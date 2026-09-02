Elena Mesa se proclama campeona de Andalucía alevín con el Montilla-Córdoba Triatlón

Nueva victoria de Nahikari Blanco

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón sumó tres victorias, un segundo puesto y una tercera posición durante su participación en las tres competiciones celebradas el pasado domingo 30 de agosto en Posadas, Guadix y Arcos de la Frontera. Elena Mesa se proclamó campeona de Andalucía en la categoría Alevín Femenino, Alberto Contreras Montoro y Hugo Albertos Montero vencieron en sus respectivas pruebas absolutas, Irene Sánchez Ramos fue segunda y Jesús Espejo Jiménez terminó tercero.Posadas acogió el V Triatlón de Menores Alfakids, organizado por el C.T. Al-Fanadic con la colaboración del Ayuntamiento de Posadas, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón. La competición reunió a 128 participantes desde la categoría Prebenjamín hasta Cadete y tuvo como principal aliciente la celebración del Campeonato de Andalucía de Triatlón Alevín 2026.Elena Mesa consiguió el título autonómico en la categoría Alevín Femenino después de completar un recorrido formado por 100 metros de natación, 2 kilómetros de ciclismo y 500 metros de carrera a pie. La deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se impuso con 12 segundos de ventaja sobre Natalia García, del C.D. Galosport. Martina Gómez, también representante del C.D. Galosport, ocupó la tercera posición, por delante de Martina Rodríguez y Sophie Piñol, ambas pertenecientes al C.T. Costa del Sol.La competición Alevín Masculino presentó una mayor igualdad. Ignacio Peña, del C.D. Galosport, se proclamó campeón de Andalucía con 11 segundos de ventaja sobre Leonardo Ippolito, del Grupo Serman Triatlón Marbella, y 14 segundos sobre Hugo Puga, del C.D. Galosport.Alejandro Sánchez finalizó cuarto a un segundo del bronce, mientras que Manuel Cantos, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, consiguió la quinta plaza, a dos segundos del cuarto clasificado. Un total de 34 deportistas alcanzaron la meta entre las dos pruebas alevines.La jornada también incluyó competiciones para el resto de las categorías, con distancias adaptadas a las diferentes edades. Paula Cárdenas Algaba, Jimena Pérez Payán y Sofía Dolukhanian Sarkisyan ocuparon el podio Benjamín Femenino, mientras que Alonso Domínguez Moreno, Gabriel Torres Infante y Leonardo Molino García hicieron lo propio en Benjamín Masculino.En Infantil Femenino, las tres primeras posiciones correspondieron a Claudia Peña Fernández, Leire López Aragón y Marta Valverde Fuentes, y en Infantil Masculino fueron para Iván Montoro Navarrete, Mario Mesa Revuelta y Alejandro Tapia Hidalgo.Nahikari Blanco Baños venció en Cadete Femenino, seguida por Sophie Roberts Patterson y Carolina Santana Guzmán. Pedro Luque Ortiz de Galisteo se impuso en Cadete Masculino por delante de Lucas Jony Milla Bendezu y Hugo Sánchez Fariña. La prueba celebrada en Posadas fue la cuarta de las seis citas puntuables del XV Circuito Andaluz de Triatlón de Menores y la segunda de las cuatro jornadas incluidas en el IV Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Córdoba.En Guadix, Alberto Contreras Montoro y Jesús Espejo Jiménez subieron al podio del XI Triatlón Ciudad de Guadix – Memorial Pepe Ariza. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Guadix con la colaboración de TriGuadix, la Diputación Provincial de Granada y la Federación Andaluza de Triatlón, formó parte del Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Granada 2026 y se disputó exclusivamente sobre distanciaLos participantes completaron 750 metros de natación, 25 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. La primera transición estuvo situada en el embalse Francisco Abellán y la segunda se instaló en el casco urbano de Guadix, desde donde comenzó un último segmento que recorrió algunos de los lugares más reconocibles de la localidad.Alberto Contreras Montoro consiguió la primera posición tanto en la categoría Absoluta Masculina como en la clasificación general. El representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón salió del agua en cabeza, mantuvo su ventaja mientras rodaba en solitario durante el segmento ciclista y administró la diferencia en la carrera a pie hasta alcanzar la meta como vencedor.Jesús Espejo Jiménez terminó tercero de la categoría Absoluta Masculina y tercero de la general. David Sánchez, del TriTrain4You Málaga, obtuvo la segunda plaza en los últimos compases de la carrera a pie y aventajó en cuatro segundos al triatleta del club montillano.Espejo Jiménez tuvo que mantener el esfuerzo hasta la línea de meta ante Manuel Terrón, del C.D. Triclub Babyschool, que concluyó cuarto a cinco segundos de las posiciones de podio. Alejandro Carrasco, de Desam.es, completó los cinco primeros puestos.La clasificación femenina estuvo encabezada por Julie Balcarova, del Triatlón Inforhouse Santiago, quien obtuvo ventaja en la natación, amplió su margen sobre la bicicleta y marcó también el mejor parcial en la carrera a pie. Begoña María Fuentes finalizó segunda y Jennifer Aparicio, del C.D. Galosport, completó el podio tras remontar desde la sexta posición que ocupaba al salir del agua. Marta Lozano, del C.D. Covasa-Dr. Bike Triatlón, y Evelin Ortigosa, del C.D. Triatlón Guadiato, terminaron cuarta y quinta, respectivamente.En la clasificación por clubes de la prueba accitana, la victoria correspondió al C.D. Triclub Babyschool, seguido por el Espejo Bike Team C.D. y el C.D. The Mistery Man. Tras la competición, la organización habilitó una zona de llegada con comida y bebida para los participantes, que pudieron recuperar fuerzas y compartir sus impresiones sobre la carrera.El tercer escenario de la jornada fue el Lago de Arcos, donde se celebró el XVII Triatlón Cros “Arcos, Tierra que Inspira”. La prueba reunió a 91 deportistas y se desarrolló sobre una distanciacompuesta por 500 metros de natación, 9,7 kilómetros de bicicleta de montaña y 3 kilómetros de carrera a pie. La cita fue organizada por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón.Hugo Albertos Montero obtuvo la victoria en la categoría Absoluta Masculina y en la clasificación general. El deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón salió del agua a 15 segundos de Héctor Rico, pero recuperó la diferencia durante el segmento de bicicleta de montaña, alcanzó la primera posición y llegó a la segunda transición con una ventaja suficiente para administrar su esfuerzo durante la carrera a pie. Fue el único participante masculino que completó el recorrido en menos de 40 minutos.Héctor Rico, de ADSevilla, terminó segundo pese a marcar el mejor parcial en la carrera a pie. José Joaquín García, del C.D. Atletismo Coria, cerró el podio a 30 segundos del segundo clasificado, mientras que Francisco Javier Jiménez, del C.D. La Molinera, y Javier Antequera, del CAPA CC Los Alcores, ocuparon la cuarta y la quinta posición. Manuel González Alcaide, del C.D. Atlético Gran Capitán, concluyó decimotercero en la categoría Sénior Masculina y ocupó el puesto 34 de la clasificación general.Irene Sánchez Ramos logró la segunda posición tanto en la categoría Absoluta Femenina como en la general. La representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón fue la más rápida en la natación y salió del agua con 20 segundos de ventaja sobre Martina García y 40 segundos sobre Ana Estévez. Esta última, perteneciente al Isbilya – Sloppy Joe’s, consiguió el mejor parcial femenino en el segmento de bicicleta de montaña, tomó el mando de la prueba y llegó en solitario a la segunda transición.Ana Estévez mantuvo la primera plaza durante la carrera a pie, aunque Irene Sánchez Ramos redujo progresivamente la diferencia y cruzó la meta a 25 segundos de la vencedora. Martina García, del C.D. 361-Wahooligan, consiguió la tercera posición después de mantenerse durante todo el recorrido entre las candidatas al podio. Lucía Jaime, del C.D. La Molinera, y Mercedes Lora, del C.T. Camaleón, completaron los cinco primeros puestos de la clasificación femenina.El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón cerró así las tres competiciones con cinco puestos de podio: tres primeros puestos conseguidos por Elena Mesa, Alberto Contreras Montoro y Hugo Albertos Montero; una segunda plaza obtenida por Irene Sánchez Ramos; y una tercera posición firmada por Jesús Espejo Jiménez. A estos resultados se sumó el quinto puesto autonómico de Manuel Cantos en la categoría Alevín Masculino.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.