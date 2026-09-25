La Semana de la Pintura de Montilla comienza con una nueva mirada sobre José Garnelo

Un perfil multidisciplinar



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Lacomenzó ayer con, un taller experiencial de mediación artística dirigido por José Galisteo Martínez que propuso al público acercarse a la obra de José Santiago Garnelo y Alda desde una perspectiva participativa y diferente a la de una visita convencional.La actividad abrió varios días dedicados a la creación artística, que tendrán este sábado una de sus jornadas centrales con el Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre y el, mientras que el domingo la programación estará dirigida especialmente al público infantil.La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, invitó “a toda la ciudadanía y a los artistas, que tenemos muchos y muchas en Montilla”, a participar y disfrutar de las distintas propuestas incluidas en esta novena edición de la Semana de la Pintura.La responsable municipal destacó también la capacidad de José Galisteo para acercar la historia y sus protagonistas al público de una forma atractiva. El taller inaugural se planteó, precisamente, como una experiencia en la que las personas asistentes dejaron de desempeñar un papel meramente contemplativo para participar de manera activa en su aproximación a la obra del pintor montillano.José Galisteo explicó quebuscaba “presentar a Garnelo de una manera distinta”. Para conseguirlo, el taller recurrió a una baraja creada expresamente para esta actividad y organizada en torno a cinco acciones: observar, sentir, interpretar, juzgar e imaginar.A partir de esas cinco propuestas, el juego y el trabajo colaborativo permitieron a las personas participantes aproximarse a las emociones, las ideas, las formas y los conceptos presentes tanto en el proceso creativo como en las obras expuestas. De esta manera, la visita a la pinacoteca dedicada a José Garnelo se convirtió en una experiencia en la que la observación de las piezas sirvió como punto de partida para compartir percepciones e interpretaciones.Galisteo puso asimismo el acento en el valor de la pinacoteca y en la intención de mostrar, mediante esta propuesta, que la capacidad creadora no pertenece exclusivamente a los artistas, sino que forma parte del propio ser humano. El taller vinculó así la divulgación artística con la participación de quienes se acercaron a conocer la obra de Garnelo.La Semana de la Pintura continuará este sábado con dos de las citas principales de su programación. Por un lado, se desarrollará el Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre y, de manera paralela, tendrá lugar el Concurso Nacional de Acuarela Ciudad de Montilla.Soledad Raya señaló la buena acogida previa que está teniendo el Certamen de Pintura Rápida, que cuenta ya con una treintena de inscripciones. No obstante, la concejala recordó que tradicionalmente una parte importante de los artistas formaliza su participación el mismo día en el que se celebra la convocatoria.Tras la jornada del sábado, la programación de la IX Semana de la Pintura reservará el domingo para actividades destinadas al público infantil, completando así varios días en los que la creación artística volverá a ocupar un lugar protagonista a través de propuestas de divulgación, participación ciudadana y pintura vinculadas también a la figura de José Garnelo.Integrante del Grupo Capachos y exdirector de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco, José Galisteo Martínez está vinculado académicamente al Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.Natural de Aguilar de la Frontera, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada y posee el Diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora por la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación se centran en distintos aspectos histórico-culturales de las edades Moderna y Contemporánea y en la gestión del patrimonio cultural.También ha colaborado en proyectos expositivos nacionales e internacionales y cuenta con artículos de investigación publicados en revistas científicas nacionales, además de comunicaciones recogidas en actas de congresos y simposios de carácter nacional e internacional.Galisteo ha estado asimismo vinculado a delegaciones municipales relacionadas con los ámbitos cultural, patrimonial y turístico de distintas entidades locales de la provincia de Córdoba. Forma parte del Grupo de Investigación «iArtHis_Lab» – TransUMA y del Grupo Interdisciplinar «Historia de la Provincia de Córdoba» (HUM-781) de la Junta de Andalucía.Entre sus líneas de trabajo figuran la Historia del Arte Moderna y Contemporánea, la arquitectura, las artes plásticas, la integración de las artes, la gestión cultural, el patrimonio histórico, la didáctica de las Ciencias Sociales y la educación patrimonial. Su actividad investigadora incluye también aportaciones documentales y lecturas interpretativas de conjuntos histórico-artísticos de Andalucía, así como proyectos didácticos de sensibilización y divulgación patrimonial.