosas I. Villar. En un momento me dije, nada de eso, yo soy Isabel Villar, soy una mujer y punto. Y hasta ahora".La crítica Isabel Tejeda Martín ha señalado, por su parte, que "la de Villar fue una apuesta severa en un momento en el que el epíteto ‘femenino’ se utilizaba de una forma trivial para indicar, bajo un aparente análisis formal o de discurso de una obra, que la autora era una mujer (…). Su obra seguía el camino de la crítica social, tan pertinente durante esos años, pero sirviéndose de un lenguaje en apariencia inocente para colarse de rondón de forma perversa".La obra de Isabel Villar está presente en una veintena de museos y colecciones españolas, entre ellas el Museo Reina Sofía, la Biblioteca Nacional y la colección de Eduardo Sanz conservada en el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor, en Santander. La artista también ha participado en otros ámbitos creativos, como la realización de portadas de discos —entre ellas la de, de María Dolores Pradera— y carteles cinematográficos para películas como, de Fernando Trueba, y, de Basilio Martín Patino.En 2012, su producción fue incluida en la exposición, comisariada por Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo para el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Seis años después, en 2018, la Galería Fernández-Braso de Madrid le dedicó una amplia exposición individual centrada en su obra más reciente. Ese mismo año recibió la Medalla de Oro de la ciudad de Salamanca.La presencia deen el escaparate de Nude permitirá contemplar en Montilla hasta el 31 de octubre una obra realizada en uno de los periodos de consolidación de la trayectoria de Isabel Villar. La serigrafía, ejecutada a siete tintas y editada hace más de cuatro décadas por el taller de la Galería Sen, constituye la propuesta con la quedesarrolla durante este mes su objetivo de situar el arte en contacto directo con la ciudadanía.