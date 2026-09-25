La CHG recupera el cauce del arroyo Salado para reducir las inundaciones en la CO-4207



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está desarrollando obras de emergencia en el arroyo Salado para recuperar la capacidad del cauce y reducir las obstrucciones que han provocado problemas de manera recurrente en la carretera CO-4207 que une Montilla y Montalbán de Córdoba. Los trabajos abarcan un tramo de unos tres kilómetros del arroyo y continúan aguas abajo en otros dos kilómetros, además de contemplar actuaciones en el arroyo Masegoso.La intervención se centra principalmente en recuperar la sección del cauce, que había llegado a desaparecer prácticamente en algunos puntos debido a la acumulación de sedimentos. Una vez desarrollados estos trabajos, la actuación contempla también la revegetación del entorno con el propósito de tratar de evitar nuevas obstrucciones y reducir la proliferación de cañas.La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, destacó que se trata de “una obra que nos estaba causando continuamente problemas” y que había sido demandada tanto por el Ayuntamiento de Montilla como por el Ayuntamiento de Montalbán. La actuación se integra en las obras de emergencia impulsadas después de los episodios de borrascas registrados a comienzos de este año.López Losilla señaló que estas intervenciones de emergencia han supuesto una inversión de 7,4 millones de euros en la provincia de Córdoba, destinada a resolver daños y actuar sobre puntos especialmente vulnerables. Asimismo, incidió en la necesidad de continuar trabajando en medidas de prevención que permitan reducir las consecuencias de futuros episodios meteorológicos adversos.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, calificó la intervención como “una obra muy demandada” debido a los problemas que se producían de manera reiterada con las lluvias. El regidor explicó que esta actuación sobre el cauce se complementa con la, de manera que se mejora tanto la infraestructura de paso como la capacidad del arroyo para evacuar el agua.Llamas recordó que se trata de una zona inundable y advirtió de que estas intervenciones “no eliminan la posibilidad de que, en un momento determinado, pueda haber una inundación”, puesto que dependerá de las circunstancias meteorológicas. No obstante, subrayó la necesidad de los trabajos para reducir las obstrucciones y mejorar las condiciones de seguridad.Otro de los aspectos destacados por el alcalde fue la recuperación del tránsito por la vereda que da acceso a numerosas explotaciones agrícolas de los términos de Montilla y Montalbán. “Estamos hablando de seguridad para las personas, pero también de facilidad para que los agricultores puedan desarrollar con normalidad sus labores de recogida y de cosecha”, apuntó Llamas.La conexión entre ambos municipios tiene también relevancia para los desplazamientos cotidianos de los vecinos. Rafael Llamas destacó especialmente su importancia para el acceso desde Montalbán a servicios esenciales situados en Montilla, entre ellos el Hospital Comarcal de La Retamosa.El jefe del Área de Gestión Medioambiental de la Comisaría de Aguas, Rafael Poyato Salamanca, explicó que el objetivo principal de los trabajos es “recuperar lo que es la sección del cauce”, liberándolo de los materiales que dificultaban el paso del agua. La intervención se completará posteriormente con medidas de revegetación dirigidas a reducir la proliferación de cañas y prevenir nuevas obstrucciones.La actuación de la CHG se desarrolla en el mismo entorno en el que la Diputación de Córdoba ha venido impulsando la mejora del drenaje transversal de la carretera CO-4207. El proyecto provincial afecta a un tramo de 1.235 metros dentro del término municipal de Montilla y contempla la construcción de un nuevo puente para afrontar los problemas de inundación que se producen cuando aumenta el caudal del arroyo Salado. La necesidad de intervenir en este punto por los problemas de inundación y corte de la carretera había sido recogida anteriormente por la propia institución provincial.La Diputación adjudicó esta obra a Exnitransa S. L. por 1.193.523,88 euros, después de que los trabajos salieran a licitación por 1,4 millones de euros. El proyecto está interviniendo entre los puntos kilométricos 5+406 y 5+434 con un puente de un único vano que se elevará 2,5 metros sobre la cota actual y contará con un tablero mixto formado por perfiles de acero estructural y una losa de hormigón armado. También incluye una modificación del trazado de la carretera.La intervención provincial fue planteada para corregir la escasa distancia existente entre el nivel del arroyo Salado y la infraestructura de paso, una situación asociada a los episodios de anegamiento de la carretera. La actuación sobre la CO-4207 había quedado incluida en la planificación provincial con una dotación de 1,4 millones de euros.Las obras sobre el cauce y la infraestructura viaria se suman así a las distintas actuaciones desarrolladas por las administraciones en este entorno para mejorar la seguridad, facilitar la movilidad entre Montilla y Montalbán y reducir las afecciones que los episodios de lluvia pueden ocasionar tanto a la ciudadanía como a las explotaciones agrícolas.