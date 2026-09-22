La Semana de la Pintura de Montilla estrena concurso de acuarela y un mercado de arte

Montilla celebrará desde este jueves y hasta el próximo domingo, 27 de septiembre, la IX Semana de la Pintura — Memorial José Santiago Garnelo y Alda, con una programación de talleres, demostraciones y concursos dirigida a diferentes públicos y edades. La iniciativa del Ayuntamiento de Montilla, que busca acercar las artes plásticas a la ciudadanía y poner en valor el patrimonio y la tradición artística local, incorporará este año uny un Mercado del Arte.El sábado concentrará buena parte de las actividades con la celebración del IX Premio Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre "Ciudad de Montilla" y del nuevo Concurso Especial de Acuarela "Ciudad de Montilla", organizado por la Asociación de Acuarela Andaluza Internacional. Ambos certámenes se desarrollarán de forma paralela y permitirán a las personas participantes plasmar espacios, paisajes y elementos del patrimonio montillano.La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, explicó que las dos modalidades contarán con premios y soportes diferenciados. Una misma persona podrá participar en ambos concursos, siempre que presente una obra distinta en cada uno de ellos.El IX Premio Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre "Ciudad de Montilla" tendrá una dotación en premios de en torno a 13.000 euros. Por su parte, el Concurso Especial de Acuarela "Ciudad de Montilla" dispondrá de premios independientes por un importe aproximado de entre 1.500 y 1.600 euros, distribuidos en tres categorías. La participación será gratuita y el plazo de inscripción a través de internet permanecerá abierto hasta el viernes 25 de septiembre, a las 14.00 de la tarde.La inscripción y el sellado de los soportes se realizarán el sábado entre las 8.30 y las 10.00 de la mañana en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio". La entrega de las obras tendrá lugar de 15.00 a 15.30, mientras que el fallo y la entrega de premios se celebrarán a partir de las 20.00 de la tarde en la Plaza de la Rosa.Este mismo espacio acogerá otra de las novedades de la novena edición: el Mercado del Arte de Montilla, que permanecerá instalado el sábado de 10.00 de la mañana a 22.00 de la noche. La propuesta permitirá a artistas participantes y artistas montillanos mostrar sus trabajos y acercarlos directamente a la ciudadanía, con el propósito de favorecer la difusión y la adquisición de obra artística.La programación comenzará este jueves 24 de septiembre, a las 19.00 de la tarde, en la Casa de las Aguas, con el taller experiencial. El aguilarense José Galisteo Martínez, doctor en Historia del Arte, impartirá esta actividad dirigida a público joven y adulto, que propone una aproximación a la obra de Garnelo mediante la observación, el diálogo y la participación. La inscripción estará abierta hasta hoy, martes 22 de septiembre, a través de laEl viernes 25, a las 18.00 de la tarde, la Casa de las Aguas acogerá una demostración magistral de acuarela a cargo de la acuarelista Alba Estela. El acceso será gratuito, aunque requerirá inscripción previa. Los talleres continuarán el sábado con, impartido por Pablo Ortiz de Zárate. La sesión se desarrollará de 10.00 a 13.15 en la Casa de las Aguas y tendrá carácter cultural y educativo. La actividad contará con veinte plazas y será gratuita, con reserva previa.La Semana de la Pintura concluirá el domingo 27 de septiembre con una jornada especial de talleres infantiles, prevista a las 11.30 de la mañana en el Paseo de Las Mercedes. Las propuestas estarán destinadas a acercar la creación artística a niños y niñas desde una perspectiva lúdica y participativa.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la consolidación de la iniciativa y su relación con el patrimonio artístico de la ciudad. En ese sentido, señaló que "este certamen nace principalmente para poner en valor todo el patrimonio cultural que tenemos en Montilla y, especialmente, el legado de José Garnelo y Alda. Todo el potencial patrimonial que tiene Montilla tenemos que ponerlo a disposición de nuestro desarrollo económico y social, y que a nuestra ciudad se la vincule también con la cultura y, en este caso, con la pintura".El Ayuntamiento también destacó la colaboración del tejido empresarial local y, en particular, el apoyo de lay del resto de entidades patrocinadoras, cuya participación contribuye a mantener y reforzar la calidad y la proyección de esta cita cultural.