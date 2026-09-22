La montillana Lucía Fonseca conecta la innovación andaluza con el sector espacial

Cosmic Bridge

La consultora, fundada y dirigida por la montillana Lucía Fonseca de la Bella, participa hoy y mañana en, un encuentro que permite conectar en Sevilla el tejido innovador andaluz con las oportunidades de la economía espacial en España y Europa. La compañía acude al encuentro con el objetivo de identificar empresas, capacidades y proyectos tecnológicos que puedan encontrar nuevas aplicaciones y vías de crecimiento en este sector.El Pabellón de la Navegación acoge la quinta edición de esta cita, que prevé reunir a más de 3.000 integrantes del ecosistema de innovación. Entre los participantes figuran representantes de multinacionales, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas tecnológicas, empresas emergentes, compañías en fase de expansión y fondos de inversión, junto a profesionales del emprendimiento y el desarrollo empresarial.Durante ambas jornadas, Cosmic Bridge mantendrá encuentros en su espacio expositivo con empresas tecnológicas, inversores, instituciones, investigadores y otros agentes de la innovación. Además de establecer relaciones empresariales, la consultora montillana busca detectar tecnologías desarrolladas en Andalucía con potencial para incorporarse a proyectos nacionales e internacionales relacionados con la economía espacial.Al frente de esta iniciativa se encuentra Lucía Fonseca de la Bella, doctora en Física Teórica, con más de una década de experiencia en el sector espacial y la investigación. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente entre España y Reino Unido y combina el trabajo científico con la actividad institucional y estratégica.En declaraciones a, la directora de Cosmic Bridge reconoce que "después de años trabajando dentro del ecosistema espacial británico, resulta especialmente ilusionante poder contribuir a crear conexiones con el talento y las empresas que tenemos en Andalucía y España en general. Hay mucha tecnología desarrollándose aquí que puede encontrar nuevas aplicaciones y oportunidades dentro del sector espacial europeo".Antes de fundar la consultora, la científica montillana trabajó en la University of Surrey en el desarrollo estratégico de su actividad vinculada al sector espacial. También fue embajadora en Reino Unido del programa ESA Business Applications de la Agencia Espacial Europea, desde donde apoyó la identificación y el desarrollo de nuevas aplicaciones comerciales de tecnologías y datos espaciales, así como la conexión de empresas con las oportunidades de los programas de este organismo.Su experiencia incluye, asimismo, la participación en iniciativas relacionadas con la Agencia Espacial Europea, el desarrollo de ecosistemas regionales de innovación y la colaboración entre investigación, industria e instituciones. Desde Cosmic Bridge, trabaja en la conexión entre tecnología, mercado e innovación y en el impulso de la colaboración internacional.La participación de la compañía en el encuentro de la capital hispalense parte de una idea: las oportunidades de la economía espacial se extienden más allá de las empresas que fabrican satélites o lanzadores. Ámbitos como el desarrollo de programas informáticos, la inteligencia artificial, la microelectrónica, la energía, los nuevos materiales, las comunicaciones o el tratamiento de datos cuentan con capacidades que pueden incorporarse a proyectos espaciales o encontrar mercados dentro de esta industria."No es necesario fabricar satélites para formar parte de la economía espacial. Existen empresas con capacidades en, datos, energía, electrónica, materiales o inteligencia artificial que pueden encontrar nuevas aplicaciones y mercados dentro de este ecosistema", señala la directora de Cosmic Bridge.En ese sentido, la emprendedora montillana explica que "una tecnología desarrollada para otro mercado puede responder también a una necesidad de la industria espacial, del mismo modo que tecnologías nacidas para el espacio terminan encontrando aplicaciones comerciales en sectores completamente diferentes".La búsqueda de esas conexiones centra el trabajo previsto durante las dos jornadas de Al Andalus Innovation Venture. Su programa incorpora áreas relacionadas con la inteligencia artificial, la energía, la ciberseguridad, la salud, la biotecnología, la tecnología profunda y las tecnologías de uso dual, ámbitos vinculados con el carácter transversal de la economía espacial.La directora de Cosmic Bridge añade que "Andalucía dispone de talento, empresas y conocimiento tecnológico con capacidad para participar en la nueva economía espacial. Hay una oportunidad para conectar mejor esas capacidades con los programas, compañías y mercados ya consolidados en Europa".Cosmic Bridge es una consultora española especializada en economía espacial, innovación y desarrollo de negocio y de ecosistemas. La compañía trabaja con empresas, instituciones, organismos públicos y universidades en la creación de alianzas estratégicas, la identificación y activación de oportunidades de mercado, la formación de consorcios y proyectos colaborativos y la expansión internacional.Uno de sus principales ámbitos de actuación es la conexión entre los ecosistemas espaciales de España, Reino Unido y Europa, para facilitar el acceso a socios, mercados, programas y oportunidades de colaboración. Su actividad se articula en torno al desarrollo de ecosistemas, las soluciones basadas en el espacio y la cooperación internacional.La consultora también ayuda a organizaciones de sectores no espaciales a explorar cómo la observación de la Tierra, las comunicaciones por satélite o la navegación pueden contribuir a resolver sus retos. Este trabajo se suma al acompañamiento de empresas tecnológicas interesadas en identificar posibilidades de negocio dentro del mercado espacial."Queremos contribuir a que más empresas andaluzas miren hacia el espacio no como algo lejano o reservado a unas pocas compañías, sino como un mercado al que pueden aportar tecnología, conocimiento y servicios. La economía espacial es cada vez más transversal y eso abre oportunidades para empresas de muchos sectores", afirma Lucía Fonseca de la Bella.