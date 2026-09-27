Eduardo Gómez Query gana el IX Premio Nacional de Pintura Rápida "Ciudad de Montilla"

Eduardo Gómez Query se alzó ayer con el IX Premio Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre "Ciudad de Montilla", principal cita de la. El pintor y grabador, natural de la localidad gaditana de Chipiona, obtuvo el Premio "Excelentísimo Ayuntamiento de Montilla", dotado con 3.000 euros, en un certamen que reunió trabajos realizados durante la jornada en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.El concurso volvió a convertir las calles y espacios de Montilla en escenario de creación artística. Los soportes fueron sellados por la mañana en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y las obras, de temática montillana y técnica y estilo libres, fueron realizadas dentro del horario establecido por la organización. De este modo, los participantes trabajaron sobre soportes rígidos, blancos y de superficie lisa, con unas dimensiones mínimas de 50 centímetros y máximas de 120 centímetros en cualquiera de sus lados.Los trabajos fueron entregados sin firmar y sobre sus respectivos caballetes en la Plaza de la Rosa, entre las 15.00 y las 15.30 de la tarde. Posteriormente, el jurado deliberó para determinar las obras premiadas de la categoría Adulta y las seleccionadas para la exposición pública que se celebrará en el Salón Municipal San Juan de Dios entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre próximos.De este modo, el máximo reconocimiento recayó en Eduardo Gómez Query, un reconocido artista nacido en Chipiona en 1984 y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga en 2014. Su formación incluye también el título de Técnico Superior en Grabado y Técnicas de Estampación por la Escuela de Arte de Cádiz, obtenido en 2010. El autor cuenta con una amplia trayectoria en concursos de pintura rápida al aire libre celebrados en diferentes puntos de España.Entre sus reconocimientos recientes figuran el primer premio del XXVII Concurso de Pintura Rápida "Ciudad de Torrevieja", celebrado en 2025 y dotado con 3.000 euros; el tercer premio del XIV Concurso de Pintura Rápida de Ubrique "Pedro Lobato Hoyos", también en 2025; y el primer premio del XXVI Concurso de Pintura Rápida de la Universidad de Cádiz, conseguido en 2024.A ellos se suman los primeros premios obtenidos en 2023 en el XIII Concurso de Pintura Rápida "Villa de Lora del Río" y en el Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre Villa de Los Barrios, este último con una obra realizada mediante técnica de, además del primer premio del Premio de Pintura Rápida al Aire Libre Cidade de Lugo de 2022.El Premio Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre "Ciudad de Montilla" tampoco resulta desconocido para Eduardo Gómez Query. En 2018 consiguió el segundo premio, concedido por la, y ya había sido reconocido en la edición de 2017. El galardón obtenido ayer supone, por tanto, un nuevo reconocimiento dentro de su participación en el concurso de Montilla.El segundo premio de mayor dotación correspondió a Jerónimo Díaz García,, que recibió el Premio "Cooperativa Agrícola La Unión", dotado con 2.500 euros. El Premio "Elzo Instalaciones", de 1.000 euros, fue para Juan Carlos Parejas Fuentes, mientras que Francisco Luna Galán obtuvo el Premio "Bodegas Navisa", también de 1.000 euros.Dentro de los reconocimientos dotados con 1.000 euros, el Premio "" recayó en el artista manchego Emiliano Vozmediano López; el Premio "" fue concedido al pintor huercalense Manuel Sánchez Lucas, ganador de la; y el Premio "Asociación Amigos del Museo Garnelo" distinguió a Javier Martín Aranda, que ya había sido premiado en Montilla en las ediciones de 2017 y 2023.El palmarés se completó en la categoría Adulta con cuatro premios de 500 euros. Jaime Jurado Crespón recibió el Premio ""; Ana Sánchez Lucas obtuvo el Premio "Casa Rural Etnoturística Tela y Vino"; Cristóbal León García fue reconocido con el Premio "Óptica Ceballos Irisol"; y Manuel Fernández Lozano logró el Premio "Santa Amalia Decoración".En la categoría Infantil-Juvenil, destinada a participantes nacidos hasta 2011, el Premio Junior fue para Fátima Pulido Rey, que recibió un diploma y material de pintura. El jurado estuvo presidido por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, y contó como miembros con Antonio Guerra Álvarez, José Galisteo Martínez, Pablo Fernández Ortiz de Zarate, Antonio Jiménez Lubián e Inmaculada Carrasco Pleguezuelo. Patricia Luque Pavón, administrativa del Área de Cultura, ejerció como secretaria.El IX Premio Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre "Ciudad de Montilla" contó así con una dotación económica de 12.500 euros en los premios recogidos en el acta de la categoría adulta, además del diploma y material de pintura correspondiente al Premio Junior.El certamen constituyó la actividad central del sábado dentro de una Semana de la Pintura organizada por el Ayuntamiento de Montilla para acercar las artes plásticas a la ciudadanía y poner en valor tanto el patrimonio de la ciudad como su tradición artística.La jornada acogió también el nuevo, organizado por la Asociación de Acuarela Andaluza Internacional. Ambas modalidades se desarrollaron de forma paralela, con premios y soportes diferenciados, de manera que una misma persona podía participar en los dos certámenes siempre que presentara una obra distinta en cada uno de ellos.La Plaza de la Rosa acogió asimismo el Mercado del Arte de Montilla, otra de las novedades de esta novena edición, concebido para que artistas participantes y creadores montillanos pudieran mostrar sus trabajos y acercarlos directamente a la ciudadanía.La Semana de la Pintura había comenzado el jueves en la Casa de las Aguas con el taller experiencial, impartido por José Galisteo Martínez, doctor en Historia del Arte, y continuó el viernes con una demostración magistral de acuarela a cargo de Alba Estela. Ayer, además de los concursos, se desarrolló el taller, impartido por Pablo Fernández Ortiz de Zarate.La programación de la IX Semana de la Pintura — Memorial José Santiago Garnelo y Aldase extiende hasta hoy domingo con una jornada especial de talleres infantiles prevista a las 11.30 en el Paseo de Las Mercedes, destinada a acercar la creación artística a niños y niñas desde una perspectiva lúdica y participativa.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la vinculación de esta iniciativa con el patrimonio artístico de la localidad y señaló que "este certamen nace principalmente para poner en valor todo el patrimonio cultural que tenemos en Montilla y, especialmente, el legado de José Garnelo y Alda. Todo el potencial patrimonial que tiene Montilla tenemos que ponerlo a disposición de nuestro desarrollo económico y social, y que a nuestra ciudad se la vincule también con la cultura y, en este caso, con la pintura".El Ayuntamiento de Montilla ha subrayado igualmente la colaboración del tejido empresarial local y, de manera particular, el respaldo de la Cooperativa Agrícola La Unión y del resto de entidades patrocinadoras, cuya participación sostiene la dotación de los distintos premios que conforman el certamen.