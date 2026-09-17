El Concurso de Acuarela «Ciudad de Montilla» repartirá 1.500 euros en premios



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Asociación de Acuarela Andaluza Internacional mantiene abierta la inscripción gratuita para el Concurso Especial de Acuarela «Ciudad de Montilla», que se celebrará el sábado 26 de septiembre en distintos espacios de la localidad dentro de la IX Semana de la Pintura – Memorial José Santiago Garnelo y Alda, con el objetivo de fomentar la creación artística al aire libre y difundir el patrimonio, el paisaje, la cultura y la vida cotidiana del municipio.El certamen convertirá Montilla en escenario de una jornada dedicada a la acuarela y estará abierto a cualquier persona interesada, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. La organización ha establecido una única categoría y permitirá que cada participante presente una sola obra.Además, las personas menores de edad podrán concurrir siempre que aporten la autorización de su padre, madre o representante legal en los términos recogidos en el. La convocatoria no establece otras limitaciones relacionadas con la procedencia o la residencia de los artistas.Las obras deberán inspirarse en Montilla y realizarse íntegramente al aire libre durante la jornada del sábado 26 de septiembre. La acuarela tendrá que representar, al menos, el 90 por ciento de la obra, mientras que el soporte utilizado deberá contar con unas dimensiones mínimas de 38 por 56 centímetros.Por otro lado, una misma persona podrá participar también en el Concurso de Pintura al Aire Libre, aunque deberá formalizar una inscripción independiente y presentar una obra distinta para cada convocatoria. De esta forma, ambas modalidades mantendrán su propia identidad dentro de la programación de la IX Semana de la Pintura.La inscripción anticipada permanecerá abierta hasta el viernes 25 de septiembre a las 14:00 de la tarde. Quienes no la hayan formalizado previamente también podrán inscribirse de manera presencial el propio sábado 26 de septiembre, entre las 8:30 y las 10:00 de la mañana.En ese mismo intervalo, de 8:30 a 10:00 horas, tendrá lugar el sellado de los soportes en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio. A partir de ese momento, los participantes podrán trabajar al aire libre en sus respectivas propuestas, que deberán reflejar algún aspecto relacionado con Montilla.Una vez concluido el tiempo de creación, las obras se entregarán entre las 15:00 y las 15:30 de la tarde en la Plaza de la Rosa. El fallo del jurado y la entrega de premios se desarrollarán después de las 20:00 de la tarde en el Salón Municipal San Juan de Dios.El Concurso Especial de Acuarela «Ciudad de Montilla» concederá tres premios en metálico. La obra ganadora recibirá 700 euros, mientras que el segundo premio estará dotado con 500 euros y el tercero, con 300 euros. En conjunto, la convocatoria repartirá 1.500 euros entre los trabajos seleccionados.Y es que la finalidad del certamen pasa por fomentar la práctica y la difusión de la acuarela, impulsar la creación artística al aire libre y acercar a la ciudadanía al proceso creativo. Asimismo, la iniciativa pretende promover el conocimiento de Montilla a través de obras inspiradas en su patrimonio, sus paisajes, su cultura y sus escenas cotidianas.La Asociación de Acuarela Andaluza Internacional organiza esta convocatoria en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Montilla y en el marco de la IX Semana de la Pintura – Memorial José Santiago Garnelo y Alda, que se desarrollará en la localidad durante el próximo mes de septiembre.