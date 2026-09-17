La artesanía de Montilla y su comarca toma Envidarte con cerca de veinte expositores

La VI Feria de la Artesanía "Montilla – Hecho a Mano" abrirá mañana viernes sus puertas en el Complejo Envidarte, donde reunirá hasta el domingo a cerca de una veintena de expositores de Montilla y de localidades del entorno. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Artesanos "Solano Salido" en el marco del programa, volverá a mostrar una amplia representación de oficios, técnicas y creaciones artesanales y coincidirá con la XIX Fiesta del Vino y la Tapa y el Concurso de Venencia.La inauguración tendrá lugar mañana viernes 18 de septiembre a las 19:30 horas y la actividad se prolongará durante esa primera jornada hasta las 00:00 horas. El sábado 19, la feria permanecerá abierta de 11:30 a 17:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas, mientras que el domingo 20 podrá visitarse entre las 11:30 y las 16:00 horas.El encuentro permitirá al público conocer directamente a los artesanos y artesanas participantes, descubrir sus técnicas y acercarse al proceso, la dedicación y los conocimientos que se encuentran detrás de cada pieza. Entre las propuestas presentes habrá cerámica, pintura, madera, guarnicionería, vidrio, piel, cerámica artística, cosmética natural, escultura, abanicos y sedas, impresión textil y artesanía vinculada a la madera de olivo.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó el trabajo que la Asociación de Artesanos "Solano Salido" desarrolla durante todo el año y señaló que esta feria constituye uno de sus principales hitos. Llamas indicó que "hablar de artesanía es hablar de economía local, es hablar de identidad, de lo que fuimos, de lo que hacían las personas que nos antecedieron".El primer edil también subrayó que Montilla cuenta con "grandes maestros artesanos" y puso en valor la colaboración entre la asociación y el Ayuntamiento, junto al apoyo de la Junta de Andalucía, que ha contribuido a la consolidación del sector y de la propia feria.Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, incidió en la dimensión económica y social de la actividad artesanal y en el esfuerzo de quienes mantienen vivos los oficios tradicionales mientras adaptan sus talleres a la evolución de sus profesiones. Rosales señaló que "es un momento también para reconocer el esfuerzo diario de estos emprendedores que con esa calidad ponen al servicio de Montilla unos empleos que redundan en el desarrollo económico de Montilla".Rosales destacó igualmente la oportunidad que ofrece la feria para acercar a la ciudadanía el trabajo desarrollado en los talleres artesanales y continuar proyectando Montilla como una ciudad vinculada a su patrimonio y su cultura. En este ámbito, situó entre los retos de futuro el relevo generacional y la formación con el objetivo de evitar la desaparición de determinados oficios tradicionales. En este sentido, el teniente de alcalde afirmó que "tenemos que ir trabajando también en esa escuela de artesanía, en esa formación, intentar atraer a personas para que estos oficios ancestrales a veces no se pierdan".La organización cuenta con alrededor de 18 puestos ya previstos, aunque todavía podrían producirse nuevas incorporaciones. Entre los participantes figuran Rebonito Cerámica – Concha Racero, Marisa Rodas – Arte Hereje y Lunaria Frivolité, "Studio" Taller de Pintura, Carpinfe y Joaquín Feria, Guarnicionería Joaquín Berral, Pepe Ríos – Artesanía en vidrio, Meryan – Artesanía en piel, Monika Hanulikova Ceramics, Carrasco & González Artesanía en Acero Inoxidable, Arahí Cosmética Natural y Paloma de Paz – Escultura.La relación se completa con Juan de la Cruz Varo León – Manualidades de la Cruz, la Asociación de Artesanos de la Madera de Olivo de Castro del Río, Rosa Martínez Repiso – Escultura, Teresa Sánchez Armada – Abanicos y sedas, Las Caballeras Artesanías – Impresión textil eco y la Asociación de Artesanos de Montilla Solano Salido. La feria dispondrá también de un espacio reservado al Premio Mejor Trabajo de la Feria.El representante de la Asociación de Artesanos "Solano Salido", el guarnicionero montillano Joaquín Berral Garrido, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y destacó la ilusión con la que el colectivo afronta esta sexta edición. “Los artesanos somos personas con mucha ilusión”, afirmó.Uno de los momentos destacados de la programación será el reconocimiento a Manuel Garrido Jiménez y Julio Portero Jurado, que serán nombrados Socios de Honor de la Asociación de Artesanos "Solano Salido" por su trayectoria como secretarios del colectivo desde su creación. Joaquín Berral explicó que el nombramiento pretende reconocer el trabajo que ambos han desarrollado durante años en una responsabilidad que, aunque tiene una menor visibilidad, resulta fundamental para el funcionamiento de la asociación.La celebración de esta sexta edición volverá a coincidir en el Complejo Envidarte con la XIX Fiesta del Vino y la Tapa y con el Concurso de Venencia. De esta forma, artesanía, vino, gastronomía, cultura y tradición compartirán espacio durante el fin de semana, con una programación que permitirá conocer de cerca el trabajo de los profesionales de la artesanía y las técnicas y oficios que mantienen en sus talleres.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha invitado tanto a la ciudadanía como a quienes visiten la localidad durante estos días a acercarse al Complejo Envidarte y apoyar el trabajo de los artesanos y artesanas participantes en una feria que alcanza este año su sexta edición.