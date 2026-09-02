El Ayuntamiento abre dos líneas de ayudas para crear empresas o alquilar locales comerciales



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla abrió ayer, 1 de septiembre, el plazo para solicitar las ayudas municipales destinadas a la creación de empresas locales y al alquiler de locales comerciales. La convocatoria cuenta con un presupuesto global de 50.000 euros y pretende incentivar la actividad económica, respaldar el emprendimiento y favorecer el autoempleo en el municipio.El programa establece dos líneas de subvenciones compatibles entre sí, dotadas con 25.000 euros cada una. La primera permitirá conceder hasta 1.000 euros por la creación de una empresa, mientras que la segunda cubrirá parte del alquiler de los locales utilizados para desarrollar actividades económicas.La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo jueves 10 de septiembre, inclusive. Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por vía electrónica a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Montilla,. Igualmente, las bases y los correspondientes modelos de solicitud se encuentranEl teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, explicó que “el Ayuntamiento se pone al lado del emprendimiento, al lado de esas personas que luchan por desarrollar una línea de negocio, y queremos que Montilla consolide ese carácter emprendedor que tiene”. El responsable municipal señaló, además, que esta convocatoria forma parte de las medidas impulsadas por el equipo de gobierno para favorecer la actividad económica y contribuir a fijar población en la ciudad.Rosales destacó la respuesta obtenida en la edición anterior y recordó que “el 100 por cien de las solicitudes que se presentaron y que cumplían los requisitos se beneficiaron de esta línea de ayudas”. Asimismo, expresó la voluntad del equipo de gobierno de que el procedimiento vuelva a desarrollarse este año “de la forma más ágil posible”.La primera línea está dirigida a empresas de nueva creación en Montilla cuya constitución y comienzo efectivo de la actividad se hayan producido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Cada empresa podrá recibir un máximo de 1.000 euros y la convocatoria contempla inicialmente la concesión de hasta 25 ayudas. Estas subvenciones se adjudicarán siguiendo el orden de registro de entrada de las solicitudes que hayan sido presentadas dentro del plazo establecido y cumplan las condiciones recogidas en las bases.La segunda línea tiene como finalidad sufragar parte de los gastos derivados del alquiler de locales comerciales situados en Montilla. Las ayudas podrán alcanzar los 125 euros mensuales durante un periodo de doce meses, lo que representa una cuantía máxima de 1.500 euros por empresa.Podrán acogerse a esta modalidad las microempresas con domicilio fiscal en Montilla que desarrollen su actividad en un local de negocio sometido a un régimen de alquiler o arrendamiento de industria y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.El contrato de alquiler deberá haberse iniciado entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. A diferencia de la primera línea, las solicitudes correspondientes al alquiler de locales serán valoradas mediante un sistema de puntuación que otorgará una atención especial a las empresas de nueva creación.Las dos líneas pueden solicitarse conjuntamente siempre que se reúnan las condiciones exigidas para cada una de ellas. Entre los requisitos generales figura que las empresas tengan la consideración de microempresa, con un máximo de diez personas trabajadoras y un volumen de negocio y balance general igual o inferior a dos millones de euros.Las entidades solicitantes también deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Montilla. Las personas beneficiarias estarán obligadas a mantener durante doce meses las condiciones que les hayan permitido acceder a la subvención.Una vez notificada la resolución favorable, el Ayuntamiento abonará inicialmente el 70 por ciento de la ayuda concedida. El 30 por ciento restante se hará efectivo después de que la empresa justifique el cumplimiento de los requisitos durante el periodo establecido.