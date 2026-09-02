El Premio Luces distingue hoy la trayectoria del periodista montillano Manuel Bellido

Un gran experto del Séptimo Arte

El periodista montillano Manuel Bellido Mora, colaborador de, recibirá esta tarde el Premio Luces como reconocimiento a su trayectoria dedicada al cine, al periodismo y a la preservación de la memoria cultural de Andalucía. La distinción se entregará al término de la sesión inaugural del II Ciclo de Cine y Literatura «Los libros van al cine», que comenzará a las 19:00 horas en la Librería Luces de Málaga.La iniciativa, organizada por la propia librería y los Premios Cinemasmusic, con la colaboración especial del Museo Carmen Thyssen Málaga, arrancará con la mesa redonda «Adaptaciones literarias, el escritor y el periodista vistos por el cine». El encuentro estará moderado por Juan Ramón López, crítico cinematográfico, director de los Premios Cinemasmusic y coordinador del ciclo, y contará con la participación de Manuel Bellido Mora y Guillermo Busutil.«¿Qué ocurre cuando un libro abandona sus páginas para entrar en una pantalla? Desde las grandes adaptaciones literarias hasta las películas que han convertido al escritor y al periodista en protagonistas. De eso queremos hablar. De esa relación de amor, conflicto y fascinación que cine y literatura mantienen desde hace más de un siglo», señala Juan Ramón López sobre el planteamiento de la jornada inaugural.El debate abordará, en primer lugar, los retos que plantea trasladar una obra literaria a la gran pantalla. Después analizará la manera en que el cine ha representado al escritor y al periodista a lo largo de las décadas. La conversación tomará como referencia títulos comoLa mesa también prestará atención a largometrajes protagonizados por periodistas y autores, entre ellos. De este modo, el encuentro recorrerá tanto las grandes adaptaciones literarias como aquellas producciones que han convertido el ejercicio de la escritura y el periodismo en el centro de sus argumentos.Manuel Bellido Mora conoce esa relación entre el cine y el periodismo desde su propia experiencia profesional. Nacido en Montilla en 1959 y formado en la Universidad Complutense de Madrid, inició su actividad en Radiocadena Española y Radio Nacional de España. Su incorporación a Canal Sur supuso un punto de inflexión en una trayectoria en la que se consolidó como cronista cultural y coordinador de informativos en Málaga.Buena parte de su carrera transcurrió en Canal Sur Televisión, donde creó y dirigió, uno de los espacios más representativos del periodismo cinematográfico andaluz. El programa reunió más de 300 reportajes y cerca de 800 invitados y le valió en 2016 el Premio ASECAN a la mejor labor informativa. Su trabajo también le ha permitido cubrir festivales cinematográficos como los de San Sebastián, Huelva, Valladolid, Sevilla y Málaga.El otro participante en la mesa, Guillermo Busutil, fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021, el Premio Antonio Garrido Moraga y el Premio Andalucía de la Crítica por. Es miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, crítico de arte eny director de contenidos de la Fundación Manuel Alcántara.Al término del diálogo, la organización entregará el Premio Luces a Manuel Bellido Mora. El reconocimiento se suma a una sucesión de distinciones recibidas por el periodista montillano durante los últimos años por su trabajo en la divulgación cinematográfica, el periodismo cultural y la recuperación de la memoria de Andalucía.El pasado 26 de enero, Bellido recibió en la Sala Julio Romero de Torres del Real Círculo de la Amistad el, promovido por la Asociación de la Prensa de Córdoba. El jurado de la cuadragésima edición acordó por unanimidad concederle el galardón en la modalidad de Trayectoria Profesional como “destacado periodista con una sólida y reconocida trayectoria profesional en las cuatro últimas décadas”.En marzo también fue distinguido en Córdoba durante la, organizada por el Ateneo Deportivo Cultural 1954 a favor de Autismo Córdoba. La ceremonia, celebrada en el Palacio de La Merced, reunió a representantes del deporte, la cultura y la empresa de la provincia y concedió a Manuel Bellido una de sus Distinciones Especiales.A estos reconocimientos se añaden su nombramiento comopor la Cofradía de la Viña y el Vino, el Premio Especial del Festival Internacional de Cine de Benalmádena y elde la Semana del Cine de Córdoba.Su trayectoria también ha sido distinguida con la Linterna Mágica de la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona, el Premio ASFAAN, ely laLa actividad profesional de Bellido ha mantenido, al mismo tiempo, una estrecha relación con su ciudad natal. El periodista ha participado en colectivos culturales como La Abuela Rock, Forajidos, El Coloquio de los Perros y la Asociación Central, además de colaborar en publicaciones históricas como. En esta última firmó reportajes vinculados a la recuperación de la memoria de las bodegas y de la identidad vitivinícola de Montilla.Esa vinculación también está presente en el libroy en su sección, que publica eny que resume, quizá mejor que nada, su manera de contar: con rigor, cercanía y una profunda honestidad.. Su producción combina así la divulgación del séptimo arte con la atención a la cultura, la historia y las raíces de Montilla.El II Ciclo de Cine y Literatura «Los libros van al cine» continuará los miércoles 9, 16 y 23 de septiembre en la Librería Luces. La programación concluirá el miércoles 30 de septiembre en el auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga. Cada sesión propondrá un diálogo interdisciplinar entre la creación literaria y el ámbito cinematográfico, con la participación de escritores, periodistas, juristas, deportistas y gestores culturales.