La carretera entre Montilla y Montalbán contará con un nuevo puente para evitar las inundaciones



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha adjudicado la obra de mejora del drenaje transversal de la carretera CO-4207, que conecta Montilla con Montalbán, con el objetivo de poner fin a las inundaciones recurrentes que se registran en la zona de Malabrigo cada vez que se producen precipitaciones, una actuación que será ejecutada por la empresa Exnitransa S. L. por un importe de 1.193.523,88 euros y que contará con un plazo de ejecución de seis meses.El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que es también delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, detalló que los trabajos, que habían salido a licitación por 1,4 millones de euros, se desarrollarán en un tramo de 1.235 metros de longitud dentro del término municipal de Montilla, donde se construirá un nuevo puente metálico destinado a resolver los problemas de anegamiento que afectan a esta vía.En ese sentido, Lorite señaló que “las obras prevén actuar en un tramo de 1.235 metros de longitud dentro del término montillano, para construir un nuevo puente metálico que permitirá dar solución al problema de inundaciones que presenta esta vía cada vez que llueve por la subida del cauce del arroyo Salado”.Y es que, según explicó el propio Lorite, se trata de una carretera que sufre episodios de inundación incluso con precipitaciones de escasa intensidad, una circunstancia que ha motivado la necesidad de acometer una intervención definitiva.Así, recalcó que “se trata de un tramo que registra inundaciones recurrentes incluso con escasas precipitaciones, por lo que se requería de una intervención que ofreciera una solución definitiva en una vía que es muy importante para Montalbán, dado que es en el municipio de Montilla donde cuenta con servicios básicos como sanidad, educación o comercio”.Por otro lado, el proyecto contempla la construcción de un puente situado entre los puntos kilométricos 5+406 y 5+434, que se elevará 2,5 metros por encima de la cota actual. Esta actuación pretende corregir la escasa distancia existente entre el nivel del arroyo Salado —cuyo cauce ha experimentado una notable subida— y la infraestructura actual, una situación que provoca el desbordamiento de la vía incluso en episodios de lluvia moderada.De igual modo, la intervención, redactada por los técnicos de la institución provincial, incluye el diseño de un puente de un único vano con tablero mixto compuesto por perfiles de acero estructural y losa de hormigón armado, así como una modificación del trazado de la carretera para garantizar una solución eficaz y duradera a los problemas detectados.La actuación, cuyo inicio está previsto en un plazo máximo de un mes según la Diputación, tendrá una duración estimada de seis meses, con el objetivo de mejorar la seguridad y la funcionalidad de esta conexión viaria clave entre Montilla y Montalbán.