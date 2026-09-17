Nuevo avistamiento de una cabra montesa junto a la Avenida de Andalucía



FOTOGRAFÍA: MARILÓ ROSALES JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MARILÓ ROSALES

Una cabra montesa ha vuelto a dejarse ver esta mañana en las inmediaciones de la Avenida de Andalucía de Montilla, donde una vecina ha fotografiado al animal encaramado sobre el tejado de un almacén situado en el antiguo solar de Los Paulas, en una zona próxima a la confluencia con la calle Pepe Cobos y frente al Centro de Salud. El nuevo avistamiento vuelve a confirmar la presencia de estos animales en pleno casco urbano después de los episodios registrados meses atrás.La imagen ha sido tomada desde la terraza de una vivienda situada en las inmediaciones de Milar Montilla, en la Avenida de Andalucía, desde donde los vecinos han podido observar al ejemplar sobre el tejado de un almacén ubicado en el antiguo solar de Los Paulas, un enclave en el que ya se habían producido otros avistamientos.La presencia de la cabra montesa en este punto de Montilla no constituye un episodio aislado. El pasado año, varios vecinos ya alertaron de la presencia de ejemplares de esta especie en pleno casco urbano y uno de ellos fue grabado encaramado sobre el tejado de una vivienda cercana. Las imágenes alcanzaron entonces una amplia difusión y fueron recogidas por medios de comunicación de ámbito provincial y regional.En aquella ocasión, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas que advertían de la presencia de cabras montesas en la localidad. La Policía Local intervino para tratar de guiarlas fuera del área habitada, mientras las fotografías y los vídeos de los animales sobre los tejados comenzaron a circular por las redes sociales.Con todo, los antecedentes se remontan al 12 de mayo del pasado año, cuando varios vecinos de la calle Río de la Hoz aseguraron haber sorprendido a tres cabras montesas —confundidas inicialmente con cervatillos— en las inmediaciones de laEn aquella ocasión, desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla se advirtió de que, aunque en principio no se trataría de animales peligrosos, "si deambulan en libertad y sin control, podrían llegar a provocar algún accidente con los vehículos que transitan por el entorno de la línea férrea Córdoba-Málaga".La presencia de estos ejemplares tampoco resulta desconocida para algunos aficionados locales a la caza. Antonio Jesús Espejo del Rey afirmó que "llevan viéndose por nuestro pueblo varios años, también por la Sierra de Montilla", y apuntó que estos animales "pueden proceder del Parque Natural de las Sierras Subbéticas".Según explicó, "la Sierra de Cabra está plagada de cabras montesas y vienen en estas fechas por aquí buscando agua y comida". Antonio Jesús Espejo del Rey señaló también que los primeros ejemplares comenzaron a observarse hace unos cinco años junto a los bebederos instalados por la Sociedad de Cazadores para facilitar agua a la fauna durante el verano.En relación con aquellos avistamientos, recordó que en 2023 "iban todos los días a beber agua y, si no llega a ser por los cazadores, se hubieran muerto de sed". A su juicio, los animales observados desde hace tiempo en Montilla proceden de la Sierra de Cabra, de Rute o de Puente Genil, zonas que, según indicó, "a su vez, reciben ejemplares desde las Sierras de Málaga, buscando comida".La reiteración de estos episodios ha hecho que la imagen de las cabras montesas en las proximidades de zonas habitadas de Montilla se haya repetido en diferentes momentos. Expertos en fauna silvestre apuntan que la presencia de cabra montés () en entornos urbanos resulta extraordinaria, aunque cada vez menos infrecuente, un fenómeno que también alcanza a especies como el ciervo, el corzo, el zorro o el jabalí.Entre las razones señaladas para explicar esta expansión se encuentra el incremento de la masa forestal y de matorral como consecuencia del éxodo rural y del abandono de algunas prácticas agrícolas, lo que proporciona a estos animales más hábitat y alimento. En el caso de los ejemplares avistados en Montilla, podrían alimentarse de matorrales e incluso de los propios olivos.Según los expertos, la cabra montesa no es peligrosa ni agresiva, aunque sí curiosa y adaptable. "Su primera reacción será huir, y solo si se ve acorralada podría embestir, aunque es muy improbable", indicaron desde la Sociedad de Cazadores, desde donde también recalcaron que "se trata de una especie gregaria, acostumbrada a moverse en grupo".