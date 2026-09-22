Los Premios #MarcaMujer distinguirán a la montillana Auxiliadora Moreno



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La montillana Auxiliadora Moreno Rueda recibirá este jueves uno de los reconocimientos especiales de los Premios #MarcaMujer 2026, que concede el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. La distinción, enmarcada en el Proyecto Mentorías, se entregará durante la cena de gala de la cuarta edición de estos galardones, que comenzará a las 21.00 de la noche en el Parador de La Arruzafa de la capital cordobesa.La diputada de Igualdad compartirá este reconocimiento especial con Marian Aguilar en una edición que distinguirá también a otras diez mujeres, entidades y proyectos. Los premios tienen como finalidad destacar el compromiso de mujeres, hombres e instituciones con la promoción de la igualdad y la equidad en los ámbitos social y empresarial.Nacida en Montilla en 1978, Auxiliadora Moreno es maestra de Audición y Lenguaje y, hasta su incorporación al equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba en 2023, desarrollaba su labor profesional en el Colegio La Asunción. Su trayectoria política comenzó en el año 2000, cuando se afilió a Nuevas Generaciones y, posteriormente, al Partido Popular (PP), formación en la que ha desempeñado distintas responsabilidades locales y provinciales.Auxiliadora Moreno fue concejala del Ayuntamiento de Montilla entre los años 2003 y 2011. El 21 de mayo de 2021 fue elegida presidenta del Partido Popular de Montilla durante un congreso local ordinario celebrado en el Hotel Don Gonzalo.Su regreso a la Corporación municipal se produjo el 17 de junio de 2023, después de concurrir en el cuarto puesto de la candidatura encabezada por Federico Cabello de Alba a las elecciones municipales del 28 de mayo de aquel año. La lista popular obtuvo el respaldo de 4.374 electores, 1.428 más que en los comicios anteriores.También en junio de 2023, la formación que presidía Adolfo Molina la incorporó a su candidatura para las elecciones generales del 23 de julio como primera suplente del alcalde de Cabra, Fernando Priego, que encabezaba la lista del Partido Popular al Senado.Junto a los dos reconocimientos especiales del Proyecto Mentorías, el jurado de los Premios #MarcaMujer 2026 ha acordado distinguir a la Federación de Mujeres Gitanas KAMIRA en la categoría de Compromiso; a Cristina Ybarra, en Símbolo; y a Marian Fernández, en Comunicación.El reconocimiento Creando Futuro será para Sofía Mape, mientras que Eva Pedraza recibirá el correspondiente a #MarcaCórdoba y el Proyecto Hera será distinguido en Innovación. Completan la relación de galardonadas Ana María García, en Liderazgo; Paqui Lopera, en Trayectoria; Beatriz Soldado, en Emprendimiento; y Lucía Pareja, en Talento Joven.El jurado de esta cuarta edición ha reunido a representantes de los ámbitos institucional, empresarial, académico y de los medios de comunicación de la provincia. Entre sus integrantes figuran la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Marina Montes; la propia Auxiliadora Moreno, como diputada de Igualdad; y Blanca Torrent, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del IMDEEC.También han formado parte del jurado Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba; Ramón María Clemente Castrejón, coronel de la Guardia Civil; y Sara Pinzi, del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social. La relación facilitada por la organización incluye asimismo a Carlos Moreno, delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Córdoba, aunque señala que su participación estaba pendiente de confirmación.La representación de los medios de comunicación ha correspondido a Lole Morales, directora de Onda Cero Córdoba, e Isabel Sánchez, directora de SER Córdoba. El jurado ha contado, además, con Inmaculada Pérez Figueroa, presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. A ellas se han sumado cuatro galardonadas de la edición de 2025: Belén Luque, de Luque Ecológico; Virginia Navarro, presidenta de la Asociación de Protocolo de Córdoba; Mari Ángeles Mellado, gerente de FUNDECOR; y la pintora Eva Vega.La cena de gala del próximo jueves reunirá a las personas y entidades reconocidas en el Parador de La Arruzafa para la entrega oficial de las distinciones. La cuarta edición de los Premios #MarcaMujer cuenta con Córdoba Relax y Grupo Corpodat SPM como patrocinadores principales.