IU cuestiona el desarrollo y la aplicación del Plan Local de Infancia y Adolescencia

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha cuestionado hoy el desarrollo y la aplicación del Plan Local de Infancia y Adolescencia, señalando deficiencias en su elaboración, seguimiento y ejecución, así como la "falta de respuestas" adecuadas por parte del equipo de gobierno a las cuestiones planteadas sobre este documento clave para las políticas dirigidas a niños y jóvenes del municipio.En ese sentido, la portavoz de la formación, Rosa Rodríguez, ha subrayado la importancia de que Montilla cuente con políticas específicas orientadas a la infancia y la adolescencia, al considerar que “es una obligación que tenemos como sociedad, no solamente para cuidar del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también para procurarles un desarrollo futuro óptimo y también para considerarlos ciudadanos, objetos de derechos a los que hay que escuchar, a los que hay que cuidar y a los que hay que atender”.Además, Rosa Rodríguez ha defendido que estas políticas deben ir más allá de acciones puntuales o colaboraciones, insistiendo en la necesidad de una estrategia propia por parte del Ayuntamiento de Montilla. En esa línea, ha afirmado que “desde Izquierda Unida llevamos mucho tiempo insistiendo en la necesidad de llevar a cabo políticas de juventud e infancia y consideramos tienen que ir más allá de actividades de colaboración con entidades como la Casa Joven”.De igual modo, Rodríguez ha detallado el proceso seguido en torno a la renovación del Plan Local de Infancia y Adolescencia, recordando que el documento presentado inicialmente presentaba importantes carencias. Así, ha señalado que “ese borrador —hablando de forma resumida y clara— era un auténtico despropósito” y ha añadido que “era una chapuza sin precedentes, pues contenía referencias al año 2020 en presente”.En ese contexto, la portavoz de IU ha explicado que su grupo planteó en pleno la necesidad de mejorar el documento, asumiendo el compromiso de colaborar en su revisión mediante la presentación de propuestas, correcciones y una batería de preguntas destinadas a aclarar aspectos clave del plan.Sin embargo, Rosa Rodríguez ha indicado que todas estas cuestiones "no fueron respondidas en tiempo y forma antes de la aprobación del documento", lo que llevó a su formación a abstenerse “con el propósito de no ser un obstáculo para la aprobación del plan”.Por otro lado, la edil montillana ha criticado el retraso en la respuesta a esas preguntas por parte del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez que, según ha recordado la portavoz de IU, se produjo varios meses después y con resultados insatisfactorios. En este sentido, ha manifestado que “las respuestas ofrecidas por el equipo de gobierno son insuficientes, escasas, deficitarias y muy poco aclaratorias”.Asimismo, Rodríguez ha puesto ejemplos concretos para ilustrar estas deficiencias, como la ausencia de cuestionarios dirigidos a los miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, la inexistencia de actas en los plenos infantiles o la falta de registros en las reuniones de seguimiento del plan.Según ha explicado, en algunos casos estas reuniones se habrían desarrollado sin documentación formal. “Incluso algunas reuniones se han llevado a cabo a través de conversaciones telefónicas”, ha denunciado la portavoz de Izquierda Unida, para quien “las respuestas obtenidas no han sido trabajadas en serio”, lo que le ha llevado a concluir que “el equipo de gobierno no tiene políticas de juventud, infancia y adolescencia, ya que no son su prioridad”.En esa línea, también ha cuestionado la motivación que ha guiado la renovación del Plan Local de Infancia y Adolescencia, asegurando que “no era, desde luego, disponer de una herramienta útil, sino poder renovar el sello de Ciudades Amigas de la Infancia”, algo que tuvo lugar hace unas semanas,Por último, Rodríguez ha incidido en la necesidad de reforzar los recursos humanos del área municipal encargada de estas políticas, apuntando que “es necesario dotar al área de un refuerzo de personal para que la persona que ostenta las responsabilidades técnicas de Juventud e Infancia pueda tener un apoyo de, al menos, una persona que ejerza las labores de administración”.