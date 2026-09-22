El Montilla Club de Fútbol cae ante La Palma en la segunda jornada del campeonato

La Palma C.F. 3 -- 1 Montilla C.F.

La Palma Club de Fútbol: Mariano, Dani Robledo, Jesús Candón (Rubén, min. 84), Ale Borrero (Gonzalo, min. 84), Manu Pinto, Ángel Álvarez, Óscar Romero, Gonzalo (Manolo Suárez, min. 84), Dani Carrasco (Pedro Juan, min. 56), David Rivera (Hugo Diaz, min. 56) y Joaquín (Dani Moreno, min. 75).

Mariano, Dani Robledo, Jesús Candón (Rubén, min. 84), Ale Borrero (Gonzalo, min. 84), Manu Pinto, Ángel Álvarez, Óscar Romero, Gonzalo (Manolo Suárez, min. 84), Dani Carrasco (Pedro Juan, min. 56), David Rivera (Hugo Diaz, min. 56) y Joaquín (Dani Moreno, min. 75).

Montilla Club de Fútbol: Molero, Juan Fraile (Oli, min. 72), Carraña, Fran González (Yiyo, min. 87), Antonio Pino (Álvaro Rodríguez, min. 81), Rafa Alcaide, David Agudo, Antonio (Iván Sánchez, min. 81), Amara (Pedro Zurera, min. 81), Yeye (Fran Cano, min. 72) y Abraham.

Molero, Juan Fraile (Oli, min. 72), Carraña, Fran González (Yiyo, min. 87), Antonio Pino (Álvaro Rodríguez, min. 81), Rafa Alcaide, David Agudo, Antonio (Iván Sánchez, min. 81), Amara (Pedro Zurera, min. 81), Yeye (Fran Cano, min. 72) y Abraham.

Goles: 1-0 Dani Carrasco (min. 15); 1-1 Abraham (min. 36); 2-1 Hugo Diaz (min. 62); 3-1 Gonzalo, de penalti (min. 72).

Dani Carrasco (min. 15); Abraham (min. 36); Hugo Diaz (min. 62); Gonzalo, de penalti (min. 72).

Árbitro: Martín Nieto Pinteño (Cádiz), amonestó por los locales a Manu Pinto, Jesús Candón, Gonzalo y por los visitantes a Fran González, Isaac De la Cuesta, David Agudo, Carraña, Juan Fraile, Oli y Abraham. Expulsó por los visitantes a Rafa Martínez (Roja directa, min. 81).

Martín Nieto Pinteño (Cádiz), amonestó por los locales a Manu Pinto, Jesús Candón, Gonzalo y por los visitantes a Fran González, Isaac De la Cuesta, David Agudo, Carraña, Juan Fraile, Oli y Abraham. Expulsó por los visitantes a Rafa Martínez (Roja directa, min. 81).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Polideportivo Municipal de La Palma, ante unos 100 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol perdió el pasado domingo por 3-1 ante La Palma Club de Fútbol en el Polideportivo Municipal de La Palma, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior. Los auriverdes llegaron al descanso con empate gracias a un gol de Abraham, pero el conjunto local resolvió el partido en la segunda mitad con un tanto de Hugo Díaz y otro de Gonzalo, de penalti.El encuentro, disputado ante unos 100 espectadores, comenzó con mayor posesión del equipo local, aunque ese dominio inicial no se tradujo en demasiadas situaciones de peligro. El Montilla encontró espacios en ataque y dispuso de ocasiones por medio de Amara y David Agudo para adelantarse en el marcador.Sin embargo, La Palma abrió el resultado con un gol de Dani Carrasco en el minuto 15. El tanto llegó en una acción a balón parado que sorprendió a la defensa montillana y obligó a los visitantes a buscar la igualada por todas las vías posibles.La respuesta auriverde dio paso a sus mejores minutos de la primera mitad. El Montilla mantuvo la insistencia en ataque hasta que Abraham aprovechó un saque de esquina para establecer el 1-1 en el minuto 36. El empate se mantuvo hasta el descanso después de un primer periodo competido, en el que ambos conjuntos encontraron el camino del gol en jugadas a balón parado.Tras la reanudación, el equipo local introdujo sus primeros cambios en el minuto 56, con la entrada de Pedro Juan y Hugo Díaz en sustitución de Dani Carrasco y David Rivera. Hugo Díaz fue precisamente el autor del segundo gol de La Palma: culminó una contra en el minuto 62 que volvió a situar por delante a los locales.El Montilla recurrió al banquillo para buscar frescura y tratar de recuperar la igualdad. En el minuto 72, Oli y Fran Cano entraron por Juan Fraile y Yeye. En ese mismo minuto, Gonzalo transformó un penalti que amplió la ventaja local hasta el 3-1.Los montillanos continuaron buscando la portería contraria pese a la diferencia en el marcador. En el minuto 81 se incorporaron Álvaro Rodríguez, Iván Sánchez y Pedro Zurera en lugar de Antonio Pino, Antonio y Amara. Más tarde, en el 87, Yiyo sustituyó a Fran González.Pedro Zurera y David Agudo protagonizaron varias de las ocasiones con las que el Montilla intentó recortar distancias en el tramo final. Los palos, las intervenciones del guardameta y la defensa local impidieron que los auriverdes consiguieran su segundo tanto. También se produjo una acción en el área que la crónica facilitada señaló como un posible penalti.El Montilla presentó un once inicial formado por Molero, Juan Fraile, Carraña, Fran González, Antonio Pino, Rafa Alcaide, David Agudo, Antonio, Amara, Yeye y Abraham. Por La Palma comenzaron Mariano, Dani Robledo, Jesús Candón, Ale Borrero, Manu Pinto, Ángel Álvarez, Óscar Romero, Gonzalo, Dani Carrasco, David Rivera y Joaquín.Además de los cambios realizados al comienzo de la segunda mitad, el conjunto local dio entrada a Dani Moreno por Joaquín en el minuto 75. En el 84, Rubén, Gonzalo y Manolo Suárez sustituyeron a Jesús Candón, Ale Borrero y al Gonzalo que había formado parte de la alineación inicial, respectivamente, según la relación de sustituciones facilitada.El encuentro estuvo dirigido por Martín Nieto Pinteño, de Cádiz, que amonestó por el equipo local a Manu Pinto, Jesús Candón y Gonzalo. Por el Montilla vieron tarjeta amarilla Fran González, Isaac de la Cuesta, David Agudo, Carraña, Juan Fraile, Oli y Abraham. El árbitro también expulsó con roja directa a Rafa Martínez en el minuto 81.El próximo compromiso del Montilla Club de Fútbol será el domingo ante el Coria Club de Fútbol. Los auriverdes buscarán volver a la senda del triunfo a partir de las 12:00 del mediodía en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio de Montilla.