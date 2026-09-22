Un concierto de Capachos conmemora el 40.º aniversario del hermanamiento entre Montilla y Sant Joan Despí

Un sólido proyecto musical



FOTOGRAFÍA: AYTO. SANT JOAN DESPÍ JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYTO. SANT JOAN DESPÍ

El grupo montillano Capachos ofreció el pasado sábado un concierto en el Teatro Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí para conmemorar el 40 aniversario del hermanamiento entre Montilla y este municipio del área metropolitana de Barcelona que cuenta con cerca de 34.000 habitantes, de los que alrededor de 600 tienen origen montillano. La actuación reunió a más de una treintena de músicos sobre el escenario y contó con la asistencia de numerosas personas nacidas en la ciudad cordobesa que residen en el municipio catalán.La alcaldesa de Sant Joan Despí, Belén García, y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas Salas, presidieron una celebración que acercó la cultura montillana a los asistentes a través del repertorio de Capachos. El grupo participó en esta conmemoración con su estilo musical, que combina tradición e innovación, ante un público al que se había invitado especialmente por sus orígenes montillanos.El concierto formó parte de la celebración de las cuatro décadas transcurridas desde la firma del pacto de hermanamiento, un acuerdo que se formalizó en 1986 gracias al impulso del entonces teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, José Luis Márquez Ruiz. Con aquel paso, ambas ciudades afianzaron los vínculos culturales, sociales y familiares que ya compartían.La relación entre los dos municipios había comenzado a tejerse en los años sesenta del siglo pasado, cuando cientos de montillanos y montillanas se instalaron en Sant Joan Despí en busca de un futuro mejor. La presencia de aquellas familias en la localidad barcelonesa precedió al acuerdo institucional con el que, años después, las dos poblaciones formalizaron su hermanamiento.El pacto recogía el compromiso de "mantener e incrementar los vínculos de amistad y confraternidad existentes" y expresaba el deseo de "tener fraterna relación". Esos lazos fueron el motivo de la cita del pasado sábado, que reunió en el Teatro Mercè Rodoreda a vecinos con raíces en Montilla y a los representantes de ambos ayuntamientos.Belén García recordó la aportación de las personas que llegaron desde Montilla y se establecieron en el municipio catalán. "Sant Joan Despí y Montilla estamos unidas por lazos fraternales y de amistad. Hace 40 años que las dos ciudades nos hermanamos, pero nuestros lazos vienen de mucho antes, de los montillanos y montillanas que hicieron de Sant Joan Despí su hogar y aportaron a la ciudad trabajo, esfuerzo, valores, cultura y tradiciones", apuntó la regidora."Hemos celebrado todo lo que nos une con el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y con el grupo de música Capachos, que nos ha hecho gozar de la cultura cordobesa y que nos ha permitido viajar a Montilla a través de la música", explicó la alcaldesa de Sant Joan Despí.Por su parte, Rafael Llamas reiteró la necesidad de "fortalecer los vínculos entre Montilla y la ciudad hermana de Sant Joan Despí", toda vez que se mostró "emocionado por escuchar tantas historias de vida y sacrificio que dieron y están dando sus frutos".La participación de Capachos permitió así celebrar este aniversario con una actuación montillana en la ciudad que recibió a cientos de personas procedentes de Montilla. La música acompañó una conmemoración centrada en los vínculos de amistad y fraternidad que ambas localidades formalizaron hace cuarenta años.Capachos nació en 2010 gracias a la confluencia de más de una treintena de músicos en torno a un proyecto común. Bajo la dirección musical de José María Luque Jurado, esta formación montillana combina tradición e innovación en un repertorio que reúne composiciones de géneros diversos y que ha llevado a más de un centenar de escenarios de todo el país.La variedad coral y la riqueza instrumental caracterizan el sonido del grupo, que tiene en sus representaciones musicales teatralizadas una de sus principales señas de identidad. En estos montajes, las canciones se enlazan mediante un argumento teatral que se desarrolla a través de la música y la narración.El repertorio de Capachos incluye versiones de boleros, tangos, coplas, fados, chacareras, sambas, baladas, sones cubanos y rancheras mexicanas, entre otros géneros. Con la puesta en marcha de, la formación incorpora a su actividad un proyecto destinado al aprendizaje de jóvenes que puedan participar en su continuidad artística.La trayectoria discográfica de Capachos comenzó en 2011 con, un primer trabajo grabado en directo los días 25 y 26 de junio de aquel año en el Teatro Garnelo de Montilla, durante las representaciones del espectáculo del mismo nombre y coincidiendo con el estreno del grupo. El álbum reúne trece canciones, entre ellas "Hay amores", "Volver", "Contigo en la distancia", "Piel canela" y "Piensa en mí".En septiembre de 2014 llegó, su segundo disco, grabado en estudio entre 2013 y 2014. Su publicación coincidió con la puesta en escena del segundo espectáculo musical teatralizado de la formación, también de idéntico título. Este trabajo contiene doce temas, entre los que figuran "Bolero con ron", "Algo contigo", "Tu nombre me sabe a yerba", "Burbujas de amor", "Lucía" y "El mundo".El tercer trabajo discográfico,, se publicó en abril de 2023 a partir de la grabación en directo de un concierto celebrado en julio de 2022. Como en sus anteriores entregas, el lanzamiento estuvo vinculado a la puesta en escena de un espectáculo del mismo nombre. Sus trece canciones incluyen "Aún no te has ido", "Me va la vida en ello", "Aquellas pequeñas cosas", "Gracias a la vida", "Y sin embargo", junto con el tema que da título al disco.